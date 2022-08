LE 7 AOÛT 2022, l’animateur de radio d’extrême droite, Alex Jones, a été condamné à verser des dommages-intérêts punitifs aux parents d’un élève de première année tué lors du massacre de Sandy Hook en 2012 en raison de certaines déclarations qu’il a faites.

Jones, un théoricien du complot, était auparavant marié à Kelly Rebecca Nichols pendant huit ans.

Alex Jones Crédit : Réseau Infowars

Qui est l’ex-femme d’Alex Jones, Kelly Rebecca Nichols ?

Né le 2 juillet 1968, Nichols, 52 ans, est un militant des droits des animaux.

Selon Just Richest, Nichols travaille en tant que responsable des opérations médiatiques et des relations publiques pour PETA.

Nichols a finalement rencontré et épousé Jones en 2007 et a trois enfants ensemble.

La femme de 52 ans a utilisé son expertise dans les médias et les relations publiques pour promouvoir le site Web de Jones, InfoWars.

Le couple a divorcé en 2015 et deux ans plus tard, elle a demandé la garde exclusive ou conjointe de leurs enfants en raison du comportement de son ex-mari.

Elle a affirmé “qu’il n’est pas une personne stable” et “je crains qu’il ne se livre à un comportement criminel, menaçant un membre du Congrès”

Nichols a obtenu le droit de décider où vivent leurs enfants, tandis que Jones a conservé le droit de visite.

Pourquoi Alex Jones a-t-il été condamné à payer des dommages-intérêts punitifs ?

Alex Jones a faussement qualifié la fusillade, qui a tué 20 enfants et six adultes, de canular orchestré par le gouvernement pour promulguer des lois plus strictes sur les armes à feu.

En conséquence, a été condamné à payer 45 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs par un jury du Texas le 5 août 2022 aux parents d’un élève de première année tué lors du massacre de Sandy Hook en 2012.

Au total, il a été condamné à payer 49,3 millions de dollars, soit moins que les 150 millions de dollars initialement demandés par les parents, Neil Heslin et Scarlett Lewis.

Le fils de six ans du couple, Jesse Lewis, a été l’une des victimes de la fusillade la plus meurtrière en classe de l’histoire des États-Unis.

Le 4 août 2022, Jones a également été condamné à verser à la famille 4,1 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires.

Les dommages-intérêts compensatoires visent à indemniser la partie lésée pour une perte ou une blessure, cependant, des dommages-intérêts punitifs sont accordés pour punir un fautif.

L’ex-femme de Jones, Kelly Rebecca Nichols Crédit : édition intérieure

Qu’a dit la famille de la décision du tribunal

L’avocat Mark Bankston, qui représentait Heslin et Lewis, a publié une déclaration après l’annonce du verdict le 4 août 2022, déclarant: “Aujourd’hui, nous avons obtenu 4,1 millions de dollars au nom de Neil Heslin et Scarlett Lewis. Ayant déjà obtenu 1,5 million de dollars d’amendes de la part de M. Jones, les plaignants doivent désormais 5,6 millions de dollars qu’Alex Jones devra leur verser.

“Cela n’inclut pas les dommages-intérêts punitifs qui seront décidés demain [August 5, 2022] et sanctions supplémentaires pendantes devant le tribunal.

“Neil et Scarlett sont ravis du résultat et ont hâte de faire bon usage de l’argent de M. Jones.”

Il a conclu: “M. Jones, en revanche, ne dormira pas facilement ce soir.”