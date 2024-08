Qui est l’équipage de la mission Polaris Dawn lancée sur un SpaceX Dragon ?

Vous pensez peut-être que les chances d’être sélectionné pour une mission spatiale sont minces. Ces quatre personnes étaient également dans cette situation.

Mais ils sont désormais sur le point d’entrer dans l’histoire en tant que membres de l’équipage de la mission SpaceX Polaris Dawn. Ces quatre astronautes civils sont sur le point de voler plus haut que n’importe quelle mission habitée depuis les années 1970, et réaliser la première sortie dans l’espace au monde par un simple citoyen − qui lancera également la nouvelle combinaison EVA (sortie dans l’espace) de SpaceX.

SpaceX prévoit un lancement à 3h38 mardi depuis la Floride.

Qui sont les quatre membres de l’équipage du Polaris Dawn ?

Le pilote Scott « Kidd » Poteet, la spécialiste de mission et médecin Anna Menon et la spécialiste de mission Sarah Gillis ont tous deux une histoire commune, puisqu’ils ont tous joué un rôle dans Inspiration4, la première mission entièrement civile en orbite en 2021, commandée par le milliardaire Jared Isaacman. Isaacman fait désormais appel à leur expertise alors qu’il commande Polaris Dawn, qui devrait être le premier d’une série de trois vols spatiaux à venir.

Ce sont ces quatre astronautes de SpaceX qui lanceront le programme Polaris, qui doit son nom à l’étoile polaire, Polaris.

Médecin et spécialiste de mission de Polaris Dawn – Anna Menon

Anna Menon, spécialiste de la mission Polaris Dawn, répond aux questions lors d’une conférence de presse au Kennedy Space Center, en Floride, le lundi 19 août 2024. Le décollage est prévu pour le mardi 27 août dans le cadre d’une mission financée par des fonds privés. Craig Bailey/FLORIDA TODAY via USA TODAY NETWORK

Ayant grandi à Houston, au Texas, Menon, 38 ans, a été fasciné par l’espace dès son plus jeune âge, mais ne s’attendait pas à avoir la chance de devenir astronaute.

« Mais au fil des années, j’ai compris que mes chances de réussir étaient très minces, et j’étais vraiment ravi si je pouvais simplement contribuer d’une manière ou d’une autre à la mission spatiale », a déclaré Menon. « J’adore ce secteur et j’ai adoré chaque étape de ce voyage. »

Menon a déclaré à FLORIDA TODAY qu’elle travaillait chez SpaceX depuis six ans maintenant, en tant qu’ingénieur principal au service du contrôle de mission et du développement de l’équipage.

« Pour ma part, je suis ingénieur biomédical de formation. J’ai travaillé pendant des années à la NASA en tant qu’ingénieur biomédical et je serai donc médecin pour cette mission. Et puis, avec Sarah, je suis également l’un des spécialistes de mission en raison de mon expérience dans les opérations au sol et en équipage ici à SpaceX », a déclaré Menon à FLORIDA TODAY.

Pour Menon, le thème de l’exploration spatiale ne se limite pas à son travail quotidien. Elle est également mariée à un astronaute de la NASA, Anil Menon. Elle a deux jeunes enfants, qui l’ont inspirée à écrire un livre intitulé « Bisous de l’espace » pendant sa formation, qu’elle lira depuis l’espace. Fidèle à sa mission, les bénéfices des ventes de « Kisses from Space » seront reversés à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

Spécialiste de mission Polaris Dawn – Sarah Gillis

Sarah Gillis, spécialiste de la mission Polaris Dawn, répond aux questions lors d’une conférence de presse après l’arrivée de l’équipage au Kennedy Space Center, en Floride, le lundi 19 août 2024. Le décollage est prévu pour le mardi 27 août dans le cadre d’une mission financée par des fonds privés. Craig Bailey/FLORIDA TODAY via USA TODAY NETWORK

Gillis, 30 ans, est originaire du Colorado et n’a jamais imaginé qu’un vol dans l’espace serait une possibilité.

« Je suis d’accord avec Anna, cela semble hautement improbable, et donc j’ai simplement poursuivi des choses qui étaient vraiment intéressantes, quel que soit le résultat pour l’espace », a déclaré Gillis à FLORIDA TODAY.

