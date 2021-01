Les fans de The Masked Singer ont été occupés à essayer de deviner qui est le chanteur derrière The Grandfather Clock.

La nouvelle série de l’émission, adaptée d’un format TV sud-coréen, est de retour pour sa deuxième série et a ravi ses fans.

Qui est l’horloge grand-père du chanteur masqué?

Le Masked Singer 2021 a pris un bon départ.

Cependant, l’identité de The Grandfather Clock n’a pas encore été révélée, bien que les rumeurs circulent selon lesquelles il s’agit du spécialiste du football Chris Kamara.

Les indices donnés lors du premier spectacle comprenaient qu’il «s’occupait d’un grand domaine» et qu’il n’était «pas étranger à la scène».

Dans son VT, il a mis l’accent sur les mots «fierté» et «lion», ce qui a amené les juges à penser qu’il pourrait s’agir d’une star du football anglais.

Son dernier indice disait: « Je n’ai jamais été universitaire mais on m’a appelé un génie. »

Le spectacle est jugé par Jonathan Ross, Rita Ora, Davina McCall et Mo Gilligan, et leurs suppositions étaient très axées sur le thème du foot, allant de David Seaman, Des Lynam, Les Ferdinand et David James à Bradley Walsh et Frank Skinner.

Jusqu’à présent, la chanteuse Sophie Ellis-Bextor et Mel B des Spice Girls ont été démasquées dans l’émission.

Quelles sont les dernières théories des fans?

L’expert du foot, Chris Kamara, a laissé entendre qu’il pourrait être l’horloge du grand-père du chanteur masqué.

Les fans de l’émission se sont tournés vers les réseaux sociaux pour affirmer que l’ancien footballeur, 63 ans, était derrière le déguisement.

Et Chris n’a pas fait grand-chose pour dissiper les rumeurs en apparaissant sur le déjeuner emballé de Steph lorsque la discussion s’est tournée vers l’épisode de samedi de l’émission à succès ITV.

L’animateur Steph McGovern a déclaré: « Je dois vous demander Kammy, êtes-vous l’horloge de grand-père sur The Masked Singer? »

Gardant les lèvres serrées, Kammy a répondu: « C’est un grand spectacle. »

Une photo montrant le présentateur à côté de l’horloge du grand-père a ensuite clignoté à l’écran et, avec sa moustache emblématique et son pull marron, Kammy ressemblait étrangement à la silhouette masquée.

Les autres invités Jacqui Smith et Russell Kane ont rapidement commenté cette étrange ressemblance.

Chris a répondu effrontément: « Vous l’avez chronométré! »

Mais tout le monde ne soutient pas Kammy, bien qu’ils s’en tiennent au thème du foot.

Un fan a tweeté: « Si l’horloge du grand-père du chanteur masqué n’est pas Peter Crouch, je vais avoir le cœur brisé. »

Un autre a dit: « Glenn Hoddle pour l’horloge du grand-père du chanteur masqué, quelqu’un? »

Et un troisième a deviné: « Grand-père horloge, je vais avec les Spurs et le gardien de but anglais Ian Walker (seulement parce que je l’aimais et que je serais ravi si c’était lui). »

Comment puis-je regarder The Masked Singer et quand est-ce le prochain à la télévision?

Le troisième volet de The Masked Singer continue sur ITV à 19 heures le 16 janvier.

La deuxième série a été lancée le lendemain de Noël 2020.

Les spectateurs peuvent jouer avec les juges et essayer de deviner qui se cache derrière les costumes colorés.