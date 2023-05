LE PAIRE était marié depuis huit ans.

Ray Stevenson est décédé tragiquement le dimanche 21 mai 2023, à l’âge de 58 ans.

Qui est l’ex-femme de Ray Stevenson, Ruth Gemmell ?

Ruth Gemmell est née en octobre 1967 à Bristol, au Royaume-Uni.

La femme de 55 ans est une actrice anglaise qui est apparue dans plusieurs films et émissions de télévision tout au long de sa carrière.

Elle joue Lady Violet Bridgerton dans la série Netflix Bridgerton et dans la mini-série Queen Charlotte: A Bridgerton Story, dont la première a eu lieu le 4 mai 2023.

Gemmell a également été présenté dans des films et des émissions tels que Fever Pitch, Home Fires, EastEnders, Casualty, Summerhill et Penny Dreadful.

Elle a fréquenté la Webber Douglass Academy of Dramatic Art, située à Londres, en Angleterre.

Quand Ray Stevenson et Ruth Gemmell se sont-ils mariés et ont-ils des enfants ?

Gemmell a été mariée à feu l’acteur Stevenson de 1997 à 2005.

Selon Hello!, l’ancien couple s’est rencontré en 1995 sur le tournage de Band of Gold.

Leur mariage a eu lieu à Westminster, Londres.

Après leur divorce, Stevenson a déménagé avec sa partenaire Elisabetta Caraccia, qui est anthropologue.

On ne sait pas si Gemmell sort avec quelqu’un en ce moment.

Stevenson et Gemmell n’avaient pas d’enfants ensemble, et on ne sait pas si Gemmell a des enfants avec un partenaire différent.

Stevenson aurait partagé trois fils avec Caraccia.

Quelle est la cause du décès de Ray Stevenson ?

Comme Deadline l’a rapporté, Stevenson est décédé à l’âge de 58 ans le dimanche 21 mai 2023 en Italie.

Selon le point de vente, les représentants de la star d’Independent Talent ont confirmé la tragique nouvelle mais n’ont pas partagé de détails.

À l’heure actuelle, sa cause de décès est inconnue.

Stevenson a eu une carrière réussie dans l’industrie du divertissement et a joué dans une variété de films et de séries télévisées, tels que les films Divergent et Thor ; RRR ; Punisher : Zone de guerre ; le spectacle d’animation Star Wars, Ahsoka; Vikings ; Roi Arthur; et Rome.