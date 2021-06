Qui est Mackenzie Scott et quelle est sa valeur nette ? – Le soleil

MACKENZIE Scott est connue pour être l’ex-femme du magnat de la technologie Jeff Bezos.

En 2019, le couple a annoncé sa séparation après plus de 25 ans ensemble et a finalisé son divorce en avril 2021.

MacKenzie Scott est connue comme l’ex-femme du PDG d’Amazon Jeff Bezos

Qui est l’ex-femme de Jeff Bezos, MacKenzie Scott ?

Scott est né le 7 avril 1970 à San Francisco, en Californie.

Scott a été assistant de Toni Morrison à l’Université de Princeton dans le New Jersey et est maintenant romancier.

Elle a qualifié son ex-mari Jeff de « meilleur lecteur ».

Bezos aurait souvent abandonné d’autres plans pour lire et revoir attentivement les manuscrits de son premier roman.

Après leur divorce, la femme de 50 ans a juré de donner au moins la moitié de sa fortune.

Elle a déclaré: « J’ai une somme d’argent disproportionnée à partager. »

Elle s’est inscrite au Giving Pledge, qui encourage les personnes les plus riches du monde à aider de bonnes causes.

Le romancier Scott a ajouté: « Je continuerai jusqu’à ce que le coffre-fort soit vide. »

En 2020, Scott a été nommé l’une des 100 personnes les plus influentes de l’année par Time Magazine.

Combien de temps ont-ils été mariés ?

Bezos et Scott se sont rencontrés pour la première fois en 1993.

Elle a d’abord été interviewée pour son poste au fonds spéculatif DE Shaw par son futur mari et vice-président de la société, Bezos.

Elle a obtenu le poste et les deux sont devenus un élément peu de temps après leur rencontre.

Les bureaux de Bezos et Scott étaient voisins l’un de l’autre, ce qui a alimenté son intérêt pour son futur mari.

Elle a confié à Vogue : « Mon bureau était à côté du sien, et toute la journée j’ai écouté ce rire fabuleux.

« Comment n’as-tu pas pu tomber amoureux de ce rire ? »

Bezos a décrit son autre moitié comme « ingénieux, intelligent, intelligent et chaud ».

Mais c’est Scott qui a fait le premier pas et a invité Bezos à déjeuner.

Ils se sont fiancés dans les trois mois et mariés dans les six mois.

Bezos a parlé à sa femme de son idée d’entreprise et l’année suivante, en 1994, ils ont quitté leur emploi et se sont rendus à Seattle pour fonder Amazon.

Le couple a divorcé en 2019 après avoir été marié pendant 25 ans.

En 2020, MacKenzie a changé son nom de famille de Bezos à Scott.

MacKenzie et Jeff Bezos ont-ils eu des enfants ?

Le couple a quatre enfants ensemble et a été décrit par un ami de la famille comme « une famille tellement normale et soudée, c’est presque anormal ».

Jusqu’en 2013, Scott conduisait leurs enfants à l’école dans une mini-fourgonnette Honda avant de déposer son ex-mari au travail.

Entre 1993 et ​​1999, le couple a vécu ensemble dans une maison de location d’une chambre à Seattle.

La famille Bezos a suivi une routine normale, le père Jeff commençant la journée par un petit-déjeuner sain avec sa famille.

Combien MacKenzie a-t-il gagné lors de leur divorce ?

Lorsque le couple s’est séparé en 2019, Bezos a accepté un règlement de divorce de 35 milliards de dollars.

Dans le cadre du règlement, Bezos a transféré un quart de sa participation sur Amazon à son ex-femme, ce qui représentait 4% de la société.

Bezos a conservé 75 pour cent de la participation d’Amazon et Scott a transféré tous ses droits de vote à son ancien mari.

Elle a également renoncé à ses intérêts dans le journal Washington Post et la société de voyages spatiaux Blue Origin de Bezos.

Quelle est la valeur nette de MacKenzie Scott ?

Après 25 ans de mariage ainsi qu’une séparation à l’essai, le couple a décidé de se séparer à l’amiable en janvier 2019.

Le 4 avril, le couple a réglé son divorce, Scott conservant une participation de 4% de 36 milliards de dollars dans Amazon.

Selon Forbes, Scott a une valeur nette estimée à 53 milliards de dollars.

Elle est actuellement la quatrième femme la plus riche du monde – et la 20e personne la plus riche au total.

Combien d’argent MacKenzie Scott a-t-il donné?

Il a été révélé en décembre 2020 qu’elle avait fait don de plus de 4 milliards de dollars (3 milliards de livres sterling) à des banques alimentaires et à des fonds de secours d’urgence sur une période de quatre mois.

Dans un article auto-publié sur Medium le 15 juin, Scott a annoncé qu’elle avait donné 2,7 milliards de dollars à diverses organisations caritatives.

Sa dernière contribution porte le total de ses dons depuis sa première vague de dons en juillet 2020 à 8,5 milliards de dollars.

Son don le plus récent est allé à 286 organisations, du Alvin Ailey American Dance Theatre à des fonds d’équité raciale dans la philanthropie et le journalisme.

« Parce que le service centré sur la communauté est un catalyseur et un multiplicateur si puissant, nous avons passé le premier trimestre de 2021 à identifier et à évaluer des équipes à but non lucratif axées sur l’équité travaillant dans des domaines qui ont été négligés », a écrit Scott.

« Le résultat a été de 2 739 000 000 $ en dons à 286 organisations à fort impact dans des catégories et des communautés qui ont été historiquement sous-financées et négligées. »