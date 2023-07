Qui est l’ex-mari de Brooke Baldwin, James Fletcher, et ont-ils des enfants ?

Brooke Baldwin est devenue un nom familier grâce à son travail sur CNN entre 2008 et 2021.

Mais qui est son ex-mari et ont-ils des enfants ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Brooke Baldwin et James Fletcher se sont mariés entre 2018 et 2023

Qui est le mari de Brooke Baldwin, James Fletcher ?

Brooke Baldwin, 41 ans, a épousé le producteur anglais James Fletcher en mai 2018, se mariant à Liberty Farms à New York.

Le couple s’est fiancé en 2017 après avoir fréquenté pendant deux ans lorsqu’ils se seraient rencontrés lors d’une fête de vacances.

Ils se sont entendus instantanément et Baldwin l’a invité à la Nouvelle-Orléans où elle couvrait une émission spéciale du Nouvel An pour le réseau, Fletcher acceptant d’y assister.

Elle a parlé à ses abonnés Instagram de la rédaction de la proposition : « De retour de vacances. Il s’avère que nous sommes allés à Hawaï pour fêter plus que mon anniversaire… @jamesfletchernyc m’a demandé de l’épouser ! Et j’ai dit OUI ! »

Ils se sont mariés à Libert Farms, New York

Fletcher a précédemment travaillé sur un documentaire télévisé The Cameron Years, sur l’ancien Premier ministre britannique David Cameron.

Et il a été producteur et réalisateur du documentaire politique The Accidental President.

Le film, qui met en scène sa femme Brooke, documente comment Donald Trump est devenu président alors que tout le monde prédisait la victoire d’Hillary Clinton.

Piers Morgan a qualifié le documentaire de « fascinant, captivant et choquant », tandis que la fière Brooke a posté sur Instagram : « Levez la main si vous êtes marié à un réalisateur. Si fière de vous. »

Baldwin a demandé le divorce en février 2023.

Dans un communiqué, elle a déclaré: « Après près de cinq ans de mariage, avec amour et respect, James et moi avons décidé de nous séparer.

« Notre temps ensemble a été l’une des années les plus précieuses, déterminantes et éveillantes de ma vie.

« Je ne lui souhaite que le meilleur alors qu’il entame ce nouveau chapitre. »

Brooke Baldwin et James Fletcher ont-ils des enfants ?

Baldwin et Fletcher n’ont pas d’enfants.

La femme de 44 ans révèle rarement des affaires privées en public, cependant, en 2020, elle a écrit un essai sur sa bataille de trois semaines contre le coronavirus.

Elle a déclaré dans un essai depuis son domicile de New York : « Je dois aller à CNN pour faire mon travail et je ne veux pas mettre un pied dans ce bâtiment tant que je n’ai pas obtenu le feu vert. »

Elle a également révélé comment l’ancien mari James avait d’abord tenté de s’isoler d’elle, lui fournissant simplement de la soupe, mais a finalement déclaré qu’il devenait « physiquement impossible » d’être séparé car il détestait la voir souffrir.

Brooke a écrit: « Je suis infiniment reconnaissante d’avoir un mari désintéressé qui a également la chance d’être resté en bonne santé pendant que je souffrais. »

Dans l’essai, Baldwin a également reconnu qu’elle était l’une des plus chanceuses parce que « même si mon corps me donnait constamment le majeur, mes poumons ne le faisaient pas ».

Où va Brooke Baldwin quand elle quitte CNN ?

Brooke Baldwin a déclaré aux téléspectateurs de CNN le 16 février 2021 qu’elle était « tellement reconnaissante » pour leur « loyauté et leur passion » lorsqu’elle a annoncé qu’elle quitterait le réseau.

Depuis son départ, elle est devenue une auteure à succès et sa biographie Instagram suggère qu’elle envisage de se lancer dans le cinéma.

Huddle: How Women Unlock Their Collective Power est sorti en avril 2021 et est devenu un best-seller du Wall Street Journal.

Baldwin était l’un des journalistes les mieux rémunérés de CNN et était auparavant basé au bureau d’Atlanta avant de déménager à New York.

En juillet 2023, elle a confirmé qu’elle sortait avec le cinéaste et journaliste Peter Landesman.

Elle a posté une photo du couple ensemble sur les réseaux sociaux, avec la légende : « Anniversaire en avance. Nouveau chapitre. Reconnaissante. »