Qui est Leslie Van Houten ? Les faits sur le tueur de la famille Manson dévoilés – Hollywood Life

Leslie Van Houten était membre de la secte meurtrière de la famille Manson.

Elle a participé aux tristement célèbres meurtres de LaBianca à Los Angeles.

En juillet 2023, Leslie a été libérée de prison après avoir purgé 53 ans.

Meurtrier reconnu coupable et ancien membre de la famille Manson Leslie Van Houten a passé plus de 50 ans derrière les barreaux avant d’être libérée en Californie le mardi 11 juillet 2023. En 1971, elle a été reconnue coupable de 2 meurtres au premier degré pour sa participation à la tristement célèbre et violente mort de Leno et Rosemary LaBianca à Los Angeles en 1969. Au moment de sa libération, elle avait purgé 53 ans d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour son rôle dans les meurtres macabres de l’épicier et de sa femme.

Selon Nouvelles de la SCB, l’homme de 73 ans a été libéré tôt dans la journée et transporté dans un logement de transition. Leslie a finalement obtenu une libération conditionnelle après avoir été abattu à plusieurs reprises par le gouverneur de Californie pendant des années Gavin Newsom, qui finit par céder. Newsom avait repoussé sa libération à trois reprises.

Au milieu des nouvelles de sa libération après plus d’un demi-siècle en prison, voici ce qu’il faut savoir sur Leslie Van Houten.

Leslie Van Houten était la plus jeune des disciples de Charles Manson

Leslie n’avait que 19 ans lorsqu’elle a participé à une série de meurtres commis au nom d’un tueur en série notoire Charles Manson durant l’été 1969 à Los Angeles. Cliquez ici pour voir des photos de Charles, décédé en novembre 2017 à l’âge de 83 ans.

Elle a été très ouverte sur le temps qu’elle a passé avec la famille Manson

L’ancien adepte de Manson a avoué avoir assassiné Leno La Bianca et sa femme Rosemary dans leur maison en août 1969, au cours de l’été où elle a rejoint le culte de Manson. Lors d’une audience de libération conditionnelle en 2016, elle a révélé qu’elle avait aidé à maintenir la femme pendant qu’un autre membre de la secte la poignardait à plusieurs reprises. Puis Leslie a poignardé Rosemary 12 fois. Cependant, Leslie n’était pas avec le culte quand ils ont assassiné l’actrice enceinte Sharon Tateavec quatre autres victimes, dans un massacre de Benedict Canyon.

Leslie était la plus jeune femme jamais condamnée à mort en Californie lors du procès de Charles Manson en 1971.

Leslie a été reconnu coupable lors du premier procès Manson et condamné à mort. Cependant, toutes les exécutions en Californie ont été interrompues en 1972 après que la Cour suprême de Californie a statué que la peine de mort était inconstitutionnelle. Leslie a obtenu un nouveau procès où sa défense pour meurtre au premier degré était une responsabilité diminuée. Dans ce procès, le jury n’a pas réussi à s’entendre sur un verdict. C’est lors d’un troisième procès que Leslie a été reconnue coupable et condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle – qui lui a été accordée avant d’être libérée en juillet 2023.

Leslie a mis son temps en prison à bon escient

Le meurtrier reconnu coupable est incarcéré depuis plus de 50 ans et a obtenu des diplômes universitaires pendant cette période et aurait agi en tant que prisonnier modèle à la California Institution for Women in Chino, selon Fox News. Selon TMZelle est également devenue religieuse et a exprimé des remords pour les horribles meurtres de LaBianca.

Leslie a subi de graves traumatismes avant de rejoindre le culte de Manson

La libérée conditionnelle était une ancienne princesse de retour au lycée et une pom-pom girl, avant d’abandonner l’école et de rejoindre le culte du tueur en série. Leslie a témoigné qu’elle a rejoint la secte après avoir commencé à se droguer pour faire face au traumatisme du divorce de ses parents et de sa grossesse chez les adolescentes, au cours de laquelle sa mère l’a forcée à faire une « fausse couche provoquée ».

