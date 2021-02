L’ex-femme de JEFF Bezos, MacKenzie, était juste derrière lui lorsqu’il a lancé Amazon – mais le couple a divorcé en 2019 après plus de 25 ans ensemble.

Il a été révélé en décembre 2020 qu’elle avait fait don de plus de 4 milliards de dollars (3 milliards de livres sterling) aux banques alimentaires et aux fonds de secours d’urgence pendant une période de quatre mois. Mais qui est-elle?

Qui est l’ex-femme de Jeff Bezos, MacKenzie Scott?

MacKenzie S. Tuttle est né le 7 avril 1970 à San Francisco, en Californie.

MacKenzie était assistant de Toni Morrison à l’Université de Princeton dans le New Jersey et est maintenant romancier.

Elle a qualifié son ex-mari Jeff de «meilleur lecteur».

Bezos aurait souvent abandonné d’autres plans pour lire et examiner attentivement les manuscrits de son premier roman.

Après leur divorce, la femme de 50 ans a juré de donner au moins la moitié de sa fortune.

Elle a déclaré: «J’ai une somme disproportionnée à partager.»

Elle a adhéré au Giving Pledge, qui encourage les personnes les plus riches du monde à aider de bonnes causes.

Le romancier MacKenzie a ajouté: « Je continuerai jusqu’à ce que le coffre-fort soit vide. »

En 2020, MacKenzie a été nommée l’une des 100 personnes les plus influentes de l’année selon Time Magazine.

Combien de temps se sont-ils mariés?

Jeff Bezos et MacKenzie se sont rencontrés pour la première fois en 1993.

MacKenzie a d’abord été interviewée pour son poste au fonds spéculatif DE Shaw par son futur mari et vice-président de la société, Bezos.

Elle a obtenu le poste et les deux sont devenus un élément peu de temps après la réunion.

Les bureaux de Bezos et de MacKenzie étaient voisins l’un de l’autre, ce qui a alimenté son intérêt pour son futur mari.

Elle a déclaré à Vogue: « Mon bureau était à côté du sien, et toute la journée j’ai écouté ce rire fabuleux.

« Comment as-tu pu ne pas tomber amoureux de ce rire? »

Jeff a décrit son autre moitié comme « ingénieuse, intelligente, intelligente et chaude ».

Mais c’est MacKenzie qui a fait le premier pas et a invité Jeff à déjeuner.

Ils ont été fiancés dans les trois mois et mariés dans les six ans.

Bezos a parlé à sa femme de son idée d’entreprise et l’année suivante, en 1994, ils ont quitté leur emploi et se sont rendus à Seattle pour fonder Amazon.

Le couple a divorcé en 2019 après avoir été mariés pendant 25 ans.

En 2020, MacKenzie a changé son nom de famille de Bezos à Scott.

MacKenzie et Jeff Bezos ont-ils eu des enfants?

Le couple a quatre enfants ensemble et a déjà été décrit par un ami de la famille comme « une famille tellement normale et unie, c’est presque anormal ».

Jusqu’en 2013, MacKenzie a conduit ses enfants à l’école dans une fourgonnette Honda avant de déposer Jeff au travail.

Entre 1993 et ​​1999, le couple a vécu ensemble dans une maison de location d’une chambre à Seattle.

La famille Bezos a suivi une routine normale, le père Jeff commençant la journée avec un petit-déjeuner sain avec sa famille.

Combien MacKenzie a-t-il gagné lors de leur divorce?

Lorsque le couple s’est séparé en 2019, Bezos a convenu d’un règlement de divorce de 35 milliards de dollars.

Dans le cadre du règlement, Bezos a transféré un quart de sa participation dans Amazon à son ex-femme, ce qui représentait quatre pour cent de la société.

Bezos a conservé 75% de la participation d’Amazon et MacKenzie a transféré tous ses droits de vote à son ancien mari.

Elle a également abandonné ses intérêts pour le journal Washington Post et la société de voyages spatiaux de Bezos, Blue Origin.

Quelle est la valeur nette de MacKenzie Scott?

Après 25 ans de mariage et une séparation provisoire, le couple a décidé de se séparer à l’amiable en janvier 2019.

Le 4 avril, le couple a réglé leur divorce, MacKenzie conservant une participation de 4% de 36 milliards de dollars dans Amazon.

Au 31 janvier 2021, elle avait une valeur nette de 57,5 ​​milliards de dollars, ce qui en faisait la troisième femme la plus riche du monde – et la 20e personne la plus riche dans l’ensemble.