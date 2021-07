L’ANCIEN Maire de Détroit Kwame Kilpatrick s’est officiellement marié.

Kilpatrick a épousé sa finance le samedi 24 juillet 2021.

Kwame Kilpatrick a épousé Laticia Maria McGee le 24 juillet 2021 Crédit : EPA

Qui est l’épouse de l’ancien maire de Detroit Kwame Kilpatrick ?

Kilpatrick, 51 ans, a épousé Laticia Maria McGee, 40 ans, devant sa famille et ses amis à l’église baptiste historique de Little Rock à Detroit.

Les deux se sont rencontrés après qu’elle a commencé à travailler comme réceptionniste au bureau du maire.

« J’ai appris que vous pouvez réellement construire une relation en étant véridique et honnête », a déclaré Kilpatrick à Deadline Detroit. « Elle était excellente pour me forcer à être moi-même. »

McGee est la sœur du producteur de télévision basé à Los Angeles Lamont Leak, qui est connu pour son rôle dans American Ninja Warrior et The Voice.

McGee a également un fils, Lyathun né en 2010, issu d’une relation précédente.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur sa profession actuelle, McGee est diplômée de la Wayne State University et fondatrice d’une organisation à but non lucratif.

Kwame Kilpatrick était-il en prison ?

Kilpatrick s’est marié six mois après sa sortie de prison fédérale.

Kilpatrick est allé pour la première fois en prison après avoir été reconnu coupable de parjure et d’entrave à la justice en 2008.

Il a été condamné à quatre mois de prison avant d’être libéré sous probation après avoir purgé 99 jours.

Près de cinq ans plus tard, Kilpatrick a été reconnu coupable en 2013 de 24 chefs d’accusation de crime fédéral, y compris la fraude postale, la fraude électronique et le racket et condamné à 28 ans de prison.

« Une chose triste à propos de cette affaire est qu’un homme avec le charisme et les capacités de M. Kilpatrick a choisi de gaspiller ses talents pour s’agrandir et s’enrichir alors qu’il avait le potentiel de faire tant pour la ville », a déclaré la juge de district américaine Nancy Edmunds à sa condamnation.

Après avoir purgé sept ans de sa peine de près de trois décennies, Kilpatrick a été libéré tôt par une commutation en janvier grâce à l’ancien président Donald Trump.

Kwame Kilpatrick (R) était auparavant marié à Carlita Kilpatrick (L) Crédit : Getty

Kwame Kilpatrick était-il marié auparavant ?

Avant son mariage avec McGee, Kilpatrick était marié à Carlita Kilpatrick de 1995 à 2018.

Alors que le divorce n’a été finalisé qu’en 2018, leur mariage a pris fin en 2015 et Kilatrick a depuis admis que son mariage s’était vraiment terminé en 2008 après avoir eu une liaison avec l’ex-chef de cabinet Christine Beatty.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le métier de sa première femme, l’ancien couple a eu trois enfants avec Jalil, Jelani et Jonas.

Alors que Kilpatrick était en prison, ses fils ont organisé le site Web Free Kawme pour collecter des fonds et lutter pour la liberté de leur père.