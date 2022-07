DELIA Owens est l’auteur de Where the Crawdads Sing, qui a pris vie dans un film de 2022 du même nom.

En dehors de sa carrière d’écrivaine, elle était connue pour diriger la Fondation Owens pour la conservation de la faune avec son ex-mari, Mark, qui serait recherché pour interrogatoire dans le meurtre d’un braconnier présumé.

Mark et Delia Owens ont dirigé la Fondation Owens pour la conservation de la faune en Afrique Crédit : Getty

Qui est l’ex-mari de Delia Owens, Mark Owens ?

Mark est connu pour sa carrière à la Fondation Owens pour la conservation de la faune et a déménagé en Afrique en 1974 avec Delia pour aider à protéger les éléphants des braconniers dans le parc national de North Luangwa en Zambie.

En raison de leur cause, le gouvernement zambien a donné à l’ancien couple l’autorité sur les éclaireurs locaux pour aider à éloigner les braconniers des éléphants.

“Nous savons que c’est un risque”, a déclaré Mark à PEOPLE en 1988.

“Mais nous sommes tombés amoureux de cet endroit et nous sommes prêts à prendre ce risque.”

Leur histoire a ensuite été racontée dans un documentaire ABC intitulé Deadly Game: The Mark and Delia Owens Story, diffusé en mars 1996 et mettant en vedette Diane Sawyer et Meredith Vieira.

Le couple est également largement reconnu pour avoir publié les livres Cry of the Kalahari et The Eye of the Elephant.

Malgré la montée en puissance des Owens dans les années 1990, Mark est resté à l’écart des projecteurs ces dernières années et on ne sait toujours pas ce qu’il fait aujourd’hui.

Pourquoi Mark Owens serait-il recherché pour être interrogé par les autorités zambiennes ?

Dans le documentaire de 1996, ABC a inclus le meurtre filmé d’un braconnier présumé qui aurait été exécuté alors qu’il était allongé effondré sur le sol.

Peu de temps après la diffusion du documentaire, il a déclenché une enquête de la police zambienne et l’ancien couple est retourné aux États-Unis et n’est pas revenu depuis.

En juillet 2022, The Atlantic a publié un article révélant que Mark, Delia et Chris Owens, le fils de Mark issu d’un précédent mariage, étaient toujours recherchés par la police nationale zambienne pour être interrogés sur la mort du braconnier, selon un porte-parole du gouvernement zambien.

“Il n’y a pas de délai de prescription pour les meurtres en Zambie”, a déclaré Lillian Shawa-Siyuni, directrice des poursuites publiques de Zambie, à The Atlantic.

“Ils sont tous recherchés pour être interrogés dans cette affaire, y compris Delia Owens.”

Mark est recherché pour interrogatoire en lien avec le meurtre en 1995 d’un braconnier présumé Crédit : Getty

Dans l’article, Jeffrey Goldberg de The Atlantic détaille sa visite à North Luangwa, où il a parlé à des sources de l’affaire et en a appris davantage sur l’opération des Owens dans le pays.

Il a également obtenu une lettre de PJ Fouché, un chasseur professionnel, qui lui aurait été faxée par Mark, et disait : « À ce jour, j’ai effectué huit opérations anti-braconnage aéroportées au-dessus de votre région, dont quatre dans lesquelles j’ai inséré des éclaireurs en embuscade.

“Deux braconniers ont été tués et un blessé à ma connaissance jusqu’à présent, et nous commençons tout juste à nous réchauffer.”

Mark a ajouté: «Tout ce que vous pouvez faire pour aider à maintenir nos efforts de lutte contre le braconnage dans votre région rapportera, je vous le garantis, de gros dividendes à votre entreprise de safari, et très bientôt. Sur cette note, vous serait-il possible de ramener autant de munitions que vous le pouvez : calibre 12 00B, 30.06, 300, 7.62 court (AK) et quelques cartouches de cracker (pour la lutte antiparasitaire) ? »

Selon Goldberg et une déclaration d’un porte-parole du gouvernement zambien, les autorités zambiennes sont toujours intéressées à porter des accusations pour le meurtre de 1995.

Cependant, Mark, Chris et Delia ont tous nié toute implication dans l’affaire.

Interrogée sur le meurtre dans un article de 2010 que Goldberg a publié dans le New Yorker, Delia a déclaré : « Nous ne savons rien de [the killing].

“La seule chose que Mark ait jamais faite a été de lancer des pétards hors de son avion, mais juste pour effrayer les braconniers, pas pour blesser qui que ce soit.”

Elle a ajouté: “Chris n’était pas là. Nous ne savons même pas où cet événement a eu lieu. C’était horrible, une personne abattue comme ça.

Mark a également commenté la lettre à ce moment-là, en disant: “” Nous ne faisons que commencer “ne signifiait pas que quelqu’un commençait tout juste à tirer sur des braconniers, mais seulement que nous venions de commencer à déployer des patrouilles anti-braconnage dans cette zone.”