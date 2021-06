Qui est l’ex-mari d’Emilia Fox, Jared Harris ?

EMILIA FOX est de retour sur nos écrans de télévision pour présenter un nouveau documentaire policier sur Channel 4 intitulé In the Footsteps of Killers.

Mais qui est son ex-mari Jared Harris ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’acteur.

Jared a joué le rôle de Lane Pryce dans Mad Men[/caption]

Qui est Jared Harris ?

Jared, 59 ans, est un acteur anglais.

Il joue depuis plus de trois décennies, apparaissant dans d’innombrables films, émissions de télévision et productions théâtrales.

Pour avoir joué Valery Legasov à Tchernobyl, Jared a remporté le prix Bafta du meilleur acteur.

À la réception de son prestigieux prix en 2020 – lors du premier verrouillage du coronavirus – Jared mentionné: « Wow. C’est une surprise.

« Bafta, tu as ruiné ma séquence de défaites, je suis fâché contre toi! »

La série a ensuite remporté plusieurs prix aux Baftas, Primetime Emmys et Golden Globes.

Dans quoi est-il apparu ?

En plus de Tchernobyl, Jared a joué dans plusieurs programmes télévisés, dont The Crown, Mad Men et Fringe.

Il est également apparu dans de nombreux films, tels que Mr Deeds, Ocean’s Twelve, The Curious Case of Benjamin Button et The Man From UNCLE.

Et Jared est un acteur de théâtre acclamé par la critique, figurant dans des productions de King Lear, Hamlet et bien d’autres.

Emilia et Jared jouent ensemble sur scène[/caption]

Combien de temps a-t-il été marié à Emilia Fox ?

Jared et Emilia se sont mariés entre 2005 et 2010, ont demandé le divorce en 2009.

Parlant de la rupture du mariage avec le Courrier quotidien en 2009, Emilia a déclaré : « J’ai fait une fausse couche il y a deux ans et nous n’avons pas suffisamment exploré l’impact que cela a eu sur nous deux et sur notre relation.

«Je commençais une autre série de Silent Witness et Jared a dû partir aux États-Unis. Nous l’avons tous les deux regretté à la fin.

« Nous n’étions pas heureux et je ne voyais pas mon chemin à travers le malheur pour retrouver le bonheur.

«Je sais que les gens diraient que vous traversez les hauts et les bas du mariage – et c’est vrai. J’y crois vraiment et j’ai essayé, bien sûr.

«Nous avions été immensément heureux, alors le malheur était mesuré par rapport à ce temps incroyable passé ensemble.

« Peut-être était-ce à cause d’une fausse couche, qui m’a vraiment frappé un an plus tard. »





Jared était auparavant marié à Jacqueline Goldenberg entre 1989 et 1990.

Il a épousé sa troisième femme – éclairagiste et animatrice de télévision Allegra Riggio – en 2013 et ils sont restés ensemble depuis.

On pense que Jared n’a pas d’enfants.