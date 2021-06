Qui est l’escroc Paul Bint et où est-il maintenant ?

PAUL Bint a été emprisonné en 2009 pour avoir escroqué 2 millions de livres sterling de sa vie criminelle.

Mais qui est-il et où est-il maintenant ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Paul Bint a gagné 2 millions de livres sterling de sa vie de criminel Crédit : PA

Qui est Paul Bint ?

Paul Bint était un escroc qui a gagné 2 millions de livres sterling de sa vie de criminel et qui a séduit les femmes en utilisant plusieurs identités.

Pourquoi Paul Bint a-t-il été emprisonné ?

Surnommé King Con après ses années de tromperie, il a été emprisonné en 2009 pendant trois ans.

Sa carrière remonte à 30 ans avec 155 condamnations antérieures jusqu’à ce qu’il soit emprisonné en 2009.

Bint a été emprisonné pour avoir usurpé l’identité de Sir Keir Starmer, qui était le directeur des poursuites pénales (DPP).

S’exprimant dans un épisode de Life Stories, qui doit être diffusé le 8 juin, Sir Keir a déclaré à Piers Morgan que Bint avait répondu aux annonces de cœurs solitaires dans le Sunday Times en se faisant passer pour lui.

« Il prenait un taxi pour voir l’une des femmes qu’il voyait sous le nom de Keir Starmer, dans le West Country, et disait de déposer la facture sur le Crown Prosecution Service, directeur des poursuites publiques », a déclaré Sir Keir.

«Mais l’un des chauffeurs de taxi s’est présenté à mon bureau et a dit ‘Je veux mon argent de bip’.

« C’est à ce moment-là que tout le monde a commencé à comprendre ce qui se passait et que la galerie d’art m’appelait pour me dire que vous vouliez terminer cette œuvre d’art de 80 000 £, etc.

« Donc, tout est devenu clair que cela se produisait. Il y a eu un procès, les deux femmes ont témoigné de ce qu’il avait fait.

« Il les avait volés, c’était une véritable exploitation. »

Conman Paul Bint (L) repéré à Windsor en 2011 Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil

L’une des cinq infractions qu’il a commises entre le 27 avril et le 5 mai 2009 consistait à tromper un chauffeur de taxi sur un tarif de 60 £ et à utiliser une carte de crédit appartenant à l’une de ses femmes victimes.

Une autre infraction a été le vol d’un bracelet et le vol de l’ordinateur portable d’un avocat après avoir fouillé dans le vestiaire du Crown Court de St Alban.

« Vous avez induit deux femmes en erreur en vous laissant entrer dans leur vie et chez elles, en vous faisant confiance et en vous permettant de rester avec elles en donnant des détails totalement faux sur vous-même, puis vous les avez volées », a déclaré la juge Deborah Taylor au moment de la condamnation.

« L’effet sur ces deux femmes n’était pas seulement cette perte du bracelet, des DVD ou de l’argent, mais, comme elles l’ont dit au tribunal, le sentiment de violation de leur domicile et peut-être de leur tranquillité d’esprit. »

Une chose que Sir Keir a dit dans sa tête à propos de Bint se faisant passer pour lui était la différence d’apparence entre eux et il a dit à la cour que les femmes « ont montré une photo de moi et une photo de Paul Bint et a demandé: » Eh bien, vous savez, ne pensiez-vous pas que ce n’était pas lui ?

« Et l’un d’eux a dit » eh bien, tout le monde peut avoir un jour de congé « . »

Où est Paul Bint maintenant ?

On ignore où se trouve Paul Bint depuis sa sortie de prison en 2012.

Selon une interview que Bint a accordée au Daily Record après sa libération, il vivait à Windsor dans le Berkshire.