LE MEURTRE de Jared Bridegan a choqué ses proches et le mystère reste entier.

À la suite de la mort de Jared, les détails entourant son ancien mariage avec Shanna Gardner-Fernandez ont fait la une des journaux.

Shanna Gardner-Fernandez est l’ex-épouse de feu Jared Bridegan, assassiné le 16 février 2022

Qui est l’ex-femme de Jared Bridegan, Shanna Gardner-Fernandez ?

Lors d’une visite en Floride en 2009, Shanna Gardner a rencontré son futur ex-mari, Jared Bridegan.

La native de l’Utah était loin de chez elle car elle rendait visite à un ami dans la ville floridienne de Jacksonville.

Shanna est la fille de Sterling et Shelli Gardner, les cofondatrices de Stampin’ Up! – une entreprise d’artisanat d’art.

En avril 2010, Shanna et Jared se sont mariés et ont célébré leur mariage à Salt Lake City, dans l’Utah.

À un moment donné après la naissance de leurs jumeaux, le couple a déménagé dans le Connecticut.

Concernant le déménagement dans le Connecticut, une source a déclaré à Fox News : “C’est à ce moment-là que les fissures ont vraiment commencé à apparaître.”

La source de Fox a également affirmé que Jared avait trouvé des e-mails provocateurs entre Shanna et son entraîneur personnel, ce qui lui avait permis de révéler qu’elle avait quitté leur mariage.

La source a partagé: “C’était comme si quelqu’un que vous connaissiez et aimiez faisait un 180 complet.

“Jared m’a dit : ‘Je ne reconnais pas cette personne. J’ai épousé une personne totalement différente.'”

Quand Jared et Shanna ont-ils divorcé ?

Le 23 février 2015, Shanna a demandé le divorce de Jared et a demandé la garde principale de leurs deux enfants ensemble.

Au cours de leur confrontation en salle d’audience, l’ancien couple n’était pas d’accord sur les demandes de l’autre concernant la propriété, la pension alimentaire, la garde et la pension alimentaire pour enfants.

Le 17 mai 2015, Jared a accusé Shanna de l’espionner et d’envahir sa vie privée.

Après le divorce de Jared (photo) et Shanna, le premier a épousé Kirsten Bridegan (photo) tandis que la seconde a épousé Mario Fernandez Crédit : Facebook/Jared Bridegan

Fox a obtenu un e-mail entre le regretté dirigeant de Microsoft et son avocat qui déclarait : “Ça suffit !!!”

“Je devrais avoir le droit, sur ma propre propriété, de ne pas être constamment sous-enregistré ou surveillé par Shanna.”

Jared a ajouté: “Je veux que les portes de l’enfer soient libérées sur elle pour cela.”

Des mois plus tard, en juillet 2015, les deux ont pu parvenir à un accord de divorce.

Shanna a-t-elle engagé un avocat ?

Le 14 juin 2022, il a été révélé que Shanna avait engagé un avocat de la défense pénale.

L’avocat de Shanna, Henry Coxe III, a fait une déclaration à Fox Digital et a révélé qu’il avait été embauché par l’ancien et son deuxième mari Mario “dans le but de voir si des mesures pouvaient être prises pour protéger ses jeunes jumeaux de toute publicité entourant cet événement tragique”. .

“Quant à toute autre raison pour que la famille ait ou ait besoin d’un conseil, que ce soit moi-même ou quelqu’un d’autre, il n’y en a pas.”

Des mois plus tôt, le mercredi 16 février, Jared avait été assassiné par balle alors qu’il rentrait chez lui après la résidence de Shanna.

L’agresseur responsable d’avoir tiré et tué le père de quatre enfants est toujours en fuite.

Le service de police de Jacksonville Beach n’a pas nommé publiquement de suspect.

Le US Sun n’a reçu aucun commentaire du PD de Jacksonville ou de l’avocat de Shanna, Henry Coxe III.

Des mois après le meurtre de son défunt ex-mari, Shanna s’est exprimée au sujet de l’incident tragique.

Le 30 juin 2022, elle a déclaré à Action News Jax, affilié local de CBS: “Je veux que les gens comprennent d’où je viens.

“On m’a demandé de ne pas parler aux médias ni de faire de déclaration publique.

“J’ai vraiment essayé de le faire. Mais avec un niveau de spéculation, j’ai senti qu’il était maintenant nécessaire de parler.

Shanna a rappelé la tragédie mortelle de Jared : “Je suis sûre que ce jour-là… je dirais que nous avons eu des moments heureux.

“Je veux dire, nous partageons les deux plus beaux enfants du monde. Je suis peut-être un peu partial.

“Je me souviens de mon fils, le bordant, et lui disant que c’était une bonne soirée.

Le natif de Jacksonville, en Floride, a ajouté: “Je l’ai découvert au milieu de la nuit et j’ai été choqué.

“Je suis tombé par terre parce que j’étais dévasté. Qu’est-ce que j’allais devoir dire aux enfants ? Un choc complet.

“Ils étaient, je pense, sous le choc. Ils étaient très émotifs et c’était en quelque sorte le début de leur voyage.”

Elle a déclaré en réfléchissant à leur histoire: “Chaque fois que le divorce survient dans n’importe quelle situation, c’est désordonné.

“C’est juste que … je veux vraiment respecter sa famille et lui. Et je dirai que je pense que nous aimons tous les deux nos enfants.”

Shanna a conclu: “Même si nous ne nous entendions pas toujours, il était toujours le père de mes enfants.

“Non. Je n’ai rien à voir avec son meurtre. J’ai consulté un avocat de la défense pénale avec un avocat pour mes enfants.

“Il m’a été référé par plusieurs amis et finalement les images et les vidéos de mes enfants ont été utilisées dans les médias sans consentement.”