EMMA Willis s’est imposée comme l’un des animateurs de télévision et présentateurs de radio les plus recherchés du Royaume-Uni.

Loin des caméras, la présentatrice occupée profite d’une vie de famille chaleureuse avec son beau mari Matt et leurs trois enfants.

Qui est Emma Willis?

Emma Willis, 44 ans, est née à Sutton Coldfield, Birmingham, et est une présentatrice de radio et de télévision très appréciée.

Elle anime The Voice UK et The Voice Kids.

Avant de présenter, Emma était mannequin et a travaillé pour plusieurs grandes entreprises telles que Marie Claire, Elle, Vogue, GAP et Chanel.

Sa grande pause a eu lieu en 2002 lorsqu’elle a décroché un rôle de présentation avec MTV.

Lors d’une apparition sur Who Do You Think You Are? en juillet 2017, Emma a été abasourdie par la découverte qu’elle avait un parent meurtrier dans sa famille.

Quelles émissions télévisées Emma Willis a-t-elle animées?

En 2002, Emma a décroché son premier gros poste de présentatrice avec MTV et après cela, elle est devenue animatrice de CD: UK, This Morning et Loose Women.

En 2014, Emma s’était fait un nom dans le monde de la télévision en coprésentant des émissions telles que la série dérivée d’ITV2 I’m a Celebrity … Get Me Out of Here! À PRÉSENT!

Elle a ensuite remplacé Brian Dowling en tant que présentateur de Big Brother après que les producteurs aient cru qu’elle était le véritable successeur de Davina McCall.

En 2015, Emma a été annoncée comme l’hôte de The Voice UK et elle est également l’hôte de The Voice Kids.

Emma a été recrutée pour co-présenter les Brit Awards 2017 lorsque le chanteur Michael Buble a été contraint de se retirer après que son jeune fils a été diagnostiqué avec un cancer.

À Pâques 2018, elle a présenté This Morning avec son partenaire BB Rylan Clark-Neal, remplaçant Holly et Phil pendant leur pause.

En octobre 2018, elle s’est entraînée à la maternité très fréquentée de l’hôpital Princess Alexandra pour une émission intitulée Delivering Babies on the W.

C’est de retour pour une troisième série en 2021, avec Emma – maintenant une assistante de maternité pleinement qualifiée – mettant en vedette des familles qui ont dû changer tous leurs plans d’accouchement pendant la pandémie de 2020.

Un autre de ses spectacles, The Circle, revient également en 2021.

Emma anime The Voice depuis 2014.

Qui est le mari d’Emma Willis, Matt Willis?

Emma est mariée au musicien Matt Willis qu’elle a rencontré alors qu’elle travaillait pour MTV et a commencé à sortir ensemble en 2005.

Matt est un acteur, chanteur et présentateur surtout connu pour faire partie du trio rock Busted.

Busted a eu plusieurs gros succès, dont Year 3000, You Said No et What I Go To School For.

Matt et son coéquipier James Bourne ont rejoint McFly pour devenir McBusted, en tournée entre 2013 et 2015.

Le trio original Busted s’est depuis reformé et a sorti son troisième album studio, Night Driver, en novembre 2016.

Il a été couronné roi de la jungle en 2006 après avoir concouru sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!

Matt et Emma ont trois enfants ensemble.

Quand a eu lieu le mariage d’Emma et Matt Willis?

Matt a proposé à Emma en 2007 après deux ans de fréquentation.

Le couple s’est marié à Rushton Hall, dans le Northamptonshire, le 5 juillet 2008.

Pour fêter leur 10e anniversaire de mariage en juillet 2018, ils ont renouvelé leurs vœux.

Emma portait sa robe de mariée originale et ses invités vedettes comme Rochelle Humes portaient également leurs propres robes blanches.