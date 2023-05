Qui est Lily Rose ? Tout sur la performance d’une star de la country dans « The Voice » – Hollywood Life

Lily Rose est une artiste country primée surtout connue pour la chanson « Villain ».

Elle a sorti son premier projet, Plus fort que moien 2021.

Lily Rose devrait apparaître sur La voix le 23 mai 2023

L’une des étoiles les plus montantes de la musique country aujourd’hui est Lis Rose. La voix dynamique derrière « Villain », « Whatcha Know About That », et plus encore, se fait rapidement un nom. En fait, 2023 pourrait être l’année de Lily Rose. En avril, Lily a rejoint Diplo sous son Thomas Wesley persona, prêtant sa voix pour la chanson « Sad In The Summer » de son Savant des marais album. Lily passera l’été sur la route avec Sam Hunt et Brett Jeune dans le cadre de la tournée Summer on the Outskirts. À l’automne, Lilly rejoindra Shania Twain pour une partie d’elle Reine de moi Visite.

Avant que cela n’arrive, elle apportera sa voix charismatique et ses accroches country tueuses à La voix. Lily doit se produire dans la vitrine de mardi. Avant qu’elle ne secoue les chaises rouges, voici ce que vous devez savoir sur cette dynamo country.

Lily Rose est une artiste de musique country

« Un natif de Géorgie dont les inspirations vont de Bruce Springsteen pour Keith Urbain et Katy Perry, Rose a éclaté en 2020 avec le succès viral, ‘Villain’ », lit-on dans sa biographie officielle. « À la fois vulnérable et provocante avec une frontière qui repousse les limites du son Country-meets-R&B, la piste a atteint le numéro un sur la liste tous genres d’iTunes et le compte à rebours du week-end The Highway Hot 30 de SiriusXM, menant à son nouveau projet de dix chansons, STRONGER THAN I SUIS. »

« En se concentrant fermement sur l’intégrité, le mélange audacieux de lyrisme personnel et de langage distinctif de Rose rencontre les sons accrocheurs d’une base de fans post-genre », ajoute la biographie, « alors que les confessions purement country fusionnent avec les rythmes hip-hop et le flux R&B – plus représentation là où il n’y en avait pas auparavant. Tout compte fait, cela donne une nouvelle crédibilité à son label « révolutionnaire ».

TikTok a aidé à lancer sa carrière.

Alors qu’autrefois, on postait des reprises sur YouTube à découvrir – à la Justin Bieber – maintenant, les artistes ouvrent des portes avec TikTok. Lily a posté sa musique sur la plateforme, ce qui a amené son manager, Rakiyah Maréchal, la trouvant. À partir de là, elle a décroché un contrat avec Big Loud/Republic Records, et le premier single – « Villian » – a atteint la 6e place sur Panneau d’affichage‘s Emerging Artists Chart, ainsi que n ° 36 sur Hot Country Songs.

« C’est en quelque sorte la partie la plus folle de cette histoire… que TikTok est ce qui a lancé ‘Villain’ et ma carrière, même si j’ai en fait téléchargé l’application si tard dans le jeu », a-t-elle déclaré. Panneau d’affichage en 2021. « Si je pouvais donner des conseils à quiconque sur TikTok en général, soyez simplement authentique. N’essayez pas de faire quelque chose qui ne vous semble pas confortable. Même si c’est à travers un écran, les gens se connectent avec authenticité.

« J’ai eu la chance d’avoir beaucoup de commentaires très flatteurs sur le fait que les gens résonnent avec mes chansons en raison de leur profondeur émotionnelle », a-t-elle ajouté à propos de sa musique. À l’époque, elle avait sorti trois chansons – « Villain », « Overnight Sensation » et « Remind Me Of You », et était impatiente d’en partager plus. « J’adore les chansons que j’ai pu sortir jusqu’à présent, et je suis content qu’elles se connectent avec des gens à ce niveau. Nous venons de créer un tas de nouvelles chansons, donc notre setlist est également remplie de chansons country amusantes et pleines d’énergie. J’aime la variété et je suis ravi que le monde entende certaines des choses les plus légères.

