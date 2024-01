Qui est l’homme qui a construit la plus haute tour des États-Unis ?

Immobilier





Des projets de construction de la plus haute tour des États-Unis ont été dévoilés, et on ne s’y attend pas : Oklahoma City, qui n’est pas connue pour ses gratte-ciel.

Cependant, une question clé se pose : qui est Scot Matteson, le développeur à la tête de ce projet ambitieux ?

Ce qui est sûr, c’est qu’il y a plus d’informations sur le développement lui-même que sur l’homme derrière.

Proposé le 22 janvier, The Boardwalk at Bricktown devrait comprendre quatre tours et un espace impressionnant de 2,7 millions de pieds carrés sur près de 4 acres.

Le développement compte 1 900 unités résidentielles, un hôtel de 480 clés et 110 000 pieds carrés d’espace de vente au détail et de restauration.

Au cœur du projet se trouve la pièce maîtresse, une tour très haute de 1 907 pieds qui dépasserait la hauteur du One World Trade de New York, qui culmine à 1 776 pieds. Trois tours supplémentaires, atteignant chacune 345 pieds, complètent l’ensemble.

« Oklahoma City connaît une période importante de croissance et de transformation, ce qui la rend bien placée pour soutenir des projets à grande échelle comme celui envisagé pour Bricktown », a fait remarquer Matteson, 63 ans, dans un communiqué de presse.

Cependant, le parcours du développeur reste un mystère.

Scot Matteson

Aucune des sociétés de Matteson mentionnées dans le communiqué de presse – Matteson Capital et Centurion Partners – n’a de présence en ligne selon la vraie affairelaissant aux investisseurs potentiels et au public des informations limitées sur ses antécédents.

Les détails des projets réalisés par Matteson sont également rares, les informations reposant principalement sur des communiqués de presse.

Il prétend apporter 40 ans d’expérience en développement et cite son implication dans des projets tels que les résidences du célèbre hôtel Little Nell à Aspen, l’Icon Hotel à Houston, les condominiums Sapphire Tower à San Diego et Miami et un plan directeur de 5 000 acres. en Toscane, Italie.

Avant 2020, les mentions publiques de Matteson étaient en grande partie liées à sa brève relation avec Shannon Beador, membre de la distribution des « Real Housewives of Orange County ». La relation a duré six mois en 2018.

Shannon Beador est sortie avec Scot Matteson en 2018. Shannon Beador/Facebook

Un article de l’Aspen Times de 2006 met en lumière les cofondateurs de Centurion Partners, dont Matteson, et leurs plans de développement pour Aspen, notamment les résidences du Little Nell.

Matteson aurait été confronté à une affaire de petites créances en 2016 pour un montant non précisé de moins de 10 000 $. Bien que cela soit relativement mineur par rapport aux défis juridiques des grands promoteurs, le lien avec ses relations commerciales reste flou.

En plus de mentionner Matteson Capital et Centurion Partners dans son parcours professionnel, son profil LinkedIn cite un passage en tant que président exécutif et fondateur de Quiksilver Hotels & Resorts International de 2013 à 2017. Les informations sur cette société sont également rares et les projets de construction d’un complexe de surf « de classe mondiale » d’un coût de 350 millions de dollars à Palm Desert semblent être au point mort.

Au centre se trouve une tour très haute de 1 907 pieds. AO Architectes

Vue en soirée sur le canal de Bricktown à Oklahoma City. Getty Images

La vie personnelle de Matteson est tout aussi énigmatique, avec un compte Facebook suggérant qu’il est un survivant du cancer du pancréas et qu’il est veuf. UN Page GoFundMe 2019 initié par ses quatre filles visait à récolter 100 000 $ pour sa lutte contre le cancer du pancréas de stade 3.

Après une quasi-absence du domaine numérique depuis 2020, Matteson est réapparu avec des plans pour The Boardwalk at Bricktown.

Malgré le manque de clarté sur les antécédents de Matteson, la justification du choix d’Oklahoma City comme site d’un projet majeur est évidente. La ville a connu une croissance rapide, sa population étant passée d’environ 400 000 habitants à plus de 600 000 habitants au cours de la dernière décennie.

De plus, une nouvelle arène du centre-ville de 900 millions de dollars est en préparation pour l’équipe NBA, le Thunder d’Oklahoma City.

La population d’Oklahoma City est passée de 400 000 à plus de 600 000 habitants au cours des 10 dernières années. Getty Images

Cependant, le scepticisme entoure la faisabilité du projet.

Les partenaires de Matteson, dont le développeur d’Oklahoma Randy Hogan, ont exprimé des doutes quant à l’ambitieuse proposition de supertall. Hogan l’a qualifié d’« ambitieux », même si la hauteur de la tour était initialement prévue à 1 750 pieds.

Matteson reste déterminé, déclarant en décembre : « J’ai l’habitude qu’on me dise que vous ne pouvez pas faire les choses, mais j’ai l’habitude de les faire. »

Pourtant, des défis restent à relever, notamment pour obtenir des financements dans un contexte de taux d’intérêt élevés et de difficultés généralisées dans divers secteurs.











