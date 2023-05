Qui est Linda Yaccarino ? 5 choses sur le nouveau PDG de Twitter – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Elon Musk a officiellement annoncé son choix pour le nouveau PDG de Twitter le vendredi 12 mai. Le milliardaire a tweeté que Linda Yaccarino prendra ses fonctions fin juin, tout en expliquant en quoi consistera son rôle. « Je suis ravi d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter ! [Linda] se concentrera principalement sur les opérations commerciales, tandis que je me concentrerai sur la conception de produits et les nouvelles technologies », a-t-il écrit. « J’ai hâte de travailler avec Linda pour transformer cette plate-forme en X, l’application de tout. »

Je suis ravi d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter !@LindaYacc se concentrera principalement sur les opérations commerciales, tandis que je me concentrerai sur la conception de produits et les nouvelles technologies. Au plaisir de travailler avec Linda pour transformer cette plate-forme en X, l’application universelle. https://t.co/TiSJtTWuky – Elon Musk (@elonmusk) 12 mai 2023

L’annonce officielle est intervenue juste un jour après Élon avait annoncé qu’il se retirerait dans quelques semaines. Bien que l’on ne sache pas ce que Linda signifiera pour la plate-forme sociale, elle a beaucoup d’expérience dans les médias. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur Linda ici.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Linda a travaillé chez NBCUniversal avant Twitter

Avant d’être annoncée comme nouvelle responsable de Twitter, Linda occupait un rôle majeur chez NBCUniversal depuis de nombreuses années. Elle était présidente de la publicité et des partenariats mondiaux depuis octobre 2020, selon sa page LinkedIn. Elle travaillait pour l’entreprise depuis plus de 10 ans, commençant en tant que présidente des ventes de divertissement par câble et de publicité numérique en novembre 2011. Elle est ensuite devenue présidente de la publicité et des partenariats clients en septembre 2012.

Elle était cadre chez Turner avant de rejoindre NBCUniversal

Avant de rejoindre NBCUniversal, Linda avait passé près de 20 ans chez Turner, à partir de janvier 1992. Elle a été vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation pour les ventes publicitaires, le marketing et les acquisitions, jusqu’à son départ en novembre 2011.

Elle a accueilli Elon lors de sa conférence « Possible » à Miami

Alors que Linda intervenant en tant que nouveau PDG de Twitter peut surprendre certaines personnes, l’exécutif et le milliardaire se sont croisés auparavant, lorsqu’elle s’est entretenue avec lui pour un discours d’ouverture sur « Twitter 2.0 » lors de l’événement NBCUniversal « Possible » à Miami. La conférence a eu lieu peu de temps après qu’Elon ait fait l’achat monumental de Twitter. Au cours de l’interview, elle a exprimé à quel point elle était ravie de s’associer à Elon et Twitter avec NBCUniversal.

Plus à propos Elon Musk

Elle est une ancienne de Penn State

Avant de commencer sa carrière dans les médias, Linda a étudié les télécommunications et les arts libéraux à la Penn State University de 1981 à 1985. Elle a continué à montrer son amour pour son alma mater en criant leur équipe de football en elle. Twitter bio. « Poussé par les progrès de l’industrie, inspiré par un leadership provocateur, et peu importe une bonne paire de chaussures ou un excellent [Penn State Football] tableau de bord non plus », a-t-elle écrit.

Elle a travaillé avec la Maison Blanche pendant les administrations Trump et Biden

Outre sa carrière dans les médias, Linda a prêté ses compétences à deux présidents de chaque côté de l’allée. Ancien président Donald Trump l’a nommée au Council on Sports Fitness and Nutrition en 2018, et elle a servi un contrat de deux ans. Elle a fait équipe avec le président celui de Joe Biden administration en 2021 pour créer une campagne, encourageant les Américains à se faire vacciner contre le COVID-19, selon Le Washington Post.

Lien connexe En rapport: Les parents des frères Jonas : tout sur leur père et leur mère, Denise et Kevin

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.