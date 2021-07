TRACIE Wagaman, de Love After Lockup, est décédée une semaine seulement après avoir donné naissance à une petite fille.

L’ancienne manager et amie de la star de télé-réalité, Lily Red, a semblé confirmer la nouvelle sur son Instagram, affirmant dans une vidéo qu’elle était décédée le 1er juillet.

Tracie aurait attendu que Lucas soit libéré de prison avant d’annoncer la naissance de leur bébé

Qui est Lucas Loera, le petit ami de Tracie Wagaman ?

Au moment de sa mort, Tracie Wagaman sortirait avec Lucas Loera – qui serait le père de son bébé.

Wagaman était marié à Clint Brady. Les deux se sont mariés après sa sortie de prison, mais les deux ont décidé de se séparer.

Après leur séparation, Brady s’est lui-même retrouvé en prison après avoir été arrêté en février 2021 pour conduite avec un permis suspendu et conduite avec facultés affaiblies, il a demandé le divorce pendant son incarcération.

Après avoir quitté Brady, Wagaman est sortie avec Matt Baier avant de rencontrer son bébé papa Lucas Loera, qu’elle aurait accusé de violence domestique au début de 2021.

Elle avait eu une relation amoureuse avec Lucas, qui était de dix ans son cadet, pendant un certain temps.

Lu

Selon les rapports de meaww, le couple avait une relation intermittente, qui aurait été tumultueuse.

Wagaman avait accusé Lucas de violence domestique, selon Starcasm.

Lucas aurait un casier judiciaire, qui comprend au moins cinq accusations de violence domestique.

Pourquoi Lucas Loera est-il en prison ?

Lucas, le père du deuxième enfant de Tracie Wagaman, est actuellement derrière les barreaux.

Il a été arrêté et purge une peine après avoir eu une altercation avec un agent de sécurité du casino et avoir sorti une machette.

Il a également été inculpé d’utilisation ou de possession d’un pistolet paralysant, a rapporté meaww, ainsi que d’usage ou de possession d’attirail de drogue et de conduite sans permis.

La mort choquante de la star de télé-réalité survient une semaine après avoir accueilli une petite fille Crédit : We TV

Combien d’enfants ont Tracie Wagaman et Lucas Loera ?

Tracie Wagaman et Lucas Loera ont une fille ensemble, qui a un peu plus d’une semaine.

Elle aurait attendu pour annoncer la nouvelle du bébé, jusqu’à ce que Lucas soit sorti de derrière les barreaux.

Mais Tracie n’a pas eu la chance de le faire, avant que les rapports sur sa mort ne soient publiés.

Lily Red, son amie et ancienne manager, a rapporté la triste nouvelle dans un communiqué via Instagram.

«Malheureusement, Tracie est décédée le 1er juillet. Je ne vais pas divulguer plus de détails pour le moment. J’espère juste que nous prions pour sa famille. Je ne sais pas quoi dire d’autre… Gardez sa famille dans vos prières.

«C’était une bonne personne, et elle était gentille et elle aimait ses fans. Et elle aimait que ses fans l’aiment. Elle a adoré. Et sa famille a, j’en suis sûr, le cœur brisé. Il n’y a rien d’autre à dire à part repose en paix Tracie, et tu étais aimée. Tu étais une bonne personne et tu vas beaucoup me manquer », a poursuivi Red.

La cause officielle du décès n’a pas encore été révélée.