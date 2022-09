Qui est l’étranger dans Rings of Power ? Voici les meilleures suppositions

Le cinquième des huit épisodes de cette première saison de Les anneaux de pouvoir est maintenant disponible pour regarder sur Première vidéo, et il y a encore un énorme mystère que nous ne sommes pas près de résoudre. Malgré beaucoup de temps d’écran, on ne sait toujours pas qui est The Stranger. À partir du moment où il s’est écrasé sur la Terre du Milieu dans une boule de feu, le public a spéculé sauvagement sur qui cela pourrait être, mais rien n’a semblé concluant. Cet homme météore est-il un ami ou un ennemi ? Ce personnage jouera-t-il un rôle central dans la fin de la saison ou le mystère persistera-t-il dans la suivante ? C’est difficile de savoir avec certitude.

Dans un mois de juillet interview avec Screenrant lors du San Diego Comic-Con, l’acteur Daniel Weyman avait ce qui suit à dire sur son temps en tant que The Stranger.

“Ils étaient assez clairs au début que ce qu’ils m’apportaient était un personnage qui avait, à la base, un but vraiment profond et primordial. Il avait un besoin d’accomplir quelque chose, il avait le désir d’accomplir cette chose. Une fois que j’ai a commencé à puiser dans cela et à ressentir cela profondément dans le noyau, puis d’autres choses en sont sorties. Je pense que pour moi, c’était vraiment important. Qu’il s’agisse de costume, de coiffure et de maquillage, de dialecte et de mouvement, toutes ces choses découlaient de ce sens très primitif et guttural de “Je sais ce que je dois faire ici”. Je sais pourquoi je suis ici. Et c’est une joie d’avoir en tant qu’acteur, car il y a des personnages qui ne savent jamais vraiment quel est leur but. Ils ne savent jamais vraiment quels sont leurs désirs. Bien que nous ne le sachions pas, je pense que ce que nous allons faire – si nous pouvons rester avec lui – est de voir que la façon dont il a un impact sur les communautés autour de lui va être dramatique. Nous allons apprendre, apprendre et apprendre, et découvrir ce qui se passe exactement ne sera peut-être pas si rapide.”

Nous ne savons pas avec certitude de qui il s’agit, mais il y a beaucoup d’informations dans les traditions et les interviews et ce que nous avons vu à l’écran pour exclure certaines choses. Voici les principales suppositions que j’ai trouvées sur Internet, avec quelques détails sur la probabilité qu’une supposition donnée soit correcte.

Sauron (Annatar)

Cinéma nouvelle ligne



À ce stade de l’histoire, Sauron a disparu pour renforcer sa force et affronter la Terre du Milieu à travers son grand plan. Pour mettre en œuvre ce grand plan, il doit être au siège du pouvoir d’une manière que personne ne soupçonne qu’il a le mal dans son cœur. Dans les histoires de Tolkien, Sauron apparaît comme un elfe déguisé nommé Annatar et utilise ses compétences de maître artisan pour attirer l’attention de Celebrimbor. Ensemble, ils font tout un tas de très jolies bagues dont vous avez peut-être entendu parler.

Bien qu’il soit intéressant pour Annatar de faire une grande apparition comme celle-ci, arrivant dans une boule de feu que Gil-galad lui-même a vue traverser le ciel, et prétendant peut-être ne pas se souvenir de son passé, The Stranger n’est probablement pas Annatar. La principale raison est les oreilles. Comme le souligne l’adorable Harfoot Poppy, il n’a pas d’oreilles pointues et il n’est pas beau.

Il convient d’ajouter ici que, selon les showrunners dans une récente interview, Sauron n’est pas encore apparu à l’écran. Cela pourrait être une déviation, car Sauron est connu pour se déguiser, et le gars de la taverne torse nu semblait penser que la chute des étoiles était un signe de l’arrivée imminente du seigneur des ténèbres. Ou il se pourrait que cet homme météore ne soit pas Sauron, ce qui semble plausible.

Glorfindel

Les films de Peter Jackson sont fantastiques, mais ils ont sali Glorfindel. Dans les livres, il est au Conseil d’Elrond après avoir sauvé Frodon des Ringwraiths et non Arwen. Même si j’ai apprécié la performance de Liv Tyler en tant qu’Arwen, dans les livres, Glorfindel s’est affronté à plusieurs Ringwraiths parce qu’il est si fort et que ce pouvoir n’est jamais présent dans les films. C’est probablement parce qu’il a tué un Balrog tout seul quand il était jeune, et qu’il était donc un peu maîtrisé pour ces films, mais ce n’est pas un gros problème pour The Rings of Power.

Glorfindel est décrit comme ayant été renvoyé en Terre du Milieu au Second Âge avec des pouvoirs qui rivalisaient avec ceux des Cinq Sorciers, ce qui expliquerait les pouvoirs de type sorcier montrés dans les deux premiers épisodes. Il tente également de communiquer à travers les constellations, ce que les anciens elfes comme Glorfindel auraient bien compris.

