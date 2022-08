Qui est Loreal Palmer ? À propos de la sœur de Keke Palmer dans “Claim To Fame” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

La concurrence s’intensifie Réclamer la renommée et de plus en plus de parents de célébrités continuent d’être révélés. Dans l’épisode 4, les téléspectateurs ont appris que “LC” est Chez Keke Palmer sœur, Loréal Palmer. Elle a réussi à éviter l’élimination jusqu’à présent.

Plus à propos Kéké Palmer

Alors, qui est Loreal Palmer ? Keke a déjà commenté la course de sa sœur dans la série. HollywoodLa Vie a 5 choses clés que vous devez savoir à ce sujet Réclamer la renommée concurrent.

1. Loreal espère Réclamer la renommée lui donne plus de confiance.

“La seule chose que j’espère retirer personnellement de cette expérience, c’est plus de confiance en moi”, a déclaré Loreal sur Réclamer la renommée. “Je suis entré dans ce jeu avec une anxiété sociale horrible, donc c’est moi qui sors de l’ombre et sous les projecteurs.”

Les looks les plus sexy de Keke Palmer : les photos des tenues les plus sexy de tous les temps de la star de “Nope”

2. Keke soutient pleinement sa course Réclamer la renommée.

“Je vis pour qu’elle soit sur Réclamer la renommée, je veux dire qu’elle donne tout. Je suis tellement fier d’elle », a déclaré Keke HE. “Vous savez, tout le monde dans ma famille est un vrai personnage, et évidemment c’est ma sœur aînée, donc beaucoup de ce que vous voyez et savez de moi, je l’ai reçu d’elle. Je suis donc très excité. Dans la série ABC, Loreal a révélé qu’elle et Keke étaient “extrêmement proches”. J’ai l’impression qu’elle est ma plus grande pom-pom girl.

3. Loreal est la sœur aînée de Keke.

Loreal est le plus ancien des Sharon et de Larry Palmer quatre enfants. Loreal a 33 ans. Loreal et Keke ont également des frères et sœurs jumeaux plus jeunes nommés Laurent et Lawrence.

Lien connexe Lié: Adria Biles : 5 choses à savoir sur la sœur de Simone Biles dans “Claim To Fame”

4. Loreal a aidé à écrire deux chansons pour des bandes originales de films.

Loreal a été présenté en tant qu’auteur de “Not In Your Video” et “All My Girlz” sur le Akeelah et l’abeille bande originale, qui mettait en vedette la sœur de Loreal, Keke. Loreal était également interprète dans “Not In Your Video”. Elle est créditée en tant qu’écrivain sur le morceau “Bottoms Up” du film Arangez-vous pour que cela arrive.

5. Loreal a travaillé comme décorateur de décors.

Loreal a travaillé comme décorateur de plateau sur le court métrage Resident Evil : Résurrection, selon son profil IMDb. Le film est sorti en 2012.