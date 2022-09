LIZ TRUSS a été nommée nouvelle Premier ministre britannique après avoir battu son rival Rishi Sunak par 57% des voix.

Elle est aujourd’hui la troisième femme Premier ministre de l’histoire. Voici un aperçu de la vie du nouveau Premier ministre britannique et leader conservateur alors qu’elle entre dans Downing Street.

Qui est Liz Truss ?

Mary Elizabeth Truss, née le 26 juillet 1975, est la nouvelle Premier ministre britannique – après avoir remporté la course à la direction des conservateurs le lundi 5 septembre 2022.

Elle porte maintenant son deuxième prénom et est connue sous le nom de Liz Truss.

Avant sa nomination en tant que PM Truss était secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement depuis 2021.

Elle est également ministre des Femmes et de l’Égalité depuis septembre 2019 et députée conservatrice du sud-ouest de Norfolk depuis 2010.

Truss est né de parents de gauche et est l’aîné de quatre frères et sœurs.

Au cours de ses études, Truss a poursuivi ses études de philosophie, de politique et d’économie au Merton College d’Oxford.

Elle a lancé une carrière d’économiste et de comptable avant d’être élue conseillère à Greenwich en 2006.

Truss se décrit comme une “perturbatrice en chef” et quelqu’un qui “n’a pas peur de dire ce qu’elle pense”.

Elle se décrit également comme une “twitteuse prolifique” et fait partie des ministres du gouvernement les plus suivis sur les réseaux sociaux avec 313,1k followers sur Twitter et 53,3k sur Instagram.





Truss est également bien connue pour ses discours mémorables – en particulier celui où elle a parlé de fromage lors de son discours à la conférence du Parti conservateur de 2014.

Quand Liz Truss est-elle devenue Premier ministre ?

Liz Truss a été élue nouvelle Premier ministre britannique le lundi 5 septembre 2022 et succède désormais à Boris Johnson.

Elle s’est présentée contre son compatriote Rishi Sunak et a gagné avec 57% des voix.

Son mari Hugh O’Leary était assis à côté d’elle lorsque la nouvelle gagnante a été annoncée.

S’exprimant à Westminster, tout en prononçant son discours de victoire, Truss a déclaré : « C’est un honneur d’être élue à la tête du parti conservateur et unioniste.

« J’aimerais remercier le Comité 1922, le président du parti et le Parti conservateur pour avoir organisé l’un des plus longs entretiens d’embauche de l’histoire.

“Merci beaucoup. J’aimerais également remercier ma famille, mes amis, mes collègues politiques et tous ceux qui ont contribué à cette campagne. Je suis incroyablement reconnaissant pour tout votre soutien.

“Je voudrais rendre hommage à mes collègues candidats, en particulier Rishi Sunak. Ce fut une campagne acharnée. Je pense que nous avons montré la profondeur et l’étendue des talents de notre parti conservateur.

Je tiens également à remercier notre chef sortant, mon ami Boris Johnson. Boris, vous avez terminé le Brexit. Vous avez écrasé Jeremy Corbyn. Vous avez déployé le vaccin et vous avez tenu tête à Vladimir Poutine. Vous êtes admiré de Kyiv à Carlisle.

Truss a ensuite poursuivi en disant: «Je vais livrer sur la crise de l’énergie, en traitant les factures d’énergie des gens, mais aussi en traitant les problèmes à long terme que nous avons sur l’approvisionnement énergétique.

“Et je vais livrer sur le Service national de santé.”

Comment Liz Truss a-t-elle voté sur le Brexit ?

Truss est une Brexiteer intransigeante, elle a voté pour quitter l’UE lors du référendum de 2016.

En tant que ministre des Affaires étrangères, elle a aidé à jeter les bases de la fin de la participation au protocole d’Irlande du Nord par voie législative.

Truss a déclaré: «Je combattrai les élections en tant que conservateur et gouvernerai en tant que conservateur.

“Sous ma direction, je commencerais à réduire les impôts dès le premier jour pour prendre des mesures immédiates pour aider les gens à faire face au coût de la vie.”