Un dortoir universitaire emblématique construit par le légendaire architecte américain Louis Kahn est sur le point d’être démoli, provoquant l’indignation des étudiants, des architectes et des amateurs d’art en Inde.

Au moins 14 des 18 dortoirs d’étudiants situés dans «l’ancien campus» des locaux de l’Institut indien de gestion à Ahmedabad devraient être démolis pour faire place à un dortoir plus récent pouvant accueillir davantage d’étudiants. La décision, cependant, a été accueillie avec indignation, avec beaucoup d’opposition à l’idée de démolir le bâtiment «patrimonial», The Indian Express signalé.

L’opposition est due au fait que le bâtiment a été construit par le célèbre architecte Louis Kahn dans les années 1960.

Qui est Louis Khan?

Né Itze-Leib Schmuilowsky, Louis Kahn est né dans ce qui était alors l’empire russe et a ensuite émigré aux États-Unis en 1906. Au moment de sa mort en 1974, Kahn était considéré par beaucoup comme le plus grand architecte américain vivant. Kahn, qui a formé son propre atelier en 1936, a été crédité de la fusion des styles d’architecture moderniste avec la dignité et la grandeur de l’architecture ancienne pour créer de nouveaux édifices plus stoïques et pourtant lourds qui ont fini par définir une grande partie de l’architecture du XXe siècle. Ses structures emblématiques en «briques apparentes», utilisant des compositions géométriques et une utilisation exemplaire de la lumière et de l’espace, sont célèbres dans le monde entier.

Kahn avait été invité en Inde par le fondateur et scientifique spatial de l’IIM-A Vikrant Sarabhai.

Pourquoi l’IIM-A démolit les dortoirs légendaires?

Selon les rapports, les dortoirs sont démolis pour augmenter les chambres des étudiants et pour rénover l’ancien bâtiment pour éviter les dommages. Les dortoirs accueillent actuellement 500 étudiants, mais le nouveau plan comprend l’hébergement de 800 dortoirs d’étudiants. Le directeur de l’IIM-A, le professeur Errol D’Souza, qui dirige le remodelage, a déclaré mercredi que le plan était également de résoudre les problèmes structurels du bâtiment que le directeur jugeait dangereux pour les résidents. Dans une lettre adressée aux anciens de l’IIM-A, le directeur a expliqué que la rénovation était inévitable car les bâtiments étaient « invivables ». Selon les experts, le bâtiment avait également subi des dommages lors du tremblement de terre de 2001 à Bhuj au Gujarat. Les nouvelles auberges comprendront des salles de bains attenantes et des équipements supplémentaires pour les étudiants, a assuré le directeur.

Pourquoi les architectes s’opposent-ils au remodelage?

Le campus IIM-A est connu pour être l’un des bâtiments modernes les plus exemplaires du pays. En 2017, le directeur de l’IIM-A de l’époque, Ashish Nanda, avait annoncé que l’IIM-A avait commencé les travaux de restauration. Selon un rapport dans menthe en 2017, l’institut avait contacté une société basée au Royaume-Uni spécialisée dans les travaux de restauration et de conseil sur les bâtiments Louis Kahn et cette dernière avait même fait des suggestions pour un projet de plan de restauration. Le cabinet d’architectes de conservation Somaya et Kalappa Consultants (SNK) basé à Bombay aurait remporté un concours pour restaurer plusieurs parties du campus de l’IIM-A, notamment les 18 dortoirs patrimoniaux et la bibliothèque Vikrant Sarabhai. Dans un avis du 4 décembre, cependant, leur entreprise a été informée qu’un dortoir restauré dans le bâtiment Kahn qui avait été terminé comme échantillon en 2017 avait été jugé « insatisfaisant ». L’Indian Express signalé que SNK n’était pas au courant d’une autre offre de restauration jusqu’à ce que l’appel d’offres apparaisse le 4 décembre de cette année.

Selon les critiques, la démolition des bâtiments est directement en contradiction avec l’esprit de conservation et de restauration. La préservation des édifices patrimoniaux fait partie intégrante de la conservation de l’histoire vivante et de la création de sources alternatives d’histoire pour mieux comprendre et comprendre les pratiques culturelles, les idées et l’art d’une certaine période.