« J’ai été élevé dès mon plus jeune âge pour devenir violoniste, donc je n’ai pas vraiment grandi dans le monde de l’ingénierie et je me suis davantage concentré sur les arts. Ce n’est que lorsque j’ai rencontré un astronaute au lycée que j’ai commencé à m’y intéresser davantage et à changer d’orientation », a déclaré Gillis. Cet astronaute était l’ancien astronaute de la NASA Joseph R. Tanner.

Gillis a déclaré à FLORIDA TODAY qu’elle avait commencé comme stagiaire il y a neuf ans et demi chez SpaceX. Elle travaille maintenant comme ingénieure principale sur le programme de formation des astronautes de l’entreprise. j’ai rencontré Isaacman pendant Inspiration4.

« Anna et moi avons tous deux eu l’occasion de travailler avec lui dans le cadre de la mission Inspiration4. Mon expérience porte à la fois sur le facteur humain, le développement du vaisseau spatial Dragon et de toutes les interfaces qui y sont liées », a déclaré Gillis.

Au cours de la mission Polaris Dawn, Gillis servira de spécialiste de mission et accordera une attention particulière à la sortie dans l’espace afin de l’intégrer à la formation future des astronautes. Gillis a également développé Guide du musicien pour atteindre les étoilesen collaboration avec Le système des États-Unis.

Pilote Polaris Dawn – Scott « Kidd » Poteet

Scott Poteet, membre de l’équipage de Polaris Dawn, répond aux questions lors d’une conférence de presse au Kennedy Space Center, en Floride, le lundi 19 août 2024. Le décollage est prévu pour le mardi 27 août dans le cadre d’une mission financée par des fonds privés. Craig Bailey/FLORIDA TODAY via USA TODAY NETWORK

Scott « Kidd » Poteet, 50 ans, est originaire du New Hampshire et s’est mis à voler.

Sur le plan professionnel, Poteet est un lieutenant-colonel de l’armée de l’air à la retraite, qui a servi comme un pilote de Thunderbirdpilote d’essai et examinateur de vol. Il était également commandant du 64e escadron d’agresseurs.

Poteet était directeur de mission pour Inspiration 4, et il ne savait pas qu’il prendrait part au prochain vol d’Isaacman.

Au cours de la mission Polaris Dawn, Poteet pilotera le vaisseau spatial Dragon.

En dehors du vol, Poteet est compétitif en triathlon – ayant participé à 15 triathlons Ironman depuis 2000. Parmi ceux-ci, quatre championnats du monde Ironman qui ont eu lieu à Kailua-Kona, à Hawaï.

Commandant de Polaris Dawn – Jared Isaacman

Le commandant de Polaris Dawn, Jared Isaacman, répond aux questions des médias après l’arrivée de l’équipage au Kennedy Space Center, en Floride, le lundi 19 août 2024. Le décollage est prévu pour le mardi 27 août, dans le cadre d’une mission financée par des fonds privés. Craig Bailey/FLORIDA TODAY via USA TODAY NETWORK

Originaire de Pennsylvanie, Isaacman, 41 ans, s’est découvert une passion pour l’aviation. Il a appris à piloter des avions civils et militaires, et a ainsi établi plusieurs records du monde aérien, dont deux tours du monde à grande vitesse.

L’homme d’affaires et fondateur de Shift4, Jared Isaacman, a commandé Inspiration4, la première mission entièrement civile en orbite autour de la Terre, à bord d’un SpaceX Dragon.

« Après Inspiration4, j’ai eu le sentiment que nous avions accompli tous nos objectifs et placé la barre très haut pour les missions futures. Je n’avais pas prévu d’y retourner avant d’avoir visité Elon à Starbase en octobre 2021 », a déclaré Isaacman dans un e-mail adressé à FLORIDA TODAY.

Cette fois, Isaacman quittera la sécurité du vaisseau spatial Dragon et s’aventurera dans la toute première sortie dans l’espace réalisée par un citoyen privé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de visiter à nouveau l’espace dans le futur, Isaacman a répondu : « J’ai l’intention de continuer à voler aussi longtemps que je pourrai contribuer de manière significative au voyage de l’humanité parmi les étoiles. »

