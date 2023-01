Qui est Madison Johnson ? Faits sur le candidat ‘The Bachelor’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Madison Johnson est candidate à la saison 27 de “The Bachelor”, dans l’espoir de trouver l’amour avec Zach Shallcross.

Elle possède une entreprise de marketing pour les entreprises d’esthétique médicale.

Madison a deux sœurs plus jeunes avec lesquelles elle est extrêmement proche, dont elle a demandé la garde en 2018.

Zach Shallcross rencontrera 30 femmes le soir un de Le célibatairedont 26 ans Madison Johnson. “Madison espère rencontrer un homme honnête, empathique et loyal avec une famille attentionnée”, lit-on dans sa bio ABC. “Madison a travaillé extrêmement dur pour arriver à un si bon endroit dans la vie et dit qu’elle est plus que prête à trouver quelqu’un avec qui le partager. Elle est sérieuse à propos de trouver l’amour au cours de ce voyage.

Zach a également été ouvert sur le sérieux avec lequel il voulait trouver une femme dans la série. Sa saison a été taquinée comme l’une des plus “émotionnelles” de l’histoire de la série. En savoir plus sur Madison ci-dessous:

1. Madison Johnson possède sa propre entreprise

Madison est la fondatrice et PDG de MJM Consulting Inc. La société est une agence de marketing pour les entreprises du domaine de l’esthétique médicale. Avant de posséder sa propre entreprise, Madison a travaillé comme responsable marketing pour la Rejuv Medical Aesthetic Clinic à Fargo, dans le Dakota du Nord, selon LinkedIn. Elle a profité de cette expérience pour commencer à consulter par elle-même, selon le site Web de MJM Consulting. Elle a fondé son entreprise en mars 2020. “J’ai réalisé à quel point l’industrie de l’esthétique avait besoin de personnes qualifiées en marketing numérique qui connaissaient tout ce qui concernait le marketing et se souciaient de la valeur de chaque dollar dépensé en marketing”, a expliqué Madison.

2. Où Madison est-elle allée à l’université ?

Madison a obtenu son baccalauréat en communication de la Western Michigan University en 2017. Elle a ensuite suivi le programme de maîtrise en communication de la Western Michigan University, mais a quitté après un an et a été transférée à la North Dakota State University. Madison a obtenu sa maîtrise en communication numérique et médias / multimédia de NDSU en 2019. Pendant le temps de Madison à Western Michigan, elle a travaillé comme spécialiste du marketing et assistante de recherche et d’enseignement. Elle était également une érudite présidentielle.

3. Madison a la garde complète de sa sœur adolescente

Madison a deux sœurs plus jeunes, Meaghan Johnson et Mya Johnson. Elle a été ouverte sur Instagram sur sa proximité avec ses deux sœurs. En 2018, après avoir terminé un an de son programme de maîtrise dans l’ouest du Michigan, Madison est retournée chez elle dans le Dakota du Nord pour s’occuper de sa plus jeune sœur, Myah, qui était encore mineure. Elle n’a pas révélé publiquement ce qui l’a amenée à devenir la gardienne de Myah, mais s’est ouverte sur le processus.

“Je vais rentrer chez moi pour assumer un nouveau rôle dans la vie de cette cacahuète”, a-t-elle écrit sur Instagram en avril 2018. Meaghan sourit. Contre toute attente et malgré tous les obstacles, nous allons y arriver. Dans une publication Instagram du jour de Noël 2018, Madison a confirmé qu’elle demandait la garde de Myah.

Elle a développé son parcours de garde dans une publication Instagram de février 2020, révélant qu’elle avait reçu tous les documents finaux qui lui avaient donné la garde de Myah un an auparavant (février 2019). “Bien que cela fasse presque deux ans que je n’ai pas déménagé pour prendre soin d’elle, nous sommes encore en train de nous adapter”, a écrit Madison. «Je suis encore en train de comprendre ce qu’il faut pour être une sœur-mère. Elle cherche toujours comment être une sœur-fille. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Beaucoup de larmes ont été pleurées en essayant de comprendre cette nouvelle norme et je ne sais pas si nous le ferons un jour. Nous avons été malmenés, mais je n’échangerais cette vie folle pour rien au monde. Myah a obtenu son diplôme d’études secondaires en mai 2022, selon une publication Instagram.

4. Madison a subi une intervention chirurgicale majeure alors qu’elle était bébé

“Fait amusant, j’ai une cicatrice de 6 pouces sur le ventre parce que 20% de mon intestin grêle a été enlevé quand j’avais 7 semaines”, a écrit Madison dans un post Instagram d’octobre 2020. Elle a fièrement posé dans un crop top pour montrer la cicatrice sur la photo.

5. Quel âge a Madison ?

Madison Johnson avait 26 ans lorsqu’elle a tourné Le célibataire à l’automne 2022. Elle vit dans le Dakota du Nord.

