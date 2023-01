Qui est l’ex Courtney Hodgson de la star de Love Island Haris?

Courtney Hodgson, l’ex-petite amie de la star de LOVE Island, Haris Namani, l’a accusé de l’avoir larguée pour rejoindre l’émission de rencontres.

Les fans de l’émission ITV2 ont depuis appelé le jeune homme de 23 ans à se rendre à Casa Amor pour faire bouger les choses et affronter le garçon de Doncaster.

Instagram/courtneyhodgson1999

Courtney Hodgson affirme que la star de Love Island, Harris Namani, l’a larguée pour participer à l’émission[/caption]

Qui est Courtney Hodgson ?

Courtney Hodgson est un mannequin de Doncaster.

Le joueur de 23 ans compte plus de 121 000 abonnés sur Instagram et 400 000 sur TikTok.

Sur son gramme, vous pouvez vous attendre à voir des photos glamour montrant sa silhouette tonique.

Vous pouvez trouver ses comptes de médias sociaux sous le nom d’utilisateur @courtneyhodgson1999

Qu’est-ce que Courtney Hodgson à propos de Haris ?

Lorsque le casting de Love Island a été annoncé, Courtney avait commenté les messages de Love Island sur la présence de Haris dans la villa.

Le mannequin a déclaré: “Nous n’étions au pays des merveilles d’hiver qu’il y a six semaines avec ma famille.

“Le plus grand joueur de jeu qui m’a quitté pour une émission de télévision et je l’ai appelé à la seconde où il m’a quitté.”

De plus, la jeune femme de 23 ans a également posté un clip de compilation d’elle et Haris profitant de nombreux rendez-vous ensemble.

Le couple avait l’air très aimé alors qu’ils passaient des vacances ensemble, profitaient de dîners romantiques et passaient du temps de qualité à la maison.

Qu’a dit Haris à propos des relations ?

Haris a déclaré que Love Island était la “meilleure opportunité” pour lui de trouver une romance car il n’a pas eu de chance dans le passé.

Avant la première de l’émission, il a déclaré : « Je n’ai jamais trouvé l’amour. Je pense que c’est l’émission qui peut m’aider.

“C’est la meilleure opportunité pour moi de trouver la fille et de trouver la bonne. Je n’ai évidemment pas trouvé le bon moi-même.

Haris a également tenté de riposter aux affirmations de Courtney avant d’entrer dans la villa, il a déclaré au Sun: «Je ne la voyais pas comme étant ma petite amie, nous couchions juste ensemble et puis j’ai juste annulé.

“Elle n’a jamais vu ma famille, elle n’est jamais venue chez moi ou quelque chose comme ça.

“Elle n’a jamais eu ce privilège. Je n’ai jamais voulu que cela se produise.

|Je ne l’ai pas quittée pour le spectacle parce que je ne la voyais pas comme ma petite amie. On couchait ensemble et puis ça s’est terminé, et c’est tout.