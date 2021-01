Lindsey Coulson a parcouru un long chemin depuis son rôle le plus célèbre, jouant la mère de Bianca, Carol Jackson dans EastEnders pendant 23 ans.

L’actrice revient sur le drame d’ITV The Bay.

Qui est Lindsey Coulson?

Lindsey est une actrice anglaise née à Londres en 1960.

Avant de devenir actrice, Lindsey a été coiffeuse pendant six ans.

Elle a ensuite étudié le théâtre à la Mountview Academy of Theatre Arts.

L’actrice a commencé sa carrière sur scène, apparaissant dans une production de Hamlet comme Ophélie.

Mais sa grande rupture est survenue en 1993 lorsqu’elle a endossé le rôle de Carol Jackson dans EastEnders.

Elle est immédiatement devenue un nom familier et est restée dans le rôle pendant quatre ans avant de revenir pour un séjour de six mois en 1999.

C’est à cette époque qu’elle remporte la meilleure performance dramatique aux 2000 British Soap Awards.

Elle est revenue en 2008 et est restée jusqu’en 2015 pour aider sa fille Bianca dans son scénario de sortie.

Lindsey a remporté le prix de la meilleure performance dramatique pour la deuxième fois.

Sera-t-elle de retour à The Bay en tant que Penny Armstrong dans la saison 2?

Oui, les fans seront ravis d’apprendre qu’elle revient dans la deuxième série de The Bay.

Selon l’annonce officielle d’ITV, elle est incluse dans le générique de distribution.

On ne sait pas si elle sera dans la série dès le départ.

Lindsey est-elle mariée et a-t-elle des enfants?

Lindsay a été mariée deux fois – d’abord à l’agent du showbiz Phillip Chard de 1989 à 1996 avec qui elle partage une fille.

En 1996, The Sunday Mirror a affirmé que Philip avait découvert que Lindsey avait une liaison avec sa co-vedette d’Enders Michael French (qui jouait David Wicks.)

Cependant, elle a nié qu’ils aient jamais été impliqués dans une relation amoureuse et en 1998 a fustigé les affirmations en disant:

« Parce que nos personnages avaient une liaison, ils ont essayé d’en faire une vraie vie et c’était absurde.

«C’était un très bon ami et nous avons commencé la série en même temps.

« Apparemment, deux personnes du sexe opposé ne peuvent pas sortir ensemble sans que ce soit une liaison, ce qui est dommage »

Dans une tournure bizarre de la vie imitant l’art – en quelque sorte – elle est maintenant mariée au frère de sa fille à l’écran Patsy Palmer, Harry Harris, avec qui elle a un autre enfant.

Alors elle l’a définitivement gardé dans la fam!

Lindsey est mariée depuis juillet 2002 à Harry Harris, qui est le frère de l’ancienne fille à l’écran de Coulson, Bianca Jackson.

Le couple partage un enfant ensemble.

Quand The Bay démarre-t-il sur ITV?

La deuxième série de la Baie débute CE SOIR (20 janvier) à 21h.

Avec un casting plein de stars, le drame original est écrit par l’écrivain et dramaturge primé Daragh Carville, qui a vaguement basé de nombreux événements et repérages sur sa propre vie, après avoir passé beaucoup de temps à grandir près de Morecambe et à connaître le tenants et aboutissants de la zone.

De quoi parle The Bay?

Le drame fait suite à la dernière enquête sur les personnes disparues du sergent-détective Lisa Armstrong.

En tant qu’agente de liaison avec les familles, elle sait mieux que de s’impliquer émotionnellement, car elle soutient les familles dans les moments difficiles.

Cependant, elle ne peut s’empêcher de se laisser prendre personnellement par le drame.

Dans la deuxième série, elle commence dans un état pire pour cela.