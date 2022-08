Qui est l’ex-femme de Jim Ratcliffe, Amanda Townson, et a-t-il des enfants ?

Le milliardaire né à MANCHESTER, Sir Jim Ratcliffe, est l’homme le plus riche de Grande-Bretagne – et se classe 25e sur la liste des riches du Sunday Times.

Mais avec qui ce patron d’Ineos averti en affaires est-il sorti au fil des ans? Et a-t-il des enfants ? – voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est l’ex-femme de Jim Ratcliffe, Amanda Townson ?

Sir Jim Ratcliffe possède des manoirs, des super yachts et même deux clubs de football – et il semble être à la recherche d’un autre nom sportif populaire.

Et après des informations selon lesquelles Ratcliffe avait exprimé son intérêt pour l’achat du Manchester United Football Club en août 2022, l’attention s’est tournée vers sa vie de famille.

En 1985, l’ingénieur chimiste et homme d’affaires a épousé sa première femme, Amanda Townson.

Le couple s’est marié en 1985 et a été marié pendant une décennie – avant de divorcer en 1995.

Sir Jim Ratcliffe a exprimé son intérêt pour l’achat du Manchester United Football Club Crédit : PA : Association de la presse

Depuis qu’elle a divorcé de son ex-mari, Amanda Townson est restée à l’écart des projecteurs et a gardé sa vie personnelle extrêmement privée.

Jim Ratcliffe a-t-il des enfants ?

Ratcliffe est le fier père de trois enfants – issus de deux relations distinctes.

Il partage deux enfants avec son ex-femme Amanda – deux fils, George Ratcliffe et Samuel Ratcliffe.

Son fils aîné, George, a suivi les traces de son père alors qu’il travaille lui aussi chez le géant chimique Ineos – une multinationale chimique britannique.

En 2020, il a été annoncé que le fils du patron d’Ineos serait le directeur de l’exploitation d’une nouvelle entreprise mondiale de soins de santé après avoir produit avec succès des millions de bouteilles de désinfectants pour les mains pour le NHS au plus fort de la crise des coronavirus.

Il a également une fille, Julia, qu’il partage de sa deuxième relation avec l’avocate fiscale italienne – Maria Alessia Maresca, également connue sous le nom d’Alicia Ratcliffe.

En 2019, Ratcliffe a été photographié en train de passer du temps avec sa fille unique alors qu’ils baptisaient le bateau Ineos Team UK America’s Cup, le “ Britannia ” lors de son lancement à Portsmouth.

On pouvait voir le duo père et fille sourire pour de doux clichés et pulvériser du vin mousseux sur le marin de compétition britannique, Sir Ben Ainslie – après avoir fait équipe avec le héros olympique pour former Ineos Team UK.

Avec qui Jim Ratcliffe est-il sorti ?

Le milliardaire basé à Monaco est sorti avec trois femmes – mais les détails de sa vie amoureuse sont quelque chose qu’il préfère garder secrets.

Il serait en couple avec Catherine Polli.