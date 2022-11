Qui est l’étoile noire ? 5 choses à propos du duo de rap légendaire – Hollywood Life

Voir la galerie





“Salut je suis David Chapelle. Cette semaine, j’héberge SNL, avec les invités musicaux Black Star sur un épisode tellement Black, ce sera sur BET ! a déclaré Dave dans l’une des promos de l’épisode du 12 novembre de Saturday Night Live. Après avoir craqué Ego Nwodim et Étoile Noire, Dave a assuré aux téléspectateurs que l’émission serait diffusée sur NBC comme prévu. Cependant, son autre affirmation est peut-être vraie, compte tenu du contenu lyrique tissé dans les vers et les rimes de Black Star.

Le duo- Talib Kweli et Yassine Bey – sont configurés pour fonctionner sur SNL huit mois après sa sortie Pas de peur du temps, le deuxième album tant attendu du groupe. Cela fait 24 ans entre Pas de peur du temps et les débuts semi-éponymes du groupe, mais c’est peut-être la première fois que des millions de personnes entendent leur musique. Pas de peur du temps est une exclusivité sur l’application podcast Astre. Bey et Kweli ont travaillé avec Dave Capelle sur son podcast, Le miracle de minuiten 2021. Depuis novembre 2022, il n’est sur aucun autre service de streaming.

“Cela signifie que les artistes sont payés”, a déclaré Kewi à NPR à propos de la mise de l’album sur Luminary. “Si vous êtes vraiment un fan de Black Star, alors vous respecterez le fait que ce qui avait du sens pour nous, sur le plan commercial, était que nous le mettions sur Luminary et que nous soyons payés, peu importe ce qui se passe dans le secteur de la musique.”

Donc, comme il s’agit d’un moment musical majeur pour beaucoup, voici ce que vous devez savoir sur Black Star.

Black Star est un duo de rap

Black Star est un duo de rap composé de Talib Kweli et Yassin Bey (anciennement Mos Def.) Bey et Kweli se sont rencontrés pour la première fois par le biais de cyphers au Washington Square Park de New York au début des années 1990. Ils ont également joué ensemble lors d’événements de création parlée à micro ouvert. Bey rejoindrait DCQ et Ces former Thermo dynamique urbainetandis que Kweli a fait sa première apparition sur Humeurs Piste de 1994, “Transforeify”. Bey et Kweli ont fait équipe pour “Freestyle” sur la compilation de disques Rawkus de 1997, par All Music. Un an plus tard, ils sortent Talib Kweli et Mos Def sont des stars noires. Bien que libéré le même jour que Jay-Z’s Vol. 2, OutKast’s Aqueminiet Une tribu appelée Quest’s Le mouvement amoureux, l’album s’est bien vendu et a atteint le n ° 53 sur le Panneau d’affichage 200.

“Le message sur l’album Black Star, le premier, résonne maintenant”, a déclaré Kewli Radio Nationale Publique en mai 2022. « Et nous ne disions rien de très différent de, vous savez, des gens comme Amiri Baraka dans le mouvement Black Arts et ce Nina simone disait sur scène vers la fin de sa carrière. Nous nous tenons debout sur les épaules de nos ancêtres. Le canon de l’art noir est incroyable, et c’est la pierre angulaire de tout grand art qui vient d’Amérique en particulier. Les Noirs en Amérique ont été la boussole morale, et nous avons été ceux qui ont élevé l’art, et nous avons été ceux qui ont fait les choses américaines les plus originales.

Ils ont pris leur nom de Marcus Garvey

“Black Star – nous portons le nom de l’honorable Marcus Garvey, célèbre immigrant jamaïcain qui est venu en Amérique et essayait de construire des navires, la Black Star Line, pour ramener les Américains en Afrique”, a déclaré Kewli. Radio Nationale Publique. “[That] C’est une sorte de début de panafricanisme et une poussée pour les réparations. Alors avec Black Star, on a toujours été sur le hip-hop, sur le panafricanisme, la spiritualité, toutes ces choses qui sont nécessaires à la libération de notre peuple. Et je pense qu’il est temps que nous revenions maintenant.

