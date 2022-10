Qui est l’ex-petite amie de Ian Huntley, Emma Rawson ?

À tout juste 15 ans, Emma Rawson a été prise pour cible et soigné par le tueur Ian Huntley.

Maintenant, 20 ans plus tard, elle a parlé des tourments qu’elle a subis aux mains de Huntley et de la culpabilité avec laquelle elle vit chaque jour.

Emma Rawson a parlé des tourments qu’elle a subis aux mains d’Ian Huntley alors qu’elle n’avait que 15 ans Crédit: News Group Newspapers Ltd

Qui est Emma Rawson ?

Emma Rawson est une victime du meurtrier reconnu coupable Ian Huntley.

Elle n’avait que 15 ans lorsque Huntley, alors sept ans son aîné, l’a ciblée.

Il l’a emménagée dans sa maison à Immingham près de Grimsby comme son amant en 1996.

Bien que son histoire ait été révélée à la suite du procès du monstre, elle n’a jamais parlé longuement.

Une sombre image est apparue après que Huntley a été reconnu coupable d’avoir préparé des adolescentes pour des relations avant qu’il ne devienne violent, a rapporté The Scotsman.

Huntley avait également soigné Katie, qui, comme Emma, ​​avait également 15 ans à l’époque.

Katie est tombée enceinte de son agresseur, mais l’a quitté avant la naissance de leur fille Samantha Bryan.

Emma a subi les mêmes abus et révèle comment il l’a forcée à dire aux services sociaux qu’ils ne couchaient pas ensemble.

Quand elle était enceinte, Emma a dit : “Je lui ai dit que j’étais enceinte, j’ai fait un test de grossesse et il ne l’a pas très bien pris alors il m’a pris à la gorge contre un mur parce qu’il avait commencé à voir quelqu’un d’autre à ce moment-là. indiquer”

“Il m’a pris à la gorge et m’a dit que si tu me gâchais ça, je te tue”.

Plus tard, elle a fait une fausse couche après avoir quitté Huntley et quitté la maison qu’ils partageaient.

Parlant de la perte de sa grossesse au Grimsby Live, Emma a déclaré: “Je suis très heureuse d’avoir perdu l’enfant. Je n’étais pas dévasté. À ce moment-là, j’avais 16 ans et j’étais enceinte d’un salaud. Je le haissais. Je suis tellement soulagé. Pouvez-vous imaginer essayer d’expliquer à votre enfant que son père est le tueur le plus diabolique de Grande-Bretagne ? Ou même dire aux gens que vous avez eu un enfant avec Ian Huntley ?

Comment Ian Huntley et Emma Fish se sont-ils rencontrés ?

On ne sait pas comment Ian Huntley a rencontré Emma Rawson, mais elle n’avait que 15 ans lorsqu’il a commencé à la soigner.

Décrivant comment elle est tombée amoureuse de lui, Emma a déclaré que son adolescente se sentait “en sécurité” avec le tueur d’enfants.

Elle a déclaré: “J’avais 15 ans quand j’ai rencontré Ian. Il m’a en quelque sorte balayé les pieds, m’a fait me sentir en sécurité – au début. Et c’était un beau, beau mec.

Mais elle a ajouté: “Si j’avais été la seule, oui, vous pourriez comprendre comment cela pourrait passer à travers le filet mais je ne l’étais pas.”

Où est Emma Rawson maintenant ?

Emma Rawson a maintenant 42 ans et vit à Coningsby, Lincolnshire depuis 18 ans, avec son mari Kevin, 42 ans, et ses enfants, Luke, Charlie et Frankie.

En 2017, elle est apparue dans le documentaire de Channel 5 ‘Soham Revisited: 15 Years On’ pour raconter son histoire.

Elle a dit aux caméras qu’elle ne savait pas ce qui lui arrivait parce qu’elle était si jeune.

Emma a dit: “Tu ne sais pas, n’est-ce pas? Tu es toi-même une enfant.

« Quel genre d’homme normal de 22 ans traîne avec des enfants ? Tout est question de pouvoir.

“Pour sûr. La seule raison pour laquelle cet homme est allé avec des enfants, c’est pour le power trip.”

Qu’a dit Emma Rawson à propos de Ian Huntley ?

Au moment de leur relation, ils croyaient que le couple était amoureux, mais maintenant, 20 ans plus tard, elle avait exprimé sa culpabilité de ne pas avoir signalé Huntley plus tôt.

Elle avait menti aux services sociaux au sujet de sa relation avec Huntley sept ans avant qu’il n’assassine Holly Wells et Jessica Chapman.

« Je suis désolé d’avoir menti aux services sociaux et d’avoir dit que nous n’étions pas en couple.

« Si j’avais dit que nous couchions ensemble, les choses auraient pu être différentes, il n’aurait peut-être pas été libre de tuer ces filles. Je me sens coupable. Je suis aussi en colère que personne ne l’ait arrêté.”

Elle a également ajouté ses frustrations face aux autorités, Emma a déclaré :

“Avec le recul, la police aurait dû claquer la porte.

“C’était une occasion manquée de l’arrêter. S’il avait été inscrit sur un registre, il n’aurait jamais trouvé de travail à l’école de Holly et Jessica.”

Elle a également parlé du moment où elle a découvert que son ex-petit ami était impliqué dans la disparition des deux écolières de 10 ans.

À l’époque, Emma vivait dans l’ouest de Londres et travaillait dans un pub, lorsqu’elle a ouvert un journal et devant elle se trouvait le visage de Huntley.

Se souvenant de ce moment précis, Emma a déclaré: ” Je viens de dire: ‘Oh mon Dieu.’ Ils cherchaient toujours les filles à ce stade. J’avais cette sensation au creux de l’estomac, je me sentais malade.

”Il aime les jeunes filles. Je ne sortirai jamais l’image de Holly et Jessica de ma tête. Je peux les voir maintenant, clairs comme le jour avec les t-shirts Man United. Je pense que ça ne me quittera jamais. Je ne veux pas imaginer ce qu’il a fait vivre à ces jeunes filles.

En parlant de Huntley, Emma a exprimé sa haine pour le tueur.

Elle a dit : « Je n’arrive pas à croire qu’il soit encore en vie. Je pensais qu’il se serait suicidé en prison parce que c’est un lâche. Je n’ai jamais détesté quelqu’un comme ça. Il ne mérite pas d’être en vie.

”Je me souviens d’eux [police] me disant à quel point j’avais de la chance d’avoir pu être victime de quelque chose de bien pire. C’est terrifiant. Je lui ai fait confiance.

Bien que deux décennies se soient écoulées, Emma est toujours hantée par Huntley à ce jour et souffre de cauchemars.