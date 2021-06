JAMES Rubin est un journaliste et ancien diplomate qui a été marié à Christiane Amanpour pendant deux décennies.

Amanpour a révélé le 14 juin qu’elle luttait contre le cancer de l’ovaire.

Christiane Amanpour et son mari James Rubin assistent au gala Time 100 2011 Crédit : Getty

Qui est l’ex-mari de Christiane Amanpour, James Rubin ?

James Rubin, un journaliste qui a été diplomate dans l’administration du président Bill Clinton, a été marié à Christiane Amanpour de 1998 à 2018.

Le couple partage un fils, Darius.

Rubin a écrit pour le New York Times, le Financial Times, le Washington Post et est souvent apparu en tant que commentateur sur CNN, BBC, SKY et MSNBC.

Amanpour a déclaré à Oprah Winfrey dans une interview que Rubin était « l’enfant vedette des bons maris ».

Le couple en 2011 Crédit : Getty

« Jamie est un vrai héros », a-t-elle déclaré à Oprah.

« Il était dans l’administration Clinton, et quand cela a pris fin en 2000, mon mari, un démocrate, n’avait pas d’administration pour laquelle travailler.

« Alors lui, mon fils Darius et moi avons profité du fait que Jamie n’avait pas beaucoup à voyager.

« Il a déménagé à Londres avec moi et s’est tourné vers le travail privé. C’est rare. »

Le couple à New York en 2009 Crédit : Getty

Qu’a dit Amanpour à propos de son diagnostic de cancer ?

La journaliste de CNN a révélé à l’antenne qu’elle était soignée pour un cancer de l’ovaire.

« J’ai subi avec succès une opération chirurgicale majeure pour l’enlever, et je suis maintenant en train de subir plusieurs mois de chimiothérapie pour le meilleur pronostic à long terme possible, et je suis confiante », a-t-elle déclaré aux téléspectateurs de CNN.

Amanpour, qui a 63 ans, a ajouté qu’il s’agissait de » montagnes russes » depuis son diagnostic.

« Je vous dis cela dans l’intérêt de la transparence. Mais en vérité, c’est surtout pour crier au diagnostic précoce », a-t-elle déclaré.

« Exhorter les femmes à s’informer sur cette maladie pour obtenir tous les dépistages et scanners réguliers que vous pouvez, à toujours écouter votre corps et, bien sûr, à vous assurer que vos préoccupations médicales légitimes ne sont pas écartées ou diminuées. »

Le journaliste vedette est le principal présentateur international de CNN de l’émission phare primée Amanpour, qui est également diffusée sur PBS aux États-Unis.

Elle a fait des reportages sur les conséquences de nombreuses crises humanitaires, notamment le tremblement de terre dévastateur de 2010 en Haïti, le tsunami japonais de 2011 et l’ouragan Katrina.

La journaliste accomplie était absente des ondes depuis quatre semaines dans le cadre de son combat contre le cancer.