Qui est Lula ? Ce qu’il faut savoir sur le prochain président du Brésil

Luis Inácio Lula da Silva a été élu dimanche prochain président du Brésil, à l’issue d’une course controversée et serrée dans l’une des démocraties les plus peuplées du monde. Il a obtenu 50,89% des voix, avec 99,76% des voix comptées, battant le sortant Jair Bolsonaro, qui avait 49,11.

Président à deux reprises et ancien dirigeant syndical, Lula a mené une campagne de défense des valeurs démocratiques, qualifiant sa victoire sur Bolsonaro d’indispensable pour maintenir la démocratie brésilienne.

Voici ce que vous devez savoir.

Politicien charismatique, Lula est une figure de proue de la gauche américaine. Né à Pernambuco, dans le nord-est, ses parents étaient des agriculteurs qui n’avaient pas les moyens de nourrir leurs huit enfants. À l’âge de 7 ans, sa mère et ses six frères et sœurs ont déménagé dans l’État de São Paulo à la recherche d’une vie meilleure, d’abord dans la ville portuaire de Santos et trois ans plus tard dans la ville la plus peuplée et la capitale de l’État.

Pendant son séjour à São Paulo, il a abandonné l’école pour devenir cireur de chaussures et a ensuite trouvé un emploi dans une usine. Il a perdu son petit doigt de la main gauche dans un accident de machinerie à l’âge de 17 ans.

Il a commencé sa carrière dans le militantisme syndical au début de la vingtaine. À 25 ans, il a perdu sa femme de deux ans, Lourdes, qui était enceinte de huit mois, à cause d’une hépatite. Il poursuit son travail de dirigeant syndical et, en 1975, il est élu président du puissant syndicat des métallurgistes. Lula a organisé plusieurs grèves pour défier le gouvernement dictatorial du Brésil, cimentant son image de symbole de la démocratie et du mouvement ouvrier, suscitant des comparaisons avec Lech Walesa de Pologne.

En 1980, Lula et un groupe de travailleurs, d’intellectuels et d’artistes ont fondé le Parti des travailleurs en réponse au régime militaire, un parti de gauche pluraliste qui réunissait des syndicalistes, des intellectuels, des artistes et des praticiens de la théologie de la libération, entre autres.

Il s’est présenté à la présidence trois fois avant d’être élu en 2002, faisant partie de la marée rose de l’Amérique latine. Pendant son temps, le Brésil a connu un boom économique déclenché par une hausse de la demande mondiale de produits de base, et son mandat est connu pour ses programmes massifs de protection sociale qui ont sorti des millions de personnes de la pauvreté.

En avril 2018, Lula a été envoyé en prison pour corruption dans le cadre de l’enquête “Operation Car Wash” (“Lava Jato”), annoncée par le juge Sérgio Moro. L’enquête tentaculaire s’est penchée sur un programme de pots-de-vin impliquant la compagnie pétrolière nationale brésilienne Petrobras qui avait des ramifications dans toute l’Amérique latine.

La Cour suprême du Brésil a statué que les détenus ne peuvent pas être emprisonnés si leurs appels sont toujours pendants, une décision qui a touché des milliers de prisonniers, dont Lula. La décision du tribunal est intervenue quelques jours après que The Intercept a publié des révélations selon lesquelles Moro avait collaboré avec les procureurs lors de l’affaire de l’ancien président, enfreignant les règles d’une procédure régulière. Lula a été libéré en novembre 2019 après avoir passé 580 jours en prison.

À quels défis doit-il faire face ?

Les résultats serrés du premier tour de l’élection présidentielle (48% des suffrages pour Lula, 43% pour Bolsonaro), montrant que les sondages sous-estimaient la popularité de Bolsonaro, ont contraint Lula à constituer une large coalition et à se déplacer vers le centre. Il devra également faire face à des défis au Congrès, où le parti de Bolsonaro a réalisé des gains importants.