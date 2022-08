Qui est l’interprète des VMA Kane Brown, le premier chanteur country masculin à monter sur scène lors de la remise des prix ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kane Brown entre dans l’histoire de la musique ce week-end en tant que premier artiste masculin de musique country à se produire sur la scène des MTV VMA.

Comme si cela ne suffisait pas, il entre également dans l’histoire en tant que premier interprète à incorporer un élément de réalité mixte de la scène Toyota dans sa performance, promettant au public quelque chose de complètement nouveau et différent.

“C’est une émission tellement emblématique à laquelle faire partie, et je me sens vraiment honoré qu’ils m’aient demandé. Je ne peux pas en dire trop, mais je peux dire qu’ils peuvent s’attendre à ce que ce soit quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant. “, a-t-il déclaré à propos de sa prochaine performance.

Voici quelques choses que vous devez savoir sur Brown.



Grandir

Brown a été élevé par une mère célibataire après l’incarcération de son père en 1996, alors qu’il avait trois ans. Sa mère avait souvent du mal à subvenir à ses besoins, ce qui les obligeait souvent à déménager plusieurs fois et parfois même à se réfugier temporairement dans leur voiture.

La musique a toujours occupé une place importante dans sa vie, et après avoir remporté un concours de talents à son lycée en onzième année en chantant une reprise d’une chanson de Chris Young, Brown a commencé à se lancer dans la musique country.

Après que la camarade de classe de Brown, Lauren Alaina, se soit classée deuxième de la saison 10 de ” American Idol ” et ait fait irruption dans l’industrie de la musique, Brown a décidé de prendre ses propres talents de chanteur et d’essayer de recréer le succès d’Alaina.

Début de carrière

Malheureusement pour Brown, ses tentatives pour réussir dans un concours de chant n’ont pas été aussi réussies que celles de son amie Alaina. Il n’a pas dépassé la phase d’audition sur “American Idol”, et il a décidé d’abandonner “The X Factor” quand on lui a dit que les juges voulaient le mettre dans un boys band plutôt que de le faire concourir en solo. .

C’est alors qu’il a décidé de gagner en popularité en publiant des reprises de chansons de musique country populaires sur Facebook. Ces couvertures ont rapidement recueilli des millions de vues, avec “Check Yes or No” de George Strait comme l’une des plus populaires.

Après qu’un teaser pour l’une de ses chansons originales ait recueilli plus de 11 millions de vues en deux semaines, Brown a sorti un EP de six chansons, intitulé “Closer”, en juin 2015. Le succès de cet EP a attiré l’attention de Sony Music Records, qu’il signé avec en janvier 2016 sous le label RCA Nashville.

Son premier EP sorti sous son nouveau label, “Chapter 1”, a fait ses débuts au numéro 9 du Billboard 200 américain et au numéro trois du palmarès Top Country Albums.

Grande coupure

Son EP à succès a été suivi de son premier album éponyme ultra réussi en décembre 2016. L’album est devenu le premier album de musique country le plus réussi depuis 2014, lorsque Sam Hunt a sorti “Montevallo”.

L’album a fait ses débuts au numéro 10 du Billboard 200 américain et au numéro un du palmarès Billboard Top Country Albums. Son deuxième single de l’album, “What Ifs”, est resté numéro un du palmarès Billboard Hot Country Songs pendant cinq semaines.

“Je suis très reconnaissant à tous les fans, ainsi qu’à Dann Huff, Matt McVaney et les auteurs-compositeurs de l’album, qui m’ont aidé à raconter mon histoire au monde à travers ce disque”, a déclaré Brown dans un communiqué de presse à l’époque. “Un album country n°1 est un rêve devenu réalité, rendu possible grâce au travail acharné de toutes les personnes impliquées.”

Près d’un an plus tard, une version de luxe de l’album est sortie et comportait quatre chansons inédites. L’album et ses chansons ont atteint le numéro un des charts, faisant de Brown le premier artiste à avoir des numéros un simultanés sur les cinq principaux palmarès nationaux : Top Country Albums, Hot Country Songs, Country Airplay, Country Digital Song Sales et Country Streaming Songs.

Succès continu

Brown a sorti son deuxième album, “Experiment”, en 2018. L’album est devenu le premier de Brown à atteindre le numéro un du palmarès des albums Billboard 200.

Au cours de l’année suivante, Brown a collaboré avec un certain nombre d’artistes, dont Khalid, Becky G, Marshmello et Camilla Cabello, se faisant également un nom sur la scène de la musique pop grand public.

Depuis, il a sorti un autre EP et a lancé son propre label à travers lequel il sort des singles depuis.

Vie privée

Brown a épousé sa femme Katelyn Jae en 2018 lors d’une cérémonie à Nolensville, Tennessee.

Le couple a annoncé la naissance de leur premier enfant, une fille nommée Kingsley en octobre 2019, et de leur deuxième enfant, une autre fille nommée Kodi, en décembre 2021.