Qui est Mace Coronel ? À propos du fils de Kelso et Jackie dans « That ’90s Show » – Hollywood Life

Crédit d’image : Netflix

Mace est l’une des stars de That ’90s Show.

Mace joue le fils de Kelso et Jackie.

Mace est devenu célèbre le Nicky, Ricky, Dicky et Dawn.

Ce spectacle des années 90 est enfin arrivé sur Netflix, présentant aux fans un nouvel ensemble d’acteurs jeunes et talentueux. L’un des acteurs est Masse Coronelleque vous connaissez peut-être depuis ses jours sur Nickelodeon.

Comme sa co-vedette Callie Haverdale personnage de Mace a un lien avec le Ce spectacle des années 70 personnages. Apprenez à connaître cette vedette de 18 ans maintenant que l’émission est disponible en streaming sur Netflix.

1. Mace joue Jay Kelso dans That ’90s Show.

Mace est le fils de Michael Kelso et Jackie Burkhart, joué par Ashton Kutcher et Mila Kunis. Comme son père, Jay est très doux avec les dames. Il n’est pas le seul Ce spectacle des années 70 enfant. Callie joue Leia Forman, la fille d’Eric et Donna.

2. Mace est devenu célèbre sur Nickelodeon quand il était enfant.

Mace a joué Ricky Harper dans la série à succès Nickelodeon Nicky, Ricky, Dicky et Dawn de 2014 à 2018. Il est également apparu dans la série télévisée Zoé Valentin. Son dernier rôle avant Ce spectacle des années 90 était dans la série Netflix Colin en noir et blanc.

3. Mace a sorti un court métrage en 2022.

Mace a sorti son court métrage GIBSON sur sa chaîne YouTube en avril 2022. « Tourné au cours du mois de juin 2021. GIBSON est un court métrage expérimental qui donne un aperçu de la vie lors d’une chaude journée d’été en dehors du « Strip » de Las Vegas », a-t-il écrit. Il a tourné le court métrage à l’âge de 16 ans. Il établit un lien vers son court métrage dans sa bio Instagram.

4. Mace peut parler néerlandais.

Mace parle couramment l’anglais et le néerlandais. Il a révélé sur Instagram en 2021 qu’il avait obtenu son passeport néerlandais et avait écrit la légende en néerlandais.

5. Mace est sur Instagram.

Mace est sur Instagram sous le pseudo @macecoronel. Il compte plus d’un million de followers.

