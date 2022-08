HOUSE Rep Liz Cheney a perdu dans sa candidature à la réélection à la primaire contre la candidate républicaine Harriet Hagerman.

Cheney est la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney et a été attaquée pour ne pas soutenir l’ancien président Donald Trump.

Liz Cheney est une républicaine représentant l’État du Wyoming à la Chambre des représentants[/caption]

Qui est Liz Cheney ?

Liz Cheney, 56 ans, a été présidente de la House Republican Conference de 2019 à 2021 avant d’être évincée par les républicains.

Cheney a été élue pour la première fois membre du Congrès du Wyoming en tant que membre du parti républicain en 2016, mais en mai 2021, les républicains de la Chambre ont voté pour destituer Cheney après avoir condamné les efforts de Trump pour arrêter le transfert pacifique du pouvoir.

Après les émeutes du Capitole du 6 janvier, Cheney est devenue présidente du comité d’enquête chargé d’enquêter sur le rôle de Trump ce jour-là.

Avant de devenir membre du Congrès, elle est diplômée de la faculté de droit de l’Université de Chicago et était avocate en exercice.

Elle a ensuite occupé plusieurs postes au département d’État sous l’administration George W. Bush et est cofondatrice d’une organisation à but non lucratif appelée Keep America Safe, qui s’occupe des questions de sécurité nationale.

Que s’est-il passé lors des primaires du Wyoming ?

La candidate Harriet Hageman s’est présentée contre Cheney pour la place républicaine aux primaires de la Chambre, gagnant par une victoire écrasante.

Les cotes d’écoute de Hageman ont grimpé en flèche après que l’ancien président Donald Trump l’a approuvée en mai 2022, faisant d’elle un choix attrayant pour de nombreux républicains.

Le vote final est venu à 69% pour Hageman, Cheney arrivant en deuxième position avec seulement 29% des voix.





Trump a exprimé son soutien à la victoire de Hageman sur sa plateforme en ligne, Truth Social, en écrivant : « Liz Cheney devrait avoir honte d’elle-même, de la façon dont elle a agi et de ses paroles et actions malveillantes et moralisatrices envers les autres.

“Maintenant, elle peut enfin disparaître dans les profondeurs de l’oubli politique où, j’en suis sûr, elle sera beaucoup plus heureuse qu’elle ne l’est en ce moment. Merci WYOMING!”

Lors de son discours de concession, Cheney a déclaré qu’elle “ferait tout ce qu’il fallait” pour s’assurer que Trump ne reprenne plus jamais ses fonctions, et elle a déclaré à CBS que la primaire “est certainement le début d’une bataille qui va continuer.

“Et en tant que pays, nous sommes confrontés à un moment où notre démocratie est vraiment attaquée et menacée.”

Elle a ajouté: “Je suis très fière de tout le travail que j’ai accompli avec les habitants du Wyoming au cours des six dernières années et je comprends et reconnais vraiment qu’il n’y a rien de plus important que la défense de notre Constitution.”

Cheney est un enfant de l’héritage politique[/caption]

Liz Cheney est-elle candidate à la présidence ?

Après la perte principale de Cheney, elle s’est entretenue avec NBC’s Today en disant qu’elle ferait ce qu’elle pourrait pour garder Trump hors du bureau ovale.

Elle a déclaré à Savannah Guthrie: «Je crois que Donald Trump continue de représenter une menace et un risque très graves pour notre république.

“Et je pense que pour le vaincre, il faudra un front large et uni de républicains, de démocrates et d’indépendants, et c’est ce dont j’ai l’intention de faire partie.”

Elle a déclaré que la seule façon pour elle d’avoir potentiellement remporté les élections primaires était de “perpétuer le grand mensonge”, soutenant les affirmations de Trump selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées.

Guthrie a demandé à Cheney si elle se présenterait à la présidence en 2024, et au lieu de répondre, elle a dit : « Nous avons maintenant un grand parti politique, mon parti, qui est vraiment devenu un culte de la personnalité, et nous devons obtenir ce parti à un endroit où nous adoptons les valeurs et les principes sur lesquels il a été fondé.

On a demandé à Cheney une deuxième fois si elle se présenterait à l’élection présidentielle.

“C’est quelque chose auquel je pense et je prendrai une décision dans les mois à venir”, a déclaré Cheney.