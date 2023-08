Qui est Luis Rubiales, le patron de la Fédération espagnole au centre de la dispute sur les baisers de la Coupe du monde ? | Nouvelles du monde

Au lieu de célébrer son triomphe en Coupe du Monde féminine, le football espagnol a été éclipsé par les actions de l’un de ses hommes les plus puissants.

Le président de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), Luis Rubiales, a été nommé suspendu pendant 90 jours après avoir attrapé et embrassé la joueuse Jenni Hermoso après la finale à Sydney le 20 août.

Elle dit que dans « pas un moment » a-t-elle consenti au baiser.

Et si l’homme de 46 ans affirme faire l’objet d’une « chasse aux sorcières » menée par de « fausses féministes », ce n’est pas la première fois qu’il fait face à une polémique.

Ici, Sky News se penche sur son ascension vers la notoriété.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:32

Rob Harris de Sky explique les derniers développements dans la dispute sur les baisers





Début tardif de la carrière de footballeur

Luis Rubiales est né dans les îles espagnoles des Canaries en 1977 mais a grandi dans la province méridionale de Grenade.

Ce n’est qu’au début des années 2000 et à la fin de la vingtaine que sa carrière de footballeur décolle.

En tant que défenseur, il a joué principalement dans la ligue de deuxième division espagnole pour des clubs tels que Majorque B, Lleida, Xerez et Levante.

Image:

Jouer pour Levante en février 2007





Pendant son séjour à Levante, ils ont été promus en Liga, Rubiales faisant 53 apparitions pour eux entre 2004 et 2008.

La première controverse mineure de sa carrière est également survenue alors qu’il était là-bas, conduisant ses camarades à faire grève pour des salaires impayés.

À l’âge de 32 ans en 2009, il a signé un contrat d’un an pour s’installer en Écosse et jouer pour les Hamilton Accies, mais il est parti après seulement deux semaines et a pris sa retraite en Espagne.

Accusations d’humiliation publique alors qu’il était chef du syndicat

L’année suivante, il devient président de l’Association des footballeurs espagnols (AFE).

Même si son séjour là-bas s’est déroulé sans scandale, depuis que la dispute sur les baisers lors de la Coupe du monde a éclaté la semaine dernière, Tamara Ramos, alors directrice marketing et commerciale de l’AFE, a affirmé qu’elle avait quitté l’AFE après avoir été publiquement humiliée par Rubiales à plusieurs reprises.

La Fédération espagnole de football (RFEF), dont Rubiales a été suspendue de son poste de président, l’a accusée de « profiter du climat médiatique actuel ».

L’année dernière, Rubiales a insisté sur l’existence d’une « campagne visant à le discréditer » suite à diverses controverses.

Il a affirmé qu’il « ne peut pas garantir qu’un jour ils mettront un sac de cocaïne dans le coffre de ma voiture », sans préciser à qui il faisait référence.

Le patron de la Fédération espagnole n’est pas étranger à la controverse

Rubiales est resté président du syndicat jusqu’en novembre 2017, date à laquelle il a pris son poste actuel de chef de la RFEF. Il y était déjà membre du conseil d’administration depuis six ans.

Quelques semaines seulement après avoir obtenu ce poste, il a cherché à affirmer son pouvoir en licenciant Julen Lopetegui, l’entraîneur de l’équipe masculine espagnole, deux jours avant leur premier match à la Coupe du monde 2018 en Russie.

Image:

En juin 2019





Il avait signé pour rejoindre le Real Madrid après le tournoi, mais Rubiales l’a accusé d’être déloyal envers son équipe nationale.

Avec un remplaçant désigné à la hâte, l’Espagne n’a pas réussi à dépasser les huitièmes de finale.

L’année suivante, le patron de la RFEF renforce son emprise sur le pouvoir en devenant vice-président de l’UEFA.

Image:

Rubiales offre à la chanteuse Chanel un maillot de football espagnol Pic: AP





En savoir plus:

La Fédération espagnole de football convoque une « réunion extraordinaire » à cause d’un baiser

Le patron de la Fédération espagnole accuse le joueur qu’il a embrassé d’avoir menti à ce sujet

La FIFA ouvre une procédure disciplinaire suite à un baiser lors de la Coupe du Monde

La même année, il fait de nouveau la une des journaux en élargissant la Super Coupe d’Espagne de deux équipes – les vainqueurs de la Liga et de la Copa del Rey – à quatre – y compris les finalistes.

Il a également transféré le concours en Arabie Saoudite pour 40 millions de dollars (32 millions de livres sterling) par an – ce qui a suscité des critiques massives concernant son bilan en matière de droits de l’homme et des femmes.

Un juge espagnol examine toujours les contrats attribués pour la coupe, avec des accusations de conflit d’intérêts avec l’entreprise de l’ancienne star barcelonaise Gerard Pique. Rubiales nie fermement toutes les allégations.

En 2021, un architecte chargé de rénover sa maison de Valence l’a accusé de non-paiement et d’agression.

Rubiales a été déclaré non coupable des deux accusations portées contre Yasmina Eid-Macchet.

Image:

En mai 2018





Le scandale de la Coupe du monde aurait pu lui coûter un allié clé

La controverse actuelle sur le baiser de la Coupe du Monde n’est pas la première de son implication dans l’équipe féminine espagnole.

Lorsque 15 joueurs se sont mis en grève, citant l’attitude de leur entraîneur Jorge Vilda à l’égard de leur « bien-être émotionnel et physique », Rubiales n’a pas tardé à le soutenir.

Vilda lui est resté fidèle jusqu’à présent, ayant déclaré après la victoire de l’Espagne en demi-finale contre la Suède que son soutien « signifie beaucoup et restera toujours avec moi ».

Rubiales a répondu vendredi : « Jorge Vilda, ils voulaient te faire la même chose qu’ils me font maintenant. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais nous avons été ensemble. »

Image:

Manifestants devant la Fédération espagnole de football à Las Rozas





Image:

Les joueurs de l’Atletico Madrid soutiennent Jenni Hermoso





Vilda était parmi ceux qui l’ont applaudi lors d’un discours prononcé ce jour-là à l’assemblée générale de la RFEF – mais samedi, il a déclaré que son « comportement inapproprié » avait « terni une victoire bien méritée ».

Les 11 entraîneurs de Vilda ont tous démissionné, ce qui l’a probablement contraint à choisir son camp.

Pendant ce temps, les joueurs, les supporters et les femmes de toute l’Espagne et d’ailleurs ont clairement indiqué sur quel match ils se trouvaient.