Elle est mariée.

Lily descendit l’allée avec Daïra Eamon en mars 2023. Le couple a partagé ses photos de mariage avec PERSONNES, qui montrait Lily dans un superbe costume Indochino tandis que sa femme portait une robe Galia Lahav. « Nous voulions nous marier à Nashville parce que c’était » notre « maison ensemble, et nous voulions que toute notre famille et nos amis viennent nous célébrer ici », a déclaré le couple à la publication. « [The Bridge Building] était un de nos rêves depuis que nous l’avons vu pour la première fois.

le père de Lily, Neil « Hondo » Williamson, a marché avec elle dans l’allée. Il a également prononcé un discours de bienvenue devant les nombreuses personnes réunies pour cette magnifique cérémonie. C’était un mariage qui se préparait depuis quelques années : le couple s’est fiancé en octobre 2021, le même mois que Lily a sorti Plus fort que moi.

Lily Rose vise à inspirer.

Lily, membre de la communauté LGBTQ+, savait qu’elle ferait face à une certaine adversité lors du lancement de sa carrière d’artiste de musique country. La musique country a une réputation homophobe – Maren Morris s’est excusé auprès des reines lors de la saison 15 de La course de dragsters de RuPaul au nom de la position anti-LGBTQ+ du genre – bien que l’on puisse facilement faire valoir que le hip-hop, la K-Pop, le rock/métal et tous les autres genres sont tout aussi problématiques. Lily, pour sa part, cherche à faire sa part en changeant les cœurs et les esprits avec sa musique.

« C’est un rôle lourd à avoir quand on y pense. Mais au jour le jour, j’ai toujours été fière de l’authenticité », a-t-elle déclaré. PERSONNES en 2021. « Et j’ai vraiment de la chance de venir d’une famille qui m’a embrassé à bras ouverts. J’espère qu’avec ma musique, je pourrai maintenant montrer aux autres parents et enfants qu’il n’y a pas de peur. Votre enfant peut tout faire. Il n’y a pas la peur de « Eh bien, je ne sais pas si vous serez accepté ou embrassé », ou quel que soit le mot que vous voulez utiliser.

Elle est entrée dans l’histoire aux GLAAD Awards.

En 2022, les GLAAD Media Awards ont décerné à Lily Rose le prix de l’artiste exceptionnelle de la musique révolutionnaire. Cela a fait d’elle la première artiste de musique country à remporter un prix GLAAD.

« Je sais que je fais partie de la communauté LGBTQ depuis 15 ans maintenant, mais être nominée avec un GLAAD Award dans la musique country est quelque chose dont je suis vraiment très fière », a-t-elle déclaré avant sa victoire, par CMT. « [There are] des choses sur lesquelles nous avons tous nos yeux dans une certaine mesure, mais il y en a qui sont vraiment importantes, et c’est ce qui me rend émotif. Comme c’est important. Je suis vraiment reconnaissant envers des gens comme Shane McAnally et Brandi Carlile et tant d’autres personnes, même Ellen dans le divertissement en général, qui ont marché pour que nous puissions courir. Nous avons encore un long chemin à parcourir, et ici, c’est une énorme victoire. Une énorme victoire pour la musique country. Je suis humble.

« Si vous assistez à des remises de prix comme celle-ci [CMA Awards] ou même comme les Grammys ou les ACM, vous ressentez ce sentiment de fierté de ‘wow, mon équipe et moi avons travaillé très dur, quelle grande victoire pour notre équipe’ », a déclaré Lily Panneau d’affichage aux Prix CMA 2022. « Mais ce prix GLAAD, pour moi étant le premier artiste de musique country à remporter un prix GLAAD, c’était comme une victoire pour la musique country et le chemin parcouru en tant que communauté. »

