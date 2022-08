Qui est Liver King ? | Le soleil

INFLUENCEUR Brian Johnson compte plus de trois millions d’abonnés sur TikTok, visant à intégrer son style de vie non conventionnel dans le courant dominant.

Rencontrez Liver King, le fanatique de fitness de 45 ans qui veut que tout le monde vive comme nos prédécesseurs troglodytes.

Qui est Liver King ?

Dans ses vidéos virales sur TikTok et Instagram, on peut voir le bodybuilder Brian Johnson se plonger dans des bains de glace, traîner d’énormes poids en n’utilisant que ses dents et attraper des poissons directement de la mer avec ses dents.

L’influenceur – connu sous le nom de Liver King – réside actuellement à Austin, au Texas, dans un manoir de 8 300 pieds carrés avec deux chiens doberman.

Il vit un style de vie relativement minimaliste, dormant sur un lit fait de palettes en bois.

Il affirme qu’il n’autorise aucun téléphone portable dans sa chambre et a installé des rideaux de Faraday aux fenêtres pour empêcher le passage des ondes radio.

Le bodybuilder Brian Johnson compte des millions de followers sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

Quelle est la valeur nette de Liver King?

Après avoir publié sa toute première vidéo TikTok en août 2021, Liver King s’est constitué un énorme public sur les réseaux sociaux en très peu de temps et est l’un des influenceurs les plus populaires de l’application.

La plupart de ses revenus proviennent de sa marque Ancestral Supplements, qui vend des pilules diététiques pour “rendre les gens à la force, à la santé et au bonheur”.

Il gagne également de l’argent grâce à diverses offres de marque et à des parrainages en ligne grâce à la promotion de ses canaux de médias sociaux.

Il compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram uniquement, où il partage des photos et des vidéos de ses entraînements, de ses apparitions en podcast et de sa consommation de chair crue dans des endroits luxuriants du monde entier.

On pense qu’il vaut environ 1 million de dollars, selon Bio Overview.

Qu’est-ce que le régime Liver King ?

Les médias sociaux ont explosé lorsqu’il a commencé à partager des vidéos quotidiennes de ses repas.

Liver King maintient son physique en suivant un régime de foie de bœuf cru, de shakes protéinés, de jaunes d’œufs et de moelle osseuse.

S’adressant à GQ, il a déclaré qu’il mangeait environ une livre de foie cru chaque jour – bien qu’il recommande aux autres de commencer avec trois onces, deux fois par semaine.

Liver King est-il marié ?

Liver King est marié à Barbara Johnson, également connue sous le nom de Liver Queen.

Elle peut souvent être vue en arrière-plan de ses vidéos et possède son propre compte Instagram avec plus de 55 000 abonnés.

Johnson travaille comme spécialiste dentaire et suit également le mode de vie ancestral de son mari.

Elle appelle son mari Brain “Bear” et le décrit comme plein de vie, d’énergie, de feu, de confiance, de zèle, d’enthousiasme et de visionnaire.

Liver King a-t-il des enfants ?

Liver King a deux fils avec sa femme Barbara, souvent appelée les Savage Liver Boys.

Ils expliquent en grande partie pourquoi il suit ce mode de vie aujourd’hui.

Quand ses enfants étaient jeunes, ils allaient et venaient à l’hôpital avec diverses allergies et maladies.

Il a déclaré: “Le véritable réveil a été quand l’un de mes fils a cessé de respirer. Nous avons eu de la chance. Nous sommes arrivés à l’hôpital juste à temps.

“Ma femme et moi étions déterminés à affronter la cause. Ne plus jamais tenter notre chance. Nous avons fait ce que tous les parents feraient : nous avons tout essayé. Et c’est là que notre voyage a commencé.

Cherchant désespérément des réponses, Johnson a lu Nourishing Traditions, un livre de Sally Fallon qui prétend défier les “dictocrates politiquement corrects de la nutrition et de l’alimentation”.

Depuis lors, la famille a commencé à vivre par ce qu’ils appellent les neuf locataires ancestraux; manger, dormir, bouger, briller, se connecter, froid, soleil, se battre et créer des liens.