Black Star est plus que la somme de ses parties

Quant à savoir pourquoi il a fallu plus de deux décennies pour un album de suivi, Kweli et Bey se sont occupés. En 1999, Yassin Bey sort son premier album solo, Noir des deux côtésun pilier du hip-hop de la fin des années 90 (en particulier pour les routards et ceux qui regardent plus loin que MTV à l’époque.) Kweli et producteur Salut-Tek Publié Train de la pensée en 2000, et il s’imposera bientôt comme parolier de parolier.

“Je me moque de mon public et je double mes dollars”, a rappé Jay-Z sur “Moment of Clarity”, à partir de 2003 L’album noir. “Ils me critiquent pour cela, mais ils crient tous ‘holla’ / Si les compétences se vendaient, à vrai dire, je serais probablement lyriquement Talib Kweli / Honnêtement, je veux rimer comme le bon sens / Mais j’ai fait 5 millions ‘- je suis ‘ Je ne rime pas comme Common depuis (Woo !) »

Kweli a été prolifique, ayant sorti huit albums solo et autant d’albums de collaboration depuis 2000. Bey sortirait une poignée d’albums, mais sa carrière devant une caméra interromprait son flux musical. Il est apparu dans des films comme Monster’s Ball, The Italian Job, Le guide de l’auto-stoppeur de la galaxie, et 16 blocs.

L’album de Black Star a failli ne pas sortir

En 2018, Bey et Kweli se sont associés pour une réunion surprise lors d’un spectacle de Robert Glasper. En 2022, ils se produisent aux côtés de Robert Glasper, Dave Chappelle, Chat-tonnerre, Lotus volant, et plus encore lors du premier Blue Note Napa Festival de la marque. Et, en 2021, Kweli a déclaré qu’ils avaient le nouveau record dans la boîte – mais qu’il ne sortait pas.

“J’ai fait de mon mieux, vous tous. A volé autour du globe. Payé pour cela de sa poche », a-t-il écrit dans un message IG maintenant supprimé, par Stereogum. « Tout pour la culture. Je suis aussi fan de Black Star. Je veux que ça sorte aussi mal que vous ou plus. Mais les gens qui n’ont jamais fait de beat, n’ont jamais écrit de rimes dans leur vie ont mis la main à la pâte et manquent de respect à ce que mes frères et moi avons construit. C’est entre les mains de Dieu maintenant. Je suis sur d’autres choses, la vie est trop courte pour être méprisée par les vautours de la culture. Peut-être que vous entendrez cet album après mon départ.

Leur nouvel album est dû en partie à Dave Chapelle

“Il y a environ trois ou quatre ans, je rendais visite à Yasiin en Europe, et nous avons commencé à parler de chansons à faire sur un album, alors j’ai fait venir un ingénieur juste pour voir ce que ce serait”, a déclaré Kweli dans un communiqué de presse annonçant Pas de peur du temps, par Stereogum. “Une fois que j’ai réalisé que cette conversation commençait à devenir organiquement une conversation créative, j’ai commencé à m’assurer d’avoir l’ingénieur à tout moment. Un jour, nous étions juste dans un hôtel en train d’écouter des beats de Madlib, et il a dit : ‘Rejoue cette cassette de Madlib.’ Je joue les beats et il commence à faire des rimes sur les beats. Et c’est comme ça qu’on a fait la première chanson… »

“C’est très similaire à la façon dont nous avons fait le premier album. Mais le premier album, il n’y avait pas de studios mobiles », a-t-il ajouté. « Tout cet album, nous n’avons pas mis les pieds dans un seul studio d’enregistrement. Tout a été fait dans les chambres d’hôtel et dans les coulisses des spectacles de Dave Chappelle.