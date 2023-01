Qui est l’hôte de Love Island 2023 ?

Les fans de REALITY TV ne peuvent pas attendre que la toute nouvelle saison de Love Island arrive sur nos écrans.

Après une pause de trois ans, la version hivernale de l’émission à succès ITV2 est de retour sur la boîte – et il y a un tout nouvel hôte en charge.

TVI

Love Island a un tout nouvel hôte, Maya Jama[/caption]

Qui héberge Love Island 2022 ?

La version hivernale de Love Island 2023 aura lieu au Cap, en Afrique du Sud.

La nouvelle série sera animée par la présentatrice du moment, Maya Jama.

Elle a obtenu le poste après que l’animatrice précédente Laura Whitmore ait choqué les fans lorsqu’elle a démissionné en août 2022.

Laura a commencé à animer l’émission de télé-réalité avant la série d’hiver 2020 après le décès de l’ancienne animatrice, Caroline Flack.

Maya était alors annoncée comme la nouvelle présentatrice de Love Island en octobre 2022.

Elle sera rejointe dans l’émission par le vétéran de la villa – et le mari de Laura – Iain Stirling.

L’Écossais a raconté Love Island depuis la reprise de l’émission en 2015.

Qu’a dit Maya Jama ?

Maya Jama a connu une ascension fulgurante vers la gloire et est devenue l’une des stars britanniques les plus recherchées.

S’adressant à ITV au sujet de l’obtention du poste de Love Island, elle a déclaré: «C’est vraiment, vraiment excitant. C’est un sentiment étrange parce que vous le découvrez, puis c’est l’attente et l’accumulation.

« J’ai juste hâte que ça commence. je compte à rebours

les secondes et les jours pour se rendre en Afrique du Sud.

Maya a poursuivi : « Je suis fan depuis des années. C’était la première émission de téléréalité, autre que Big Brother, que je me suis assuré d’être de retour à une certaine heure pour regarder et dont tous mes amis et ma famille parlaient.

“Tout le monde s’implique, tout le monde a des opinions – des personnes âgées de votre famille aux plus jeunes.

“C’est juste amusant, c’est amusant de voir comment les gens jouent dans différentes situations et de se demander ce que vous feriez si vous étiez dans la même position.

“La plupart d’entre nous ont déjà eu une petite romance de vacances et c’est comme regarder ça à la télé.”

Quand commence Love Island ?

Love Island démarre le lundi 16 janvier 2022 à 21h sur ITV2.

Les épisodes seront également disponibles pour être visionnés sur ITVX.

Une source a déclaré: «Les patrons de Love Island ont prévu que le spectacle commence le lundi bleu – ce qui ne manquera pas de donner aux fans un énorme coup de pouce par une journée aussi sombre.!

Ce sera la première fois que l’émission de rencontres sera diffusée en hiver depuis 2020.

Les dix premiers candidats qui se rendront dans la villa ont maintenant été confirmés.