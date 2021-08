Qui est l’officier George Gonzalez et quelle est la cause de sa mort ?

Les AUTORITÉS ont identifié le policier tué lors d’une fusillade sur un quai de bus à l’extérieur du Pentagone le 3 août.

Les responsables du Pentagone ont identifié l’officier tué comme étant George Gonzalez.

L’officier de police du Pentagone George Gonzalez Crédit : Agence de protection des forces du Pentagone

Qui est l’officier George Gonzalez ?

Gonzalez, originaire de Brooklyn, a rejoint la Pentagone Force Protection Agency en 2018.

L’Agence de protection des forces du Pentagone a décrit le natif de Brooklyn comme un « fan inconditionnel des Yankees ».

Il était diplômé de l’école secondaire Canarsie de New York.

Selon les officiels, Gonzalez a été promu deux fois et a atteint le grade d’officier supérieur en 2020.

La force a déclaré qu’il prenait à cœur notre mission de « protéger ceux qui protègent notre nation ».

Les responsables ont déclaré que Gonzalez était un vétéran de l’armée et de la police qui travaillait auparavant pour le Federal Bureau of Prisons, la Transportation Security Administration et l’armée américaine.

Le natif de la côte Est a reçu une médaille d’éloge pour son service en Irak.

Quelle était sa cause de décès ?

Le 3 août, le Pentagone a été placé en détention après qu’un tireur aurait ouvert le feu sur un arrêt de transit près de l’installation gouvernementale.

Gonzalez aurait été poignardé à mort par Austin William Lanz – un suspect également accusé d’avoir agressé un flic en Géorgie.

William Lanz, 27 ans, est décédé sur les lieux après avoir été abattu par les forces de l’ordre, a rapporté l’Associated Press.

Deux agents des forces de l’ordre ont également déclaré à ABC News que Lanz avait désarmé l’officier après l’avoir poignardé et lui avait tiré dessus avec son propre pistolet.

L’attaque a incité les agents d’intervention à tirer sur Lanz, mais il est inconnu que le suspect s’est tiré lui-même ou a été tué par des agents d’intervention.

Et une enquête est en cours pour déterminer le mobile de l’attaque.

Qui est le suspect présumé Austin William Lanz ?

Plus à venir…

