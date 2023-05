Qui est Liam Boyle et qui joue-t-il dans Emmerdale ?

EMMERDALE voit défiler de nombreux visages dans le célèbre village.

Liam Boyle est un acteur qui a réussi à se faire un nom sur le feuilleton ITV.

TVI

Liam Boyle est connu pour son travail sur Emmerdale[/caption]

Qui est Liam Boyle ?

L’acteur Liam Boyle est né à Bolton le 19 septembre 1985.

Avant de se lancer dans le métier d’acteur, il était prêt à devenir enseignant, mais a changé d’avis quelques semaines seulement avant de commencer l’université.

Liam a fréquenté l’Oldham Theatre Workshop, qui compte Sarah Lancashire comme ancienne élève.

Depuis, il est apparu dans divers rôles à la télévision et au cinéma, y ​​compris la série primée Land Girls.

Qui joue Liam Boyle dans Emmerdale ?

L’acteur Liam a rejoint Emmerdale en décembre 2021 en jouant le mauvais garçon Alex Moore.

Son personnage est l’ex-petit ami de Dawn Taylor et le père de son fils Lucas.

Alors que Dawn était enceinte, il a eu une liaison avec son amie Beth et a ensuite engendré sa fille, Clemmie également.

Au fil des ans, Alex a été impliqué dans de grands scénarios, notamment la toxicomanie, l’enlèvement de son propre fils et a été laissé pour mort sur le bord de la route par le vicaire local.

À quelles autres émissions de télévision Liam Boyle a-t-il participé?

Liam a connu une carrière incroyable à la télévision, qui comprend des rôles dans Casualty, The Bill et Shameless.

Il a également eu des rôles dans Skins, The Look of Love, Truth or Dare, Mirrors, Powder et Anywhere.

Emmerdale n’est pas non plus le seul feuilleton dans lequel il est apparu.

En 2019, l’acteur a fait un court passage dans Coronation Street, où il a joué le rôle d’Abe Crowley entre octobre et novembre.

Abe était détenu à la prison de Highfield et partageait une cellule avec le vétéran de Corrie, David Platt, qui s’est retrouvé derrière les barreaux pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle.

Avec qui Liam Boyle est-il en couple ?

Liam est en couple avec l’actrice Jo Woodcock, qu’il a rencontrée lorsqu’ils ont joué côte à côte dans le drame de la BBC Land Girls de 2009 à 2011.

Ils sont tombés amoureux après avoir joué le couple marié Bea et Billy Finch.

L’actrice Jo est connue pour son travail dans des émissions comme Casualty et Doctors, ainsi que pour son apparition dans le film Perfect Skin.