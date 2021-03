La troisième épouse de NICOLAS Sarkozy, Carla Bruni, a été laissée en colère après que l’ex-président français ait été reconnu coupable de corruption.

L’ex-mannequin avait qualifié les accusations de « scandale » et de « mensonges dégoûtants » – alors qui est l’ancienne première dame?

Qui est l’épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni?

Carla Bruni est née Carla Gilberta Bruni Tedeschi le 23 décembre 1967 à Turin, en Italie.

Sa famille a déménagé en France à l’âge de sept ans pour échapper à une vague d’enlèvements et d’assassinats de politiciens et d’hommes d’affaires de droite par les Brigades rouges de gauche.

À l’âge de 19 ans, Bruni a signé avec City Models et finalement modelé pour les jeans Guess, et a travaillé avec des designers, Christian Dior, Givenchy et Karl Lagerfield.

La peau de porcelaine, la structure élancée et le regard félin de Bruni ont contribué à faire d’elle l’un des modèles les plus réussis au monde dans les années 1990.

À cette époque, elle faisait partie des 20 mannequins les mieux payés au monde, gagnant 7,5 millions de dollars à son apogée.

Elle a été liée à une série d’hommes célèbres, dont les musiciens britanniques Eric Clapton et Mick Jagger, et même l’ancien président américain, Donald Trump.

En 1997, Bruni a quitté le mannequinat pour développer sa carrière musicale. Elle est surtout connue pour son premier album, Quelqu’un m’a dit.

Elle a réalisé de nombreux albums.

En 2009, Bruni a gratté la guitare aux côtés de l’ancien musicien d’Eurythmics Dave Stewart.

Ils ont interprété un duo lors d’un concert à New York pour commémorer le 91e anniversaire de Nelson Mandela – la première fois qu’elle chantait en public depuis son mariage avec Nicolas Sarkozy.

Bruni a rencontré Sarkozy nouvellement divorcé en novembre 2007 lors d’un dîner, avant de l’épouser quatre mois plus tard.

Mais elle n’a pas toujours été fan du mariage.

«Je suis monogame de temps en temps, mais je préfère la polygamie et la polyandrie», confiait-elle au Figaro Madame en 2007.

Elle a ajouté: « L’amour dure longtemps, mais le désir brûlant – deux ou trois semaines. »