Qui est Linsey Davis ? Présentatrice d’ABC News sur le débat Trump-Harris

Les débats présidentiels sont connus pour les répliques concises des candidats. Mais dans le paysage politique chaotique de 2024, une simple déclaration de fait a fait office de clou du spectacle lors de la confrontation de mardi entre l’ancien président Trump et la vice-présidente Kamala Harris.

« Il n’y a aucun État dans ce pays où il est légal de tuer un bébé après sa naissance », a déclaré la modératrice d’ABC News, Linsey Davis, avec le style pragmatique familier aux téléspectateurs qui la regardent sur « ABC World News Sunday » et son journal télévisé en streaming « ABC News Live Prime ».

Sa correction était une réponse à l’affirmation de Trump selon laquelle le soutien du Parti démocrate au droit à l’avortement incluait « l’exécution » d’un enfant après sa naissance, ce qu’il a répété à plusieurs reprises au cours de la campagne. À une époque où la désinformation se propage rapidement et furieusement, la vérification des faits en temps réel de Davis a coupé court aux débats comme une lame tranchante.

Avec le co-modérateur David Muir, Davis avait étudié des heures de rassemblements de campagne et d’interviews pour se préparer à l’événement très attendu au National Constitution Center de Philadelphie, et était prêt à contrer les déclarations les plus flagrantes des candidats.

Davis, portant des lunettes roses alors qu’il parlait au Times lors d’un petit-déjeuner au Ritz Carlton à Philadelphie, a déclaré que la décision de tenter de corriger les candidats était une réponse au débat CNN du 27 juin entre Trump et le président Biden, dont la mauvaise performance a conduit à son retrait de la course.

« Les gens étaient inquiets du fait que les déclarations étaient laissées en suspens et non [be] contesté par le candidat Biden, à l’époque, ou par les modérateurs », a déclaré Davis.

Muir et Davis ont divisé les sujets à étudier, et Davis s’attendait pleinement à ce que l’affirmation erronée de Trump sur l’avortement soit évoquée lorsqu’elle l’interrogerait sur le sujet.

« C’était une chose évidente à mettre au dossier », a déclaré Davis.

Au cours des semaines précédant le débat, divers scénarios ont été joués dans le cadre d’une lecture à table où les présentateurs et les producteurs d’ABC News ont testé leurs questions et ont joué les réponses possibles.

Les critiques à l’encontre de l’approche de Mme Harris et de Mme Muir ont été, comme on pouvait s’y attendre, partisanes. Les partisans de Mme Harris ont applaudi cette décision, tandis que les acolytes de Trump sur Fox News et d’autres médias conservateurs ont déclaré que le duo s’en prenait à l’ancien président et laissait son adversaire démocrate s’en tirer à bon compte.

Davis a reconnu qu’elle et Muir ne pouvaient pas identifier toutes les erreurs. Mais ils ont étudié à l’avance le travail de chaque candidat et avaient une idée de ce à quoi s’attendre.

« Les politiciens ont tendance à dire les mêmes choses encore et encore », a déclaré Davis.

Pour se préparer, Davis, qui travaille depuis 17 ans sur ABC News, a réfléchi à des questions pendant des semaines au cours de ses courses quotidiennes (elle et son mari entrepreneur Paul Roberts ont participé à des semi-marathons dans 46 États). Elle a également beaucoup prié.

« Mon mari a fait une petite prière de 30 secondes avant mon départ pour Philadelphie », a déclaré Davis, une chrétienne qui a écrit des livres pour enfants basés sur la foi. « Il m’a dit : « Dieu, donne-lui les mots à dire. » C’est dans les Écritures. Certains ont prié, en particulier pour la sagesse, le discernement, le courage et la paix. »

Un cousin de Davis a également organisé une réunion de prière sur Zoom.

Trente membres de la famille se sont rendus à Philadelphie pour soutenir Davis. Ils ont organisé une soirée au Ritz. Sa mère, Beverly, n’a pas été surprise de la ténacité inébranlable de sa fille.

« Quand elle a appris à lire, elle m’a dit : « Maman, pourquoi ne m’as-tu pas dit que ces lettres formaient des mots ? » », a-t-elle déclaré. « Parfois, je dois dire : « Linsey, ce n’est pas un reportage, c’est une conversation. » »

Davis est appelé à jouer un rôle crucial à l’avenir chez ABC News.

Diplômée de l’Université de Virginie, Davis a travaillé pendant 10 ans dans les actualités télévisées locales à Syracuse, New York, Flint, Michigan et Indianapolis avant d’arriver à ABC en 2007 en tant que correspondante basée à New York pour NewsOne, le service d’information affilié au réseau. Sa trajectoire de carrière a changé lorsque Diane Sawyer, présentatrice de « ABC World News » de 2009 à 2014, s’est retrouvée assise au bureau des affectations du programme avec Michael Corn, le producteur exécutif du programme à l’époque.

« Nous avons levé les yeux vers les écrans silencieux et il y avait cette jeune femme là, et même sans son, elle avait une connexion si détendue mais concentrée avec la caméra et le spectateur », a déclaré Sawyer.

Sawyer et Corn ont regardé le travail de Davis (avec le son) et l’ont immédiatement engagée pour travailler sur « World News » en tant que correspondante. « C’est une journaliste sérieuse qui a du respect pour le téléspectateur, et ça se sent », a déclaré Sawyer.

