Qui est Liz Truss ? Le prochain Premier ministre britannique est populaire au sein de son parti – mais qu’en est-il des électeurs ?

Enfant, Liz Truss a participé à des manifestations contre le Premier ministre conservateur Margaret Thatcher. À l’âge adulte, elle en est venue à admirer la première femme dirigeante britannique – et maintenant elle est sur le point d’entrer au 10 Downing Street avec un zèle thatchérien pour transformer le Royaume-Uni après avoir remporté la course pour succéder à Boris Johnson.

Le parti a déclaré que Truss, l’actuel ministre britannique des Affaires étrangères, avait remporté environ 57% des voix des membres conservateurs, contre environ 43% pour l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak.

Truss, 47 ans, deviendra la troisième femme Premier ministre britannique, après Thatcher, qui a gouverné de 1979 à 1990, et Theresa May, qui a occupé ses fonctions de 2016 à 2019.

Les autres membres du parti ont adopté les vœux de Truss de réduire les impôts et les formalités administratives et de maintenir le soutien indéfectible de la Grande-Bretagne à l’Ukraine. Mais pour les critiques, elle est une idéologue inflexible dont les politiques de droite n’aideront pas la Grande-Bretagne à surmonter les turbulences économiques déclenchées par la pandémie, le Brexit et l’invasion russe de l’Ukraine.

Mark Littlewood, un commentateur libertaire qui connaît Truss depuis ses études universitaires, a déclaré qu’elle était moins une conservatrice qu’une “radicale” qui, comme Thatcher, veut “faire reculer l’intervention de l’État” dans la vie des gens.

“Je m’attends à beaucoup de feux d’artifice, à beaucoup de controverse et à beaucoup d’action”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Truss s’engage à aider les Britanniques sous le choc de l’inflation :

Liz Truss promet un «plan audacieux» en tant que nouveau chef du Parti conservateur britannique La nouvelle chef du Parti conservateur du Royaume-Uni, Liz Truss, a promis de réduire les impôts, de faire face à la crise énergétique du pays et de s’attaquer au National Health Service en difficulté.

« Têtu, déterminé et franc »

Née à Oxford en 1975, Mary Elizabeth Truss est la fille d’un professeur de mathématiques et d’une infirmière qui l’ont emmenée dans des manifestations anti-nucléaires et anti-Thatcher lorsqu’elle était enfant, où elle se souvient avoir crié : “Maggie, Maggie, Maggie – dehors, dehors , dehors!”

Dans un discours de 2018, elle a déclaré qu’elle avait commencé tôt à développer ses propres opinions politiques, “se disputant contre mes parents socialistes dans notre foyer de gauche”.

Après avoir fréquenté un lycée public, Truss est allée à l’Université d’Oxford, où elle a étudié la philosophie, la politique et l’économie – le diplôme de choix pour de nombreux politiciens en herbe – et a été présidente de la branche universitaire du Parti libéral démocrate. Les Lib Dems économiquement centristes soutiennent la réforme constitutionnelle et les libertés civiles, et Truss était un membre enthousiaste, affichant des affiches “Free the Weed” qui appelaient à la dépénalisation de la marijuana et plaidant dans un discours pour l’abolition de la monarchie.

Littlewood, qui était membre des Oxford Lib Dems et dirige maintenant l’Institute for Economic Affairs, un groupe de réflexion sur le marché libre, se souvient de Truss comme “entêté, déterminé et franc”.

“Vous n’avez jamais douté de sa position sur un problème ou sur une personne”, a-t-il déclaré.

Certains disent que la déloyauté de Rishi Sunak envers Johnson a coûté la direction à l’ancien chef du Trésor. (Rui Vieira/Associated Press)

Anti-Brexit mais se dit “eurosceptique”

Après Oxford, Truss a rejoint le Parti conservateur “quand il était nettement démodé”, a-t-elle déclaré plus tard.

Elle a travaillé comme économiste pour la société d’énergie Shell et la société de télécommunications Cable and Wireless, et pour un groupe de réflexion de centre droit tout en s’impliquant dans la politique conservatrice et en épousant les vues du marché libre thatcherien. Elle s’est présentée deux fois sans succès au Parlement avant d’être élue pour représenter le siège de l’est de l’Angleterre du sud-ouest de Norfolk en 2010.

Elle a fondé le groupe Free Enterprise de législateurs Thatcherite Tory qui ont produit “Britannia Unchained”, un traité politique qui incluait notoirement l’affirmation selon laquelle les travailleurs britanniques sont “parmi les pires oisifs au monde”.

Lors du référendum britannique de 2016 sur l’opportunité de quitter l’Union européenne, Truss a soutenu le côté “restant” perdant, même si elle dit qu’elle a toujours été une eurosceptique naturelle. Depuis le vote, elle a conquis les Brexiteers avec son approche sans compromis de l’UE.

Elle est devenue secrétaire à la justice, mais a été rétrogradée en mai à un poste plus subalterne au Trésor en 2017. Lorsque May a été renversée par son échec répété à sortir d’une impasse politique sur le Brexit, Truss a été l’un des premiers partisans de Johnson pour la remplacer. Lorsqu’il a gagné, Johnson a nommé la secrétaire commerciale de Truss, un rôle dans lequel elle a utilisé Instagram pour être reconnue dans le monde entier, en signant des accords commerciaux post-Brexit et en améliorant son profil.

Johnson a été évincé après des mois de révélations controversées, notamment qu’il a fait la fête avec des membres de son caucus pendant les fermetures de COVID-19. (Kirsty Wigglesworth/Associated Press)

Avis mitigés en tant que secrétaire aux affaires étrangères

En septembre 2021, elle a été nommée ministre des Affaires étrangères, la plus haute diplomate britannique. Sa performance a attiré des critiques mitigées. Beaucoup louent sa réponse ferme à l’invasion de l’Ukraine et elle a obtenu la libération de deux citoyens britanniques emprisonnés en Iran, où ses prédécesseurs avaient échoué.

Mais les dirigeants et responsables européens qui espéraient qu’elle apporterait un ton plus doux aux relations de la Grande-Bretagne avec le bloc ont été déçus. Au milieu des querelles commerciales, Truss a présenté une législation visant à déchirer des parties de l’accord de divorce contraignant entre le Royaume-Uni et l’UE signé par les deux parties. Le bloc des 27 nations intente en retour une action en justice contre la Grande-Bretagne.

La loyauté perçue de Truss envers Johnson, qui reste populaire auprès de nombreux conservateurs, l’a également aidée à gagner le leadership. De nombreux membres du parti ont cité la décision de Sunak de quitter le cabinet de Johnson en juillet comme une marque contre lui. Truss n’a pas démissionné, affirmant qu’elle était une “personne loyale” – bien qu’elle ait courtisé les membres du parti pendant des mois lors d’événements “fizz with Liz” pour renforcer le soutien à une éventuelle candidature à la direction.

L’électorat britannique plus large s’avérera probablement un public plus difficile à convaincre. Les temps sont durs et de plus en plus durs à mesure que l’inflation monte en flèche et que la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne s’aggrave. L’accent mis par Truss sur la stimulation de l’économie par le biais de réductions d’impôts ne devrait pas apporter beaucoup de soulagement à court terme.

Et elle n’a pas longtemps pour convaincre les électeurs qu’elle est sur la bonne voie. La prochaine élection nationale doit avoir lieu dans deux ans.