Malheureusement, Glorfindel est également décrit comme un bel elfe aux cheveux dorés. Bien qu’il soit possible que The Stranger ait juste besoin d’un bain et d’un rasage pour se transformer en un être plus juste (regardez-le, l’acteur Daniel Weyman nettoie bien), le manque d’oreilles pointues rend cela moins probable.

Gandalf

Cinéma nouvelle ligne



Il est plus âgé, grisâtre et apparemment exerce des pouvoirs magiques – ça doit être Gandalf alors qu’il arrive en Terre du Milieu, n’est-ce pas ? C’est une supposition raisonnable compte tenu de ce que nous avons vu à l’écran, y compris les nombreuses formes de magie que ce personnage est capable de manier, mais ce n’est probablement pas Gandalf.

Gandalf le Gris, aux côtés de Radagast le Brun et de leur chef Saroumane le Blanc, n’arrivent pas en Terre du Milieu avant d’entrer dans le Troisième Âge. Cela signifie que The Stranger a atterri devant Nori très longtemps avant que Gandalf ne soit envoyé pour aider à combattre Sauron, du moins selon Tolkien. Si ce spectacle va gâcher l’arrivée de Gandalf en Terre du Milieu, il vaut mieux qu’il y ait une bonne explication du pourquoi.

Allatar ou Pallando

Gandalf et les deux autres sorciers n’ont atterri en Terre du Milieu qu’au troisième âge, mais il y a en fait cinq sorciers de la Terre du Milieu. Les deux autres sont plus communément appelés les Magiciens bleus, puisque Tolkien décrit leurs robes comme un bleu marin. Bien que ces deux-là soient égaux en puissance à Gandalf ou Radagast lorsqu’ils arrivent, leurs contributions ne sont pas bien documentées par Tolkien. Nous ne savons pas grand-chose de ce que ces sorciers faisaient ici, seulement que lorsque Allatar a été envoyé ici, il a demandé à Pallando de le rejoindre et Tolkien a décrit les deux comme ayant ” eu une très grande influence sur l’histoire du deuxième et du troisième âge. ”

Il est possible qu’Allatar et Pallando aient été séparés lors de leur arrivée en Terre du Milieu, et la barrière de la langue entre lui et Nori pourrait être temporaire pendant qu’il identifie ses pouvoirs dans ce nouvel endroit. Mais si c’est vraiment l’un des Blue Wizards, c’est extrêmement étrange qu’ils ne soient pas arrivés ensemble ou vêtus de bleu.

Tom Bombadil

Un autre personnage de Tolkien extrêmement amusant qui a été sali par les films de Peter Jackson, Tom Bombadil est l’un des êtres vivants les plus anciens de la Terre du Milieu, et ses pouvoirs sont en quelque sorte inconnus. Glorfindel a suggéré lors du Conseil d’Elrond que l’Anneau Unique soit donné à Tom pour qu’il le détruise, car l’un des Elfes les plus puissants vivants à l’époque pensait qu’il était à la hauteur de la tâche à lui seul.

Tolkien n’a pas écrit grand-chose sur ce que Tom faisait pendant le Premier Âge ou le Deuxième Âge, seulement qu’il était en Terre du Milieu avec sa femme, Goldberry, qui était aussi un esprit fluvial. Tom et Goldberry sont connus pour avoir eu de fréquentes interactions avec les Hobbits, ce qui fait qu’ils connaissaient probablement des ancêtres comme les Harfoots. Peut-être était-ce la gentillesse de Nori Brandyfoot qui a conduit Tom à être si gentil avec les Hobbits ?

Un Balrog

Cinéma nouvelle ligne



Lorsque la plupart des gens entendent le terme Balrog, ils pensent immédiatement au monstre géant de fumée et de feu que Galdalf combat à la fin de Fellowship of the Rings et au début de The Two Towers. Et pour la plupart, c’est un pari assez sûr (bien qu’il convient de souligner qu’il y a pas mal de débats au sein de la communauté Tolkien pour savoir si ces êtres monstrueux ont des ailes ou non) en imaginant un Balrog.

Cela dit, The Stranger est indemne de son feu magique et a survécu à un atterrissage ridicule et il n’y a qu’une poignée d’êtres capables de l’un ou l’autre. Ce groupe d’êtres est connu sous le nom de Maiar, les êtres primordiaux utilisés pour aider à façonner le monde avant qu’il ne soit peuplé d’êtres vivants. C’est vrai, les sorciers et les balrogs sont faits de la même matière et ont donc beaucoup des mêmes capacités. Cela inclut la possibilité de changer de forme.

Tolkien n’a jamais écrit sur les Balrogs comme autre chose que de grands démons qui servent Morgoth, et bien sûr cet incident à Khazad-dûm, donc l’appeler un tronçon que L’Étranger est un Balrog est un euphémisme. Mais c’est techniquement possible compte tenu de ce que Tolkien a écrit, et nous savons d’après les bandes-annonces qu’un Balrog fera une apparition à un moment donné de la série.

Pourtant, il n’est probablement pas un Balrog.