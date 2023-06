Qui est Livi Sheldon de Gladiators ?

GLADIATORS est sur le point de revenir sur nos écrans pour un tout nouveau redémarrage.

Un nouveau casting montrera sa force qui inclura Livi Sheldon.

Qui est Livi Sheldon ?

Livi Sheldon rejoint le casting de la nouvelle série de Gladiators.

Elle est prête à montrer sa force surhumaine alors qu’elle relève divers défis.

Debout à 6 pieds de haut, Livi a parlé des difficultés auxquelles elle a été confrontée en ce qui concerne sa taille.

Elle a déclaré: «Quand je grandissais, on me harcelait parce que j’étais plus grande que tout le monde.

« Maintenant, je peux montrer à tout le monde qu’être unique est votre superpuissance.

« J’ai hâte d’entrer dans l’arène et d’affronter les prétendants en tant que Diamond. »

Comment s’appelle le gladiateur de Livi Sheldon ?

Livi s’appelle Diamond sur Gladiators.

Elle a été décrite comme « incassable et super forte », ce qui lui a valu le nom.

Le carrossier est connu comme étant « frappant et indestructible ».

Quand Livi Sheldon a-t-elle commencé la musculation ?

Après avoir obtenu un diplôme en sciences du sport, Livi s’est lancée dans la musculation.

Son travail acharné l’a amenée à devenir finaliste britannique ‘England Toned Figure’.

Étant toujours une enfant sportive, Livi a commencé à être active dès l’âge de six ans lorsqu’elle a joué au football pour une équipe de football masculine.

Elle a ensuite rejoint une équipe féminine, où elle est devenue capitaine pendant de nombreuses années.

Livi a ensuite joué pour l’équipe féminine de Worcester City.

Son dernier défi est de s’attaquer à l’arène des gladiateurs, pour laquelle elle dit s’entraîner depuis l’âge de neuf ans.

En postant une photo sur sa page Instagram, Livi a déclaré : « Un rêve devenu réalité ! Devenir gladiateur ! @diamondthegladiator @bbcgladiators.

« S’il y avait une opportunité que je pouvais souhaiter, ce serait celle-ci !

« C’est vraiment la plus grande chose qui me soit jamais arrivée et j’ai hâte d’entrer dans l’arène ! Je m’entraîne au duel depuis l’âge de 9 ans !

« Où sont tous mes diamants ? »