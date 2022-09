Qui est l’épouse du prince Albert, la princesse Charlene, et ont-ils des enfants ?

Le PRINCE ALBERT est lié à feu la reine Elizabeth II par l’intermédiaire de leur ancêtre Johann Wilhelm Friso, prince d’Orange Nassau de 1687 à 1711.

Le prince Albert II n’est pas directement lié à la famille royale anglaise mais fait partie du royaume à Monaco, avec son épouse la princesse Charlene.

Qui est l’épouse du prince Albert, la princesse Charlene ?

Charlene, princesse de Monaco est née le 25 janvier 1978 et est une ancienne nageuse olympique zimbabwéenne et sud-africaine.

Elle a remporté trois médailles d’or et une médaille d’argent aux Jeux africains de 1999 à Johannesburg.

Charlene a également représenté l’Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth de 1998 et 2002, ainsi qu’aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, son équipe terminant cinquième au relais 4 × 100 mètres quatre nages.

L’athlète a pris sa retraite de la natation de compétition sept ans plus tard en 2007.

La princesse Charlene de Monaco est également une ancienne olympienne Crédit : Reuters

Charlene a rencontré le prince Albert lors de la compétition de natation Mare Nostrum à Monte Carlo en 2000.

En tant qu’épouse du prince Albert II, prince de Monaco, elle est la princesse consort de Monaco.

Le couple a annoncé ses fiançailles en juin 2010 et s’est marié un an plus tard, le 1er juillet 2011.

Le prince Albert et la princesse Charlène ont-ils des enfants ?

Le couple a des jumeaux.

La grossesse de la princesse a été annoncée le 30 mai 2014.

Et puis le 10 décembre 2014, elle a donné naissance aux jumeaux la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques.

Pourquoi est-il arrivé à la princesse Charlene en Afrique du Sud ?

La princesse Charlene a été admise à l’hôpital tard le mercredi 2 septembre 2021, après une urgence médicale au lodge au nord de Durban, en Afrique du Sud.

Selon News24, elle a été admise à l’hôpital Netcare Alberlito à Ballito, au nord de Durban, et est sortie jeudi.

En mai 2021, la princesse n’a pas été autorisée à quitter l’Afrique du Sud car elle a contracté une infection des oreilles, du nez et de la gorge (ORL).

A l’époque, le palais indiquait : “Lors d’un voyage sur le continent africain dans le cadre d’une mission de conservation de la faune, la princesse Charlene a contracté une infection ORL qui ne lui permet pas de voyager.”