Davis a commencé à apparaître dans les programmes du réseau, notamment dans « Good Morning America », où elle est devenue une correspondante incontournable pour les reportages sur les femmes disparues qui étaient un élément essentiel de l’émission à l’époque et qui se terminaient souvent tragiquement.

« Un jour, un dirigeant m’a dit que je devais sourire davantage », se souvient Davis. « Je lui ai répondu : « Eh bien, tout le monde est mort. »

Son désir de raconter des histoires plus inspirantes l’a conduite à une deuxième carrière d’auteur. Elle a écrit six livres pour enfants, le dernier étant arrivé en tête de liste des best-sellers plus tôt cette année. (Elle a également été motivée par le fait qu’elle est mère d’un fils de 10 ans, trouvant peu de titres avec de jeunes garçons noirs comme protagonistes.)

En 2020, Davis est devenu le visage principal de la chaîne d’information en streaming du réseau, ABC News Live.

Au début, Davis hésitait à assumer ce rôle en raison de l’engagement hésitant du réseau envers le service par le passé. Mais le développement de la chaîne de streaming est devenu une priorité plus importante ces derniers temps, car les services d’information des réseaux de diffusion ne peuvent plus dépendre uniquement de la diffusion sur rendez-vous de leurs émissions du matin et de leurs bulletins d’information du soir.

L’émission « ABC News Live Prime » de Davis diffère du journal télévisé traditionnel du soir, avec des interviews et des segments plus longs, comme un récent reportage de huit minutes sur les bouleversements politiques au Venezuela.

Les divisions d’information n’ont pas communiqué les chiffres de leurs services de streaming, même si de nombreux dirigeants affirment en privé qu’ils sont modestes par rapport à la télévision traditionnelle.

Mais Davis sait que les habitudes du public ont changé. L’une des raisons pour lesquelles elle est prête à travailler sur différentes plateformes, y compris une émission de radio quotidienne, est que c’est le seul moyen d’atteindre un public de masse dans un paysage fragmenté.

« Mes parents, qui ont 79 ans, et leurs amis me demandent ce qui est arrivé à Linsey », a déclaré Davis. « Je me suis évanouie dans l’espace, sauf une nuit par semaine. Ma nièce et mon neveu, qui ont moins de 30 ans, regardent la télé sur leur téléphone et connaissent Linsey Davis. »

Davis a diffusé son programme de streaming nocturne en direct des conventions nationales républicaine et démocrate. À Chicago, où les démocrates étaient réunis, de nombreux visages politiques familiers, dont la représentante Nancy Pelosi, ont été transportés dans le minuscule studio bondé du United Center, où des repas et des collations à moitié consommés partageaient l’espace avec d’épais câbles noirs.

Lors d’une pause avant le début du programme, Davis a parlé des attentes et des défis auxquels est confrontée une journaliste noire qui couvre l’affaire Harris. Élevée dans le New Jersey, où son père possédait une entreprise de construction et sa mère enseignait l’anglais au lycée, elle a développé une compréhension du mouvement des droits civiques. Elle ne pouvait ignorer le caractère historique de la candidature du vice-président.

En même temps, Davis a évité d’utiliser sa plateforme pour défendre ses idées. Sa carrière n’a pas été ponctuée de prises de position à chaud ou de moments viraux. Ses collègues la considèrent comme une personne de la vieille école dans son engagement en faveur de l’équité et de l’équilibre.

Dans le contexte politique polarisé actuel, Davis a dû désactiver ses comptes sur les réseaux sociaux pour exclure les personnes qui l’accusent de soutenir Harris.

« Il existe un stéréotype dont je suis parfaitement consciente : je ne peux pas couvrir ce moment de manière impartiale », a-t-elle déclaré. « Et les personnes anonymes sur Instagram me le rappellent tous les jours. »

Davis pouvait compter sur une amie pour se préparer pour mardi soir. Il s’agit de Carole Simpson, une présentatrice retraitée d’ABC News qui fut la première femme noire à modérer un débat présidentiel en 1992.

Lors de cette confrontation, Bill Clinton a porté un coup fatal en déclarant « Je comprends votre douleur » à un membre du public mécontent de la situation économique, tandis que le président républicain sortant George H.W. Bush regardait sa montre.

Certains téléspectateurs ont imputé la mauvaise performance de Bush à Simpson, affirmant qu’elle avait été injuste envers le président. Elle a reçu des menaces de mort. ABC a dû engager un garde du corps personnel pour elle. « Les gens croiront toujours ce qu’ils veulent croire », a déclaré Simpson.

Les deux femmes se sont rencontrées pour la première fois l’année dernière, lorsque Simpson était à New York pour recevoir un prix. « Elle me suivait partout comme un chiot », se souvient Simpson. « Je l’appelle mon bébé ancre. »

Depuis, elles sont amies, Simpson ayant donné des notes sur « ABC World News Sunday », une émission qu’elle a animée pendant 17 ans. Davis est fière d’être elle-même un mentor, ce qu’elle n’avait pas au début de sa carrière dans les actualités locales.

« Les femmes noires croyaient, sans doute de manière tacite, qu’il n’y avait de la place que pour une seule d’entre nous », se souvient Davis. « Les coudes étaient donc très tranchants pour moi. J’étais vraiment déçue par cela. Cela m’a aussi fait penser que si jamais j’avais un perchoir, je ne pourrais pas être comme cette personne. »