SEULEMENT 30 personnes seront autorisées à assister aux funérailles du prince Philip en raison de restrictions strictes contre les coronavirus.

Il est probable que la reine invitera ses cousins ​​et leurs conjoints – y compris le prince et la princesse Michael de Kent – qui ont offert un soutien et un service loyaux au fil des ans.

La princesse Michael de Kent, 75 ans, anciennement connue sous le nom de princesse Pushy Crédit: PA: Press Association

Qui est la princesse Michael de Kent?

La princesse Michael de Kent, 75 ans, anciennement connue sous le nom de princesse Pushy, est mariée au cousin paternel de la reine, le prince Michael de Kent.

Elle est membre de la famille royale britannique d’origine allemande, autrichienne et hongroise.

La princesse Michael était architecte d’intérieur avant de devenir auteur.

Le prince Michael est un cousin germain paternel de la reine et petit-fils du roi George V et de la reine Mary.

Elle a épousé le prince Michael de Kent en 1977 Crédits: Getty

Quand a-t-elle épousé le prince Michael de Kent?

La princesse Michael a été mariée deux fois.

Elle a épousé pour la première fois le banquier anglais Thomas Troubridge en 1971 – mais le couple s’est ensuite séparé en 1973 et a divorcé civilement en 1977.

Elle a épousé le prince Michael de Kent juste un mois après l’annulation lors d’une cérémonie civile à Vienne, en Autriche.

Il a perdu sa lignée sur le trône en l’épousant parce qu’elle était catholique romaine, mais a ensuite été rétabli par le biais de la Succession to the Crown Act de 2013.

La princesse Michael de Kent, la princesse Anne et la reine Elizabeth II regardant les courses de chevaux lors d’une réunion de Derby Crédits: Getty

Pourquoi s’appelle-t-elle la princesse Michael?

Lors de leur mariage, elle a reçu le titre de Son Altesse Royale la princesse Michael de Kent – l’équivalent féminin du titre de son mari.

Combien d’enfants a-t-elle?

Le prince et la princesse Michael de Kent ont deux enfants ensemble.

Lord Frederick Windsor, 42 ans, était le premier enfant du couple, né le 6 avril 1979 au St Mary’s Hospital de Londres.

Il a épousé Sophie Winkleman en 2009 et ils ont deux filles: Maud et Isabella.

Lady Gabriella Kingston, 39 ans, est née le 23 avril 1981 au St Mary’s Hospital de Londres.

Elle a épousé Thomas Kingston le 18 mai 2019.

Quels livres a-t-elle écrits?

La princesse est l’auteur de trois livres de non-fiction, Crowned in a Far Country: Eight Royal Brides (Weidenfeld), et Cupid and the King – Five Royal Paramours (Harper Collins) et en 2004 a publié The Serpent and The Moon, une histoire vraie d’amour et de trahison dans une famille royale.

Elle a écrit trois romans, La Reine des quatre royaumes, Agnès Sorel: Maîtresse de la beauté et Vif-argent.

Et elle a également rédigé un certain nombre d’articles pour le magazine Orient Express.