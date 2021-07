DAVID Faber rejoint une liste d’élite d’hôtes invités de Jeopardy! qui changent chaque semaine.

Faber connaît le jeu et a même remporté un tournoi en 2012.

David Faber est un journaliste financier américain et analyste de l’actualité du marché[/caption]

Qui est l’invité Jeopardy ! l’hôte David Faber ?

David Faber est un journaliste financier américain et analyste de l’actualité du marché.

Il est né et a grandi dans le Queens, La ville de New York.

Faber a rejoint CNBC en 1993 où il est resté depuis, co-animant actuellement leur émission matinale, Squawk on the Street et le programme mensuel, Business Nation.

En 2005, il a remporté un Peabody Award pour son travail sur le documentaire The Age of Walmart et en 2010, il a partagé le Gerald Loeb Award for Television Enterprise pour le journalisme d’affaires pour House of Cards.

Il est également l’auteur de trois livres : The Faber Report (2002), And Then the Roof Caved In (2009) et House of Cards: The Origins of the Collapse (2010).

David Faber était-il sur Jeopardy ?

En 2012, Faber a participé au Péril! Tournoi des joueurs puissants.

Ici, il a battu la star du basket Kareem Abdul Jabbar et Fox News’ Dana Perino et a gagné 50 000 $.

Quand David Faber héberge-t-il Jeopardy ?

À compter du 2 août 2021, Faber rejoindra le jeu télévisé Jeopardy! en tant qu’hôte invité jusqu’à la fin de la semaine du 6 août.

Comme tous les hôtes invités avant lui, Faber fera un don à un organisme de bienfaisance de son choix.

Faber a choisi la Fondation Robin Hood, qui lutte contre la pauvreté à New York.

Lorsque les hôtes invités ont été annoncés, l’analyste a tweeté « Il est le moins connu d’un groupe incroyable d’hôtes invités, mais promet de ne pas décevoir. Périlest de nombreux fans. Bonne réponse : ce type ! »

Faber suit LeVar Burton’s exécuter en tant qu’hôte ainsi qu’un groupe de célébrités qui ont déjà endossé le rôle.

Les anciens hôtes incluent Ken Jennings, Katie Couric, Aaron Rodgers, Bill Whitaker, Mayim Bialik, Anderson Cooper, Dr Mehmet Oz, Savannah Guthrie, Dr Sanjay Gupta, et Robin Roberts.

Après Faber sera le présentateur sportif Joe Buck.