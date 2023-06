Qui est Luke Tittensor et pourquoi a-t-il été viré d’Emmerdale ?

Les fans de HOUSE of the Dragon le reconnaîtront peut-être facilement après avoir acquis une renommée internationale grâce à son rôle dans la série HBO.

Avant son séjour à Westeros, Luke Tittensor était bien connu pour son passage à Emmerdale, mais il a été limogé pour une raison choquante.

Polycopié

Luke Tittensor faisait partie de la vie dans les Dales au début des années 2000[/caption]

Qui est Luke Tittensor et qui a-t-il joué dans Emmerdale ?

La star de trente-deux ans a été choisie pour la préquelle de Game of Thrones en tant que Ser Arryk Cargyll tandis que son frère jumeau Elliott incarne le frère d’Arryk, Ser Erryk.

Bien que ce ne soit pas la première fois que la paire de frères joue dans la même émission, ils étaient auparavant habitués à partager des rôles.

Luke et Elliott sont tous deux apparus dans la première série de Shameless de Channel 4 en tant que Carl Gallagher.

Cependant, peu de temps après leurs débuts, Luke a déployé ses ailes et a laissé Elliot jouer Carl tout seul alors qu’il se dirigeait vers Emmerdale.

Luke a rejoint le feuilleton ITV en 2003, assumant le rôle de l’ennuyeux Darren « Daz » Eden.

Daz est apparu pour la première fois dans les Dales le 9 octobre 2003, en tant que demi-frère d’Andy Sugden.

Il a d’abord été présenté comme un fauteur de troubles ayant des antécédents de vol de voitures, mais a progressivement tenté de se remettre sur la bonne voie.

Le garçon était impliqué dans de nombreuses intrigues dramatiques mais, hors écran, Luke Tittensor aurait son propre drame juridique qui entraînerait finalement sa sortie du programme basé dans le Yorkshire.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Pourquoi Luke Tittensor a-t-il été limogé d’Emmerdale ?

Luke Tittensor a envoyé des ondes de choc dans tout le soapland lorsqu’il a été impliqué dans une altercation brutale.

L’incident s’est produit à Rochdale, une ville du Grand Manchester, le 15 février 2008.

Alors qu’il continuait à incarner Daz Eden, l’acteur a finalement été expulsé de la longue émission lorsqu’il a été reconnu coupable de lésions corporelles graves un an plus tard.

L’ancienne star du feuilleton a plaidé coupable à l’accusation portée contre un jeune de 16 ans dont le nom n’a pas été révélé et qui s’est retrouvé avec une mâchoire fracturée après l’altercation.

Luke a été condamné à neuf mois de prison avec sursis pour l’attaque et on lui a dit de faire 200 heures de travail non rémunéré.

Il a également dû payer « 1 100 £ de frais plus 1 000 £ de compensation » selon The Mirror Online.

À l’écran, Daz a quitté le village le 24 avril 2009 pour une destination inconnue après la révélation de son amour pour sa sœur adoptive Victoria Sugden.

Il n’a pas été revu dans le village depuis.

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Éclaboussure

Luke et son frère Elliott ont rejoint le line-up House of the Dragon[/caption]