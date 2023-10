Qui est l’officier du Groupe Wagner chargé par Poutine de former des « bataillons de volontaires » ? | Guerre Russie-Ukraine

Kyiv, Ukraine – L’homme maigre aux cheveux gris, allongé sur l’asphalte, était tellement ivre qu’il ne pouvait pas prononcer son propre nom.

Des ambulanciers ont trouvé Andrei Troshev près d’un immeuble de neuf étages dans le centre-ville de Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, le 5 juin 2017, selon le portail d’information indépendant Fontanka.ru.

Troshev, en état d’ébriété, possédait environ 25 000 dollars en espèces, des cartes de la Syrie et des documents d’achat pour des tentes destinées aux forces russes combattant pour le régime du président syrien Bashar al-Assad, a rapporté Fontanka.ru, citant les dossiers de l’hôpital.

Cet homme de 61 ans, dont le nom de guerre est « Sedoy » (« Aux cheveux gris »), s’est avéré être l’un des principaux officiers du groupe de mercenaires Wagner, formé quelques années plus tôt.

« C’est un personnage typique de Wagner », a déclaré à Al Jazeera Nikolay Mitrokhin, de l’université allemande de Brême.

Comme beaucoup d’autres membres du personnel de sécurité du Concorde, l’entreprise aux multiples facettes du chef de Wagner, Eugène Prigojine, Troshev a combattu dans la guerre soviéto-afghane et a ensuite rejoint les forces de police à Saint-Pétersbourg, a déclaré Mitrokhin.

Le 23 juin, Troshev a pris une décision fatidique : il a refusé de participer à la mutinerie avortée de Wagner en Russie et n’était pas à bord du jet privé avec Prigojine et ses officiers supérieurs qui s’est écrasé dans l’ouest de la Russie le 23 août.

Depuis la mutinerie, Wagner a quitté l’Ukraine et s’est fracturé, ne jouant plus aucun rôle dans l’effort de guerre chancelant de Moscou.

Certains de ses vétérans ont été attirés par de petites armées privées constituées par des sociétés d’État ou des oligarques favorables au Kremlin.

Certains ont trouvé refuge en Biélorussie, dont le président radical, Alexandre Loukachenko, a renforcé ses forces de l’ordre dans son jeu de pouvoir avec la Russie.

Et certains sont en garnison dans plusieurs pays africains, dont les dirigeants ont donné à Wagner l’accès aux richesses minières et aux matières premières en échange de services de sécurité.

Le Kremlin ne voulait pas que des unités entières de Wagner reviennent sur les champs de bataille ukrainiens, car elles se sont révélées trop indisciplinées alors que Prigojine s’engageait dans des conflits largement médiatisés avec les hauts gradés russes, ont déclaré des analystes militaires.

« Des unités entières du groupe Wagner pourraient entraîner des problèmes de contrôle du ministère russe de la Défense, comme cela a été le cas sous Prigojine », a déclaré à Al Jazeera le général de division à la retraite de l’armée américaine Gordon Skip Davis Jr.

« D’anciens vétérans de Wagner pourraient cependant apporter l’expertise tactique et le leadership de petites unités nécessaires aux formations russes », a-t-il déclaré.

Ces nouvelles formations seront dirigées par Troshev, même s’il a joué un rôle néfaste dans l’une des défaites les plus sanglantes que Wagner ait jamais connues.

En février 2018, lui et Prigojine auraient ordonné une attaque contre un champ pétrolier et gazier près de la ville de Khasham, dans l’est de la Syrie, sans savoir que la zone était contrôlée par les forces américaines et l’opposition syrienne.

Wagner a subi une défaite humiliante et de lourdes pertes dans ce qui est devenu le premier affrontement armé entre ressortissants russes et américains après la guerre froide.

Cependant, Troshev a reçu la médaille du Héros de la Russie pour son service en Syrie.

La mutinerie de Prigojine a commencé après que le ministère de la Défense a déclaré que chaque combattant de Wagner devait signer des contrats pour faire partie de la machine militaire connue pour sa corruption, son inefficacité et ses erreurs de calcul qui se sont révélées mortelles pour des milliers de militaires russes. Prigojine a finalement refusé de signer ces contrats, augmentant ainsi les tensions.

Et ce sont ces contrats qui sont exactement ce que recherche Troshev ces jours-ci.

Samedi, Troshev, vêtu d’un costume bleu foncé sur mesure courant parmi les responsables russes, a été filmé au Kremlin en train d’écouter le président Vladimir Poutine.

Poutine lui a demandé de « former des bataillons de volontaires » qui comprendraient des combattants de Wagner.

« Vous savez ce que c’est, comment ça se passe. Vous connaissez les problèmes qui doivent être résolus à l’avance pour que le travail de combat se poursuive de la meilleure manière et avec le plus de succès », a déclaré Poutine.

Mais la tâche est vouée à l’échec en raison de la réputation de Troshev au sein de Wagner, estiment les analystes.

« Le noyau des wagnériens les plus aguerris ne le rejoindra certainement pas », a déclaré à Al Jazeera l’analyste basée à Kiev Maria Kucherenko, auteur de plusieurs rapports approfondis sur Wagner.

Troshev fait également face à un nouveau rival.

Le fils et héritier de Prigojine, Pavel, « conclut un accord avec la garde nationale russe pour que Wagner retourne en Ukraine pour une certaine tâche sans signer de contrat », a déclaré Kucherenko.

Les mercenaires de Wagner combattront également « sous leur propre insigne », un crâne humain sur fond noir et rouge, a-t-elle ajouté.

Cependant, il est parfaitement clair qui contrôlerait ces groupes de mercenaires.

« On peut mélanger ces retraités alcooliques, on peut inventer une douzaine de noms de guerre, mais l’essentiel ne change pas – les deux sortes de conneries sont contrôlées depuis [Russia’s] état-major général des forces armées », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, le Kremlin fait pression sur les combattants de Wagner en Afrique, qui hésitent à s’engager pour servir en Ukraine, en « bloquant délibérément les chaînes d’approvisionnement », a déclaré Mitrokhin.

En conséquence, une chaîne Telegram ayant des liens avec l’armée russe et Wagner a affirmé que « trois escouades de stormtroopers » avaient volé d’Afrique vers l’Ukraine la semaine dernière.

Le déploiement fait suite à un accord entre leurs commandants et la garde nationale russe pour signer des contrats individuels et collectifs, a affirmé la chaîne russe Telegram pro-guerre Rybar.

On ne sait pas exactement où vont les unités, mais leur arrivée « contribuera à la campagne automne-hiver », indique le communiqué.

Jusqu’à présent, les renseignements ukrainiens ont signalé le retour d’environ 500 combattants Wagner sur les lignes de front et ont déclaré que leur présence ne devrait pas changer de manière cruciale l’impasse.

Au plus fort de Wagner en juin, Prigozhin s’est vanté d’avoir 25 000 combattants, en grande partie recrutés dans les prisons, a déclaré Davis.

Ils ont joué un rôle clé dans la capture de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, « au prix de nombreuses victimes », a-t-il déclaré.

Par conséquent, « quelque 500 hommes n’auront probablement pas d’impact significatif, surtout s’ils sont dispersés entre diverses unités russes », a conclu Davis.