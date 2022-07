Qui est M Lamar ? À propos du frère jumeau de Laverne Cox dans “Claim To Fame” – Hollywood Life

Voir la galerie





L’épisode du 25 juillet de Réclamer la renommée a présenté la révélation d’un autre parent célèbre. Alouette décidé de choisir X pour la supposition et deviné correctement que la personne de 50 ans est liée à Laverne Cox. X a annoncé que son vrai nom est M Lamar.

Alors, qui est M Lamar ? Il a du talent, tout comme sa sœur. De son travail à sa relation avec sa sœur, voici ce qu’il faut savoir sur M Lamar.

1. M Lamar a félicité sa sœur sur Réclamer la renommée.

Après avoir été éliminé, un M Lamar ému a pris un moment pour parler de sa sœur et de son impact. « J’ai tellement de respect pour ma sœur. Je n’ai jamais vraiment parlé d’elle, mais comme elle est la raison pour laquelle je suis ici, je veux dire devant le monde, je l’aime tellement », a-t-il déclaré. Je pense qu’elle est la personne la plus extraordinaire que j’ai jamais rencontrée. Elle a enduré toutes sortes de folies et continue de le faire. Elle continue de se tenir debout avec tant de dignité et de fierté et d’aller de l’avant et d’être une source d’inspiration pour tant de gens.

Il a poursuivi: “Son succès est tellement plus grand qu’elle. Le nombre d’actrices trans noires qui font les couvertures des magazines, qui jouent dans les émissions de télévision, tout cela n’existait pas avant ma sœur. Et je veux juste la remercier et la féliciter.

2. M Lamar est son nom de scène.

M Lamar est né Reginald Lamar Cox. Il a étudié la peinture au San Francisco Art Institute. Pendant un certain temps, il a également fréquenté Yale pour une école supérieure en sculpture.

3. M Lamar et Laverne sont jumeaux.

M Lamar et Laverne sont des jumeaux identiques. Les frères et sœurs ont été élevés par leur mère et leur grand-mère à Mobile, en Alabama.

4. M Lamar est performeur et artiste.

M Lamar est un “compositeur qui travaille à travers l’opéra, le métal, la performance, la vidéo, la sculpture et l’installation pour créer des récits tentaculaires de devenir radical”, selon son site officiel. Son travail a été présenté à la Wellcome Collection London, The Cloisters au Metropolitan Museum Of Art, et plus encore.

5. M Lamar est apparu sur Orange est le nouveau noir.

Laverne a joué le rôle de Sophia dans la longue série Netflix. Elle a remporté 4 nominations aux Emmy Awards pour sa performance. M Lamar a joué une Sophia en pré-transition dans deux épisodes de Orange est le nouveau noir.