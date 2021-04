ADAM Lind est l’ancien petit ami de la star de Teen Mom, Chelsea Houska, et le père de l’un de ses enfants.

Lind refait surface et a été vu sur une photo rare en janvier 2021.

3 Adam Lind Crédit: MTV

Qui est l’ex Adam Lind de Teen Mom Chelsea Houska?

La star de la réalité Adam Lind est apparue pour la première fois sur 16 And Pregnant.

Sa relation difficile avec Houska a également été présentée sur Maman ado 2.

Il a fait une brève réapparition sur Maman ado lors d’un épisode de septembre 2019 lorsqu’il est arrivé au match de softball de sa fille Aubree.

En 2014, son ex Taylor Halbur, avec qui il partage sa fille Paislee, a affirmé dans des documents judiciaires qu’il avait tué deux chiens mais qu’elle ne l’avait jamais signalé, selon En contact.

Les autorités locales ont déclaré qu’il n’avait jamais été arrêté ni accusé de cruauté envers les animaux.

3 Lind était auparavant avec Chelsea Houska Crédit: Reportez-vous à la légende

Lind a ensuite été arrêté pour agression domestique en 2017, mais toutes les charges ont été rejetées.

Radar en ligne a rapporté qu’il avait été condamné à 30 jours de prison pour ne pas avoir comparu devant le tribunal, mais les 30 jours ont été suspendus – à condition qu’il ne commette pas une infraction similaire jusqu’au 30 août 2019.

Lors d’un épisode de Teen Mom 2 en 2019, Chelsea a partagé qu’Adam avait autorisé le beau-père de Paislee à l’adopter, renonçant à ses droits parentaux.

3 Chelsea Houska Crédit: MTV

Avec qui est Chelsea Houska?

Chelsea a commencé à sortir avec Cole DeBoer en 2014 et ils se sont mariés le 1er octobre 2016.

Le couple a quatre enfants, dont Aubree.

Ils acheté leur maison dans le Dakota du Sud en juillet 2018 pour 418000 $.

Houska était un lycéen de Vermillion, Dakota du Sud, quand elle est tombée enceinte.

Elle a abandonné l’école et est apparue sur MTV16 ans et enceinte et Adolescent maman 2 avec son petit ami d’alors, Lind.