Qui est Lunden Roberts et quand a-t-elle eu un bébé avec Hunter Biden ?

On pensait que LUNDEN Roberts était une strip-teaseuse dans un club de Washington DC qui avait eu un enfant avec le fils de Joe Biden, Hunter, en août 2018.

Roberts serait tombée enceinte à peu près au moment où Hunter avait rompu avec l’ancienne belle-sœur, Hallie Biden, qui avait été mariée à son défunt frère, Beau Biden.

Qui est Lunden Roberts ?

Lunden Alexis Roberts est la mère de la fille de 4 ans de Hunter Biden, Navy Joan Roberts.

La femme de 31 ans aurait “obtenu sa maîtrise en FBI CSI tout en travaillant également pour le FBI et le CSI”, selon sa mère sur Facebook.

Elle s’est inscrite à l’Université George Washington à DC en 2015 mais n’a jamais obtenu son diplôme, a déclaré un porte-parole de l’université à Page Six.

Cependant, Roberts était également soupçonné d’être strip-teaseuse au Mpire Club à Washington, DC.

Quand Roberts a-t-il travaillé au Mpire Club ?

Roberts aurait travaillé sous le nom de scène “Dallas” et est tombée enceinte à peu près au moment où elle travaillait au club.

Hunter Biden, 52 ans, aurait rencontré Roberts lors de sa visite au club. “Il était bien connu”, a déclaré une source à PageSix à propos des visites du club de Hunter.

Cependant, les travailleurs de Mpire ont déclaré qu’ils n’avaient pas reconnu une photo de Biden, bien qu’un barman ait déclaré qu’elle l’avait peut-être vu là-bas.

Un responsable d’étage Mpire nommé Veronica a refusé de commenter Page Six, en disant: “Nous ne confirmons ni ne nions aucune information.”

Quand est né son bébé avec Hunter Biden ?

Hunter aurait engendré le bébé de Roberts alors qu’elle travaillait chez Mpire et aurait donné naissance à leur fille en août 2018.

Hunter avait d’abord nié que l’enfant que Roberts portait était le sien et avait accepté un test de paternité pour confirmer l’ADN du bébé.

Le tribunal a jugé que le test établissait la paternité de Hunter avec une “certitude scientifique”.

Il a également affirmé qu’il était “au chômage” alors qu’il siégeait au conseil d’administration de la société ukrainienne de gaz Burisma et qu’il était payé 50 000 dollars par mois.

Les documents judiciaires obtenus par The Sun montrent que Hunter verse une somme non divulguée en pension alimentaire mensuelle et en assurance maladie qui a débuté en avril 2020.

Il est actuellement au milieu d’une affaire de paternité en cours contre lui dans l’Arkansas où il se bat pour réduire ses paiements de pension alimentaire à Roberts.

Il a été dit que Joe Biden n’a pas encore rencontré Baby Doe ou n’a pas vu de photos de la fille de son fils.

Hunter est également père de Naomi, Finnegan et Maisy Biden, avec son ex-femme, Kathleen Buhle.

Hunter a épousé Melissa Cohen en 2019 et le couple partage un fils, Beau, né en mars 2020.

Le bébé portera-t-il le nom de Biden ?

En janvier 2023, Hunter a demandé à un juge de refuser à sa fille de prendre son nom de famille – affirmant que cela priverait l’enfant d’une “existence paisible” en raison des critiques qu’il a endurées au fil des ans.

Roberts, cependant, a affirmé que le nom Biden profiterait à son enfant de 4 ans et a demandé à la juge de la Cour de circuit Holly Meyer en décembre 2022 d’autoriser la Marine à prendre le nom de famille.

“Dans la mesure où il s’agit d’une faute ou d’une négligence, cela peut être rectifié en changeant son nom de famille en Biden afin qu’elle puisse indéniablement être connue dans le monde comme l’enfant de l’accusé et membre de la prestigieuse famille Biden”, a déclaré Roberts dans son dépôt, selon le New York Post.

Roberts affirme que le nom Biden ouvrira des opportunités pour la Marine “tout comme il l’a fait pour les autres membres de la famille